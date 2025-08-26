Toto Caputo subió encajes y mandó al BCRA a comprar deuda para desactivar la licitación preelectoral

Toto Caputo se juega a todo o nada en la próxima licitación de deuda, a una semana de las elecciones bonaerenses.

El Banco Central habría comprado y canjeado bonos y subió nuevamente los encajes a los bancos para contener la última licitación de deuda del Tesoro que debe afrontar Toto Caputo antes de las elecciones bonaerenses, en medio de la presión sobre el dólar y el ruido creciente en el mercado por la política económica y el Karinagate .

El ministro de Economía llega a la licitación de deuda de este miércoles con la soga al cuello y, por eso, intentó reducir lo más que pudo el monto a licitar.

De un monto bruto de $7,7 billones en vencimientos, el BCRA habría operado para bajarlo a entre $ 5billones y $6,7 billones, según estimaciones privadas. La suba de encajes acortaría más la probabilidad de soltar pesos al mercado.

Lejos de dinamitar el BCRA, el Gobierno profundizó su intervencionismo. El Banco Central endureció al máximo los encajes para forzar a los bancos a comprar bonos del Tesoro.

Sin esperar a la reunión de directorio del jueves, comunicó este lunes que las entidades deben mantener encajados a tasa cero o en instrumentos que compren en licitaciones primarias el 53,5% de sus pesos, una cantidad inédita en más de 30 años.

Caputo Bausili Toto Caputo Santiago Bausili NA

El mercado, claro está, sigue desconfiando. Las tasas vuelan, el dólar pasa los $1.350 y el riesgo país superó los 800 puntos básicos. Los inversores dudan de que la receta monetarista del presidente Javier Milei pueda sostenerse más allá de las elecciones de octubre.

"Al Gobierno se le está jugando un poco la credibilidad y otro poco la posibilidad de sostener a mediano plazo este esquema", dijo a Letra P el economista Martín Kalos, de Epyca.

La suba de encajes le permite a los bancos integrar esos requerimientos de efectivo con bonos del Tesoro. Con esta jugada, la autoridad monetaria busca forzar demanda de títulos en la licitación por entre tres y cinco billones de pesos, según cálculos de economistas. De ahí algunas de las diferencias en el monto del vencimiento.

“El Gobierno volvió a aumentar encajes remunerados, elevándolos del 13% al 18,5%. Esto fija una demanda de títulos alrededor de tres billones de pesos. Pero si la licitación sale mal, podrían liberarse entre dos o tres billones de pesos al mercado que impactarían fuerte en el tipo de cambio”, advirtió a Letra P el economista Federico Machado, de Open.

"La suba de encajes de ayer le pone un piso al rollover, pero no asegura el éxito de la licitación", destacó también el analista en un posteo de Twitter.

Lo que sea para frenar al dólar

"Ahora estamos directamente es un escenario donde el Gobierno ya de antemano subió los encajes porque muy probablemente esperaba que la licitación fuera muy muy mala. Si se quiere es un sostenimiento de la dinámica que venimos viendo, pero con una tendencia al deterioro, en el que cada vez está más claro que el esquema así no aguanta, y cada vez tiene más costos en el tiempo", advirtió el economista Pablo Moldovan ante la consulta de Letra P.

“Esta vez el Central actuó de manera preventiva, endureciendo los encajes antes de la licitación”, señala el informe diario de Max Capital.

“El uso de encajes obligará a los bancos a vender títulos para participar, lo que presionará aún más sobre las tasas. El Gobierno prioriza la estabilidad cambiaria, aun si el golpe a la actividad se siente”, agregó.

expectativas politica monetaria Expectativas política monetaria

En el menú hay Lecaps, bonos dólar-linked y Tamar, todos con vencimientos entre 2025 y 2026, después de las elecciones. La clave, dicen en la City, será cuánto logre "rollear" Caputo y cuántos pesos queden “sueltos” para ir al dólar.

Toto Caputo, entre la licitación y la política

El propio ministro de Economía salió a defender la estrategia en redes sociales: “Las tasas son endógenas. Creemos que esta suba es transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA. Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado va a colapsar pronto y las tasas volverán al nivel que todos queremos ver”.

Caputo incluso admitió que “podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo”, aunque prometió que se recompondrá después de las elecciones. En otras palabras, está dispuesto a bancar un freno en la economía con tal de evitar un salto del dólar que complique el escenario electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1959955579868193159&partner=&hide_thread=false Fer,

1. las tasas SON endógenas.

Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.

2. Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran… https://t.co/JjNB4cJxlc — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2025

Javier Milei contra el mercado

El Gobierno querría sostener este esquema de tasas altas hasta después de las elecciones. "Lo cierto es que el mercado está intranquilo. Los encajes por arriba del 50% no fueron una buena noticia. Son los mismos bancos que no habían suscrito estas letras de forma voluntaria. Esto genera un clima muy raro para un equipo económico que estaba acostumbrado a que el sistema financiero le sonriera", graficó Kalos.

Más allá de la ingeniería financiera, la desconfianza sobre la visión económica de Milei atraviesa todas las conversaciones con inversores.

“El presidente tiene una mirada monetarista, que busca identificar oferta y demanda de dinero y atribuye la inflación al exceso de oferta. Pero en las economías modernas los vehículos transaccionales son muchos más y eso hace que la velocidad del dinero sea muy difícil de predecir”, advierte Max Capital.

Este diagnóstico genera ruido: las tasas actuales, tan altas, pueden dar oxígeno en el corto plazo, pero acumulan pasivos que después se transforman en presión inflacionaria y cambiaria. “Tasas más altas sin un ajuste aún mayor son inflacionarias”, subraya el informe.

Lo cierto es que el dólar se encendió: el lunes, el mayorista subió casi 3% y registró un retroceso marginal este martes. El dólar minorista y las cotizaciones paralelas lo siguieron. La tasa de interés sube a medida que aumentan los encajes.

milei-dolar.jpg El dólar le suelta la mano a Javier Milei y Toto Caputo. Captura de redes

“Estamos en un esquema en el que el Gobierno hace todo lo posible para que no sobren pesos, pagando el costo que sea: más intereses para el Tesoro, menos crédito para las empresas y un panorama más difícil después de octubre”, explicó Federico Sibilia, de Criteria.

En Portfolio Personal pusieron un número: con los últimos cambios, los encajes de depósitos a la vista ya treparon al 52,3% en promedio, el nivel más alto desde 1993. “El Central busca aumentar el rollover para evitar que la liquidez extra presione al dólar. La demanda adicional de los bancos por títulos largos podría rondar los $5 billones”, calcularon.