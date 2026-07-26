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PRESIDENTE COLUMNISTA

Javier Milei defendió la reforma del Banco Central con un índice de inflación: casi 13 trillones por ciento

Escribió en Clarín. Asegura que esa es acumulada desde la creación de la autoridad monetaria, que debía cuidar el valor de la moneda.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: emisión cero, esa es la cuestión.

Javier Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: emisión cero, esa es la cuestión.

Javier Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) en una columna que escribió en Clarín con un título de alto impacto: "12.819.532.788.614.400.000%". El Presidente asegura que esa (casi 13 trillones por ciento) es la inflación acumulada desde la creación de la autoridad monetaria, que debía "preservar el valor de la moneda".

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"Este número representala inflación acumulada desde el año 1935 (inclusive), esto es, desde que se creó el Banco Central de la República Argentina, el cual se suponía que tenía como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Evidentemente, el BCRA, como toda institución de Argentina, no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar", escribió el mandatario.

La reforma busca, según el Gobierno, justamente restituir como misión exclusiva del organismo el control de la inflación y eliminar los mecanismos que, según destacó el Presidente, facilitan la emisión con fines fiscales.

En el artículo que firma en el diario de "la gran estafa", como titula un posteo contra Clarín que sigue fijado en su cuenta de Twitter, sostuvo que la inflación que atravesó la Argentina estuvo vinculada con el uso político de la emisión monetaria. En ese marco, argumentó que el funcionamiento del BCRA debe adecuarse a reglas que garanticen su independencia.

Según el mandatario, desde la creación del organismo, en 1935, el país acumuló una prolongada historia inflacionaria que justifica una revisión de la normativa vigente para que la autoridad monetaria se concentre únicamente en preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Javier Milei.

Javier Milei.

La reforma de Javier Milei

El proyecto presentado por el jefe de Estado se estructura sobre cinco ejes centrales. El primero elimina la multiplicidad de objetivos incorporados en reformas anteriores para concentrar la función del BCRA exclusivamente en la estabilidad monetaria.

El segundo establece la prohibición expresa de financiar al Estado nacional, las provincias y los municipios. Además, Milei cuestionó la compra de títulos públicos en el mercado primario y definió esa práctica como una "falsificación de dinero".

Otro de los puntos centrales apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo. El Presidente propuso que la remoción del titular y de los integrantes del directorio del BCRA sólo pueda concretarse con el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de impedir cambios derivados de presiones políticas.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Cambios en la Carta Orgánica

La iniciativa también limita la distribución de dividendos originados en los resultados del Banco Central. Los beneficios derivados de la tenencia de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que los ingresos provenientes de la administración de cartera únicamente podrían utilizarse para cancelar obligaciones del Tesoro.

Como quinto eje, el Milei planteó derogar las modificaciones incorporadas a la Carta Orgánica en 2012 y eliminar el esquema de Letras Intransferibles. Según sostuvo, ese mecanismo favorece la utilización de las reservas internacionales con fines fiscales.

El Presidente vinculó esta reforma con otras iniciativas impulsadas por su administración, entre ellas las reglas fiscales de déficit cero, el mecanismo de shutdown, la nueva Ley de Mercado de Capitales y la desregulación del mercado de seguros. Milei consideró que ese conjunto de medidas conforma un marco institucional destinado a fortalecer la estabilidad económica.

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