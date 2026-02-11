Entre los reclamos y el respaldo a Javier Milei, Martín Rappallini montó un show de equilibrismo en la UIA

Martín Rappallini, titular de la UIA: le reclaman una posición más combativa con el gobierno de Javier Milei.

El presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), Martín Rappallini , matizó el respaldo que le viene sosteniendo a Javier Milei : expresó preocupación por la caída de la industria de casi diez puntos respecto de 2022 y la pérdida de 60.000 puestos de trabajo y remarcó la necesidad de que el Gobierno nivele la cancha y frene importaciones baratas sin impuestos.

La semana pasada, la UIA eligió el silencio ante el anuncio eufórico de la administración libertaria sobre el acuerdo de preferencias arancelarias con Estados Unidos , donde muchos sectores industriales, si el Congreso homologa el tratado, comenzarán a competir con importaciones norteamericanas que entrarán con aranceles por debajo de lo que establece el Mercosur . Rappallini y la mayoría de la industria bancan la reforma laboral que se trata en el Congreso.

En la primera reunión anual de la Junta Directiva de la UIA, Rappallini recibió en vivo y en directo el reclamo de sus socios representantes de los sectores industriales golpeados por el modelo económico de Milei y Toto Caputo .

“Hubo un planteo fuerte del sector de pyme industria, que sufre la aceleración de la crisis, la caída de la demanda y la suba del desempleo ", confió a Letra P un integrante de la conducción, que agregó: "Le exigieron que la UIA levante más la voz y tenga una posición más combativa”.

Rappallini es titular de Cerámicas Alberdi , dueño de parques industriales privados y socio inversor en el proyecto minero de cobre y oro San Jorge , en Mendoza . Desde que asumió trabaja por “no romper puentes” con el Gobierno, incluso ante los ataques directos del oficialismo -por caso, Milei describió a los industriales argentinos como “subsidiados y parásitos del campo”-.

Toto Caputo recibió a Rappallini

Durante el primer encuentro oficial de 2026, Rappallini hizo un repaso de las gestiones que hizo ante el Gobierno, su reunión con Toto Caputo de fines del año pasado, los reclamos por la profundización del ingreso de mercadería de contrabando y los pedidos, por ejemplo, de que se tome en cuenta la propuesta de los empresarios de indumentaria, que buscan que el gobierno permita que los saldos a favor de IVA, que muchas empresas acumulan por la cadena de valor, se acrediten o compensen directamente en el pago de aportes y contribuciones patronales.

El discurso fue casi interrumpido por representantes pymes, que le reclamaron “una posición más firme de la UIA". "Salgamos a contar cómo cierran empresas y a marcar las diferencias con el Gobierno”, le exigieron.

Cheques rebotados generan la necesidad de reclamar más

“Rappallini trabaja por la industria, camina y se reúne y, obviamente no está festejando el momento, pero le pedimos una actitud más combativa. La cadena de pagos está muy tensionada y están aumentando la morosidad y los cheques rebotados”, expresaron integrantes de la unión industrial.

En respuesta a ese reclamo interno, el comunicado oficial de la reunión reflejó la tensión interna. “La UIA acompaña el planteo respecto de la necesidad de un comercio exterior inteligente, orientado a nivelar la cancha y que garantice el cumplimiento tributario, establezca reglas claras para las plataformas electrónicas internacionales y refuerce la lucha contra prácticas ilegales”, señaló.

La semana pasada, en medio de la serie de ataques a la industria nacional, que tuvo hitos como el culebrón de Don Chatarrin, dedicado al ceo del Grupo Techint, Paolo Rocca, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que “es una idea equivocada y un razonamiento cómodo el de la cancha desnivelada; es una buena manera de patear los cambios porque se presume que el gobierno difícilmente baje los impuestos aunque Javier Milei lo haya hecho”.

Crisis del empleo y la industria por debajo de los niveles de 2022

La UIA también expuso los datos que describen el panorama recesivo de la industria. El sector “está casi diez puntos por debajo de los niveles de 2022; cerró 2025 con un crecimiento del 1,6% respecto de 2024 y 9,6% por debajo de los niveles de 2022”.

La caída de empleos se aceleró en octubre, con una pérdida de 6.718 puestos en relación a septiembre (-0,6%), acumulando una baja de 60.224 desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023.

El Departamento de Pequeña y Mediana Industria y Desarrollo Regional de la UIA está encabezada por el industrial plástico Diego Leal, secundado por Elio de Ré, que preside la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (Adimra).

image Elio de Ré, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (Adimra).

“Es importante generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales de forma de no perder tejido empresarial y PyME”, indicó el comunicado de la UIA.

La entidad resaltó la importancia de los “sectores transables y con altos niveles de empleo, como el textil, calzado y confecciones, que forman parte de un entramado industrial que necesita previsibilidad y condiciones adecuadas para producir, invertir, sostener el empleo formal y contribuir a la demanda interna”.

La UIA y la necesidad de retornar a la política industrial

Desde el decreto 70, fundacional del modelo libertario, el Gobierno advirtió que nunca impondría restricciones al comercio exterior, a las exportaciones ni a las importaciones.

Así, eliminó el impuesto País, bajó aranceles, dejó sin efecto mecanismos antidumping y sacó todos los controles aduaneros que funcionaban como “reguladores” del ingreso de productos que podrían competir con la industria local.

El Gobierno reniega de generar políticas sectoriales que impulsen a determinados rubros industriales. Entiende que el orden macroeconómico -libre mercado, equilibrio fiscal, inflación controlada y el precio del dólar contenido- es la única vía para generar clima de negocios.

image

De esa manera, marcha a contramano de las tendencias mundiales, donde, según remarca la propia UIA de Rappallini en sus informes. “Hubo (en el mundo) un resurgimiento de la política industrial, con consenso de la necesidad de llevar a cabo estrategias específicas de incentivos a la producción, a la innovación y al desarrollo tecnológico”.

“Los fondos públicos destinados a política industrial son cada vez más relevantes y, además de ser una realidad concreta en la práctica, también están ganando participación en la teoría, con creciente cantidad de centros de investigación dedicados a estas temáticas”, expresó la UIA en su informe Retorno a la política industrial. Es todo lo contrario a lo que implementó el gobierno de Milei.