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Cadena nacional número 11 de Javier Milei: Banco Central y riesgo kuka pensando en la economía 2027

Será un mensaje grabado para hablar de la carta orgánica de la entidad. El Presidente estará escoltado por el equipo económico. Inflación y proyección electoral.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei, junto a su equipo económico.

Javier Milei, junto a su equipo económico.

Apegado a su tradicional guión económico y academicista, Javier Milei grabará este jueves a las 16 un mensaje que se transmitirá por cadena nacional a las 20, la número 11 de su gestión, en pleno prime time de la televisión. Será para dar detalles del envío al Congreso del proyecto de reforma del Banco Central, que adelantó varias veces. El Presidente venderá la iniciativa como una herramienta para evitar saltos en la inflación, que suele atribuir a la incertidumbre financiera de los mercados ante la posible vuelta al poder del kirchnerismo.

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El Presidente leerá su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada y durará aproximadamente 20 minutos. La última cadena nacional no institucional de Milei, es decir que no esté anclada a una fecha patria como el 9 de Julio, fue la que brindó en septiembre del año pasado para presentar el Presupuesto 2026. En esta oportunidad, Milei estará escoltado por la primera línea de su equipo económico.

En términos inmediatos, la idea del Gobierno será mostrar cierta solidez en el rumbo económico e iniciativa política tras largos meses de paralización producto del escándalo de Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete que continúa investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Además, con esta iniciativa, el oficialismo buscará hacer campaña con lo que denomina el "riesgo kuka", en referencia a la desconfianza del Circulo Rojo a que el kirchnerismo gane nuevamente las elecciones.

Javier Milei estará junto a su equipo económico

Según explicaron fuentes oficiales a Letra P, no está previsto que el jefe de Estado se salga de su habitual libreto económico. Es decir, no habrá anuncios para la clase media, las pequeñas y medianas empresas, o para sectores golpeados por la crisis como el comercio y la industria, tal como lo sugirió esta misma semana la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se reunió con Milei y el titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo.

Además del ministro de Economía, se espera que el líder de La Libertad Avanza se muestre junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning. La novedad será que también estarán presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se especula, también, que el asesor Santiago Caputo se mantenga detrás de las cámaras.

Toto Caputo y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

Toto Caputo y la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

Los objetivos políticos de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Junto a los funcionarios mencionados, y tal como Milei se lo adelantó a los diputados y senadores del oficialismo en una reunión en Balcarce 50, la administración libertaria pretende blindar la inflación y las medidas institucionales de su programa financiero. El objetivo central, según el propio Presidente explicó en su momento, será modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria para limitar al máximo la intervención de los Ejecutivos de turno.

En otras palabras, el jefe de Estado espera con este proyecto que Banco Central deje de financiar al Tesoro y se refuerce su independencia respecto a los distintos Gobiernos.

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