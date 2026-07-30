WeKeep desembarca en el aeropuerto de Córdoba con su sistema de guardaequipaje automatizado

WeKeep desembarca en el Aeropuerto de Córdoba con lockers automáticos para equipaje.

El aeropuerto internacional de Córdoba incorporará el primer sistema automatizado de guardaequipaje de Argentina con la llegada de WeKeep . La empresa cordobesa instalará lockers inteligentes para viajeros de turismo y negocios , disponibles las 24 horas, en una apuesta por modernizar los servicios de una de las principales terminales aéreas del país.

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El aporte innovador de WeKeep convierte al Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella en la primera terminal aérea de Argentina en ofrecer este servicio.

La iniciativa busca brindar mayor comodidad a quienes realizan escalas, llegan con anticipación a sus vuelos o desean recorrer la ciudad sin cargar equipaje durante sus vacaciones .

La implementación estará a cargo de WeKeep, empresa cordobesa especializada en soluciones de guardaequipaje que ya opera en 16 países y más de 80 ciudades.

Los lockers funcionarán las 24 horas, los siete días de la semana, para que los pasajeros puedan utilizarlos en cualquier momento.

"Cada vez más pasajeros buscan experiencias de viaje más flexibles. Poder dejar el equipaje de forma segura dentro del aeropuerto les permite aprovechar su tiempo de una manera completamente diferente, ya sea para trabajar, recorrer la ciudad o simplemente esperar con mayor comodidad su próximo vuelo", afirmó Carlos Carrara, fundador de WeKeep.

Con motivo del lanzamiento, la empresa ofrecerá un 20% de descuento promocional, con tarifas desde u$s 8 por día.

Tres tamaños de lockers para distintas necesidades

El servicio contará con tres opciones:

M : un carry-on y una mochila pequeña.

: un carry-on y una mochila pequeña. L : una valija de hasta 23 kilos o dos carry-on y una mochila.

: una valija de hasta 23 kilos o dos carry-on y una mochila. XL: una valija de 23 kilos y dos mochilas o hasta tres carry-on.

La incorporación de esta tecnología posicionará al aeropuerto de Córdoba como pionero en el país en un servicio que ya funciona en algunos de los principales aeropuertos y destinos turísticos del mundo.

WeKeep desembarca en el Aeropuerto de Córdoba con lockers automáticos para equipaje.

Con este desembarco, WeKeep amplía su presencia y suma un nuevo punto estratégico para fortalecer la experiencia de viaje de los miles de pasajeros que utilizan cada día una de las principales terminales aéreas de Argentina.