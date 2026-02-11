EL CAMPEÓN, A TODO PEDAL

Toto Caputo volvió a aspirar pesos: logró un rollover de casi 124% y bajó un poco más las tasas

El Tesoro renovó todos sus vencimientos de deuda y obtuvo un excedente de $1,6 billones que retira del mercado. Fuerte demanda de tasa fija y CER.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Toto Caputo, la aspiradora de pesos. Buen miércoles para el campeón del pedal.

Toto Caputo, la aspiradora de pesos. Buen miércoles para el campeón del pedal.

Toto Caputo renovó todos los vencimientos de deuda y alcanzó un rollover del 123,3%: absorbió del mercado cerca de $1,6 billones. La licitación mostró tasas levemente menores a la anterior (por debajo del 40%) y alta participación en instrumentos a tasa fija y CER. Además, consolidó el sesgo contractivo que Economía viene utilizando para retirar pesos de circulación.

Notas Relacionadas
Toto Caputo.
¡FINANCIATE VOS, CAMPEÓN!

Por qué Caputo no va a los mercados: con récord de emisiones, alienta a las empresas a tomar deuda

Por 
Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

Sacar pesos del mercado

De esa forma, el Ministerio de Economía volvió a apoyarse en el mercado en pesos para financiarse y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de dinero en circulación.

En la primera licitación del mes, la Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,51 billones, lo que implicó renovar el 123,39% de los vencimientos de deuda del día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2021678174439158019?s=20&partner=&hide_thread=false

El Tesoro no sólo consiguió los pesos necesarios para pagar la deuda que vencía, sino que, además, tomó dinero extra. Ese excedente es lo que en el mercado se define como “absorción monetaria”, es decir, pesos que salen del sistema financiero y pasan al Estado.

El dato no es menor, porque el Tesoro llegaba a la licitación con depósitos insuficientes para cubrir todos los vencimientos, lo que obligaba a conseguir un rollover (refinanciación) elevado.

En este caso, el Gobierno debía pagar $7,3 billones, pero consiguió $9,02 billones. La diferencia —unos $1,6 billones— son pesos que salen del mercado. Por eso se dice que el Tesoro “aspira pesos”: reduce la cantidad de dinero circulante para ayudar a contener la inflación, que tiene en vilo al equipo económico.

Tasas más bajas y financiamiento en el corto plazo

El grueso del financiamiento se concentró en instrumentos a tasa fija de corto plazo. La letra con vencimiento en abril de 2026 (S17A6) explicó el 56% del total adjudicado, con una tasa efectiva anual cercana al 40%.

El asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez destacó que “las tasas bajan vs la licitación anterior”, en línea con la estrategia oficial de reducir gradualmente el costo de financiamiento en pesos.

image

Según operadores del mercado, cerca del 72% del financiamiento provino de instrumentos a tasa fija, con una duración promedio cercana a cinco meses, lo que confirma que el Tesoro sigue evitando plazos largos.

Salvador Vitelli señaló que la curva a tasa fija “salió bastante a mercado, incluso hubo algo de castigo en el tramo medio”, dado que los inversores exigieron algo más de rendimiento para los vencimientos más lejanos.

CER firme y poco interés por cobertura cambiaria

La licitación mostró una fuerte demanda de bonos ajustados por inflación (CER), algo que el mercado ya anticipaba tras el dato de IPC nacional de 2,9%, superior a lo esperado.

El operador Nicolás Cappella había señalado previamente que el tramo CER seguiría siendo el de mayor demanda, en un contexto donde los inversores buscan cobertura ante la evolución de los precios.

En cambio, la demanda por instrumentos dólar linked fue reducida, lo que refleja que el mercado no priorizó cobertura cambiaria en esta colocación.

El contexto: Tesoro contractivo y BCRA expansivo

El resultado vuelve a mostrar una dinámica que se repite en los últimos meses: el Tesoro absorbe pesos mientras el Banco Central emite para comprar reservas.

Desde el mercado destacan que el sesgo sigue siendo contractivo del lado fiscal. El Tesoro toma más pesos de los que necesita para pagar vencimientos, mientras el BCRA inyecta liquidez al intervenir en el mercado cambiario.

El economista Francisco Fernández Amato calificó el resultado como “muy buen rollover”, aunque advirtió sobre el costo en los plazos más largos. “Ahora, un poco cara la tasa del 2027, ¿no?”, señaló.

image

En tanto, el economista Christian Buteler puso contexto al señalar que “la reforma laboral es, ante todo, una reforma financiera. El FAL crea un pool de ahorro doméstico para absorber deuda pública. Se prioriza el rollover del Tesoro a costa de la sostenibilidad del sistema previsional", posteó en medio de la votación de la reforma laboral en el Senado.

La licitación se inscribe en la estrategia que el equipo económico viene utilizando desde el inicio del "proceso de desinflación": sostener el financiamiento en pesos, evitar emisión directa y retirar liquidez del mercado.

Temas
Notas Relacionadas
Martín Rappallini, titular de la UIA: le reclaman una posición más combativa con el gobierno de Javier Milei. 
LA INDUSTRIA EN SU LABERINTO

Entre los reclamos y el respaldo a Milei, Rappallini montó un show de equilibrismo en la UIA

El presidente de la UIA mostró datos negativos de la producción nacional. Pidió que el gobierno "nivele la cancha". Una respuesta a su propia interna
Toto Caputo presiona con el IPC para sostener un relato que ya ni siquiera es tal cosa.
LOS NÚMEROS DEL IMPACTO ESCONDIDO

El "IPC Caputo", una estrategia inútil para sostener el falso relato de la desinflación

Al postergar el nuevo sistema de medición de precios, el Gobierno decidió no incorporar 11 puntos porcentuales del IPC futuro en tarifas y servicios.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Toto Caputo, la aspiradora de pesos. Buen miércoles para el campeón del pedal.
EL CAMPEÓN, A TODO PEDAL

Caputo volvió a aspirar pesos: logró un rollover de casi 124% y bajó un poco más las tasas

Por  Lorena Hak
Laura Rodríguez Machado (LLA), a cargo del plenario que dictaminó el régimen penal juvenil del Gobierno. 
DIPUTADOS | EXTRAORDINARIAS

Ley penal juvenil: el Gobierno acordó con la oposición bajar la edad punible a 14 y se aseguró la aprobación

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei recibió a los accionistas de Vicuña Corp, la alianza entre BHP y Lundin Mining. La minería presiona para operar sobre los glaciares. 
LA GUERRA DEL HIELO

El lobby de la minería: cómo operan Barrick, Glencore, China y Qatar para licuar la ley de Glaciares

Por  Francisco Aristi
Martín Rappallini, titular de la UIA: le reclaman una posición más combativa con el gobierno de Javier Milei. 
LA INDUSTRIA EN SU LABERINTO

Entre los reclamos y el respaldo a Milei, Rappallini montó un show de equilibrismo en la UIA

Por  Francisco Aristi