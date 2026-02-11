Toto Caputo volvió a aspirar pesos: logró un rollover de casi 124% y bajó un poco más las tasas

Toto Caputo, la aspiradora de pesos. Buen miércoles para el campeón del pedal.

Toto Caputo renovó todos los vencimientos de deuda y alcanzó un rollover del 123,3%: absorbió del mercado cerca de $1,6 billones. La licitación mostró tasas levemente menores a la anterior (por debajo del 40%) y alta participación en instrumentos a tasa fija y CER. Además, consolidó el sesgo contractivo que Economía viene utilizando para retirar pesos de circulación.

De esa forma, el Ministerio de Economía volvió a apoyarse en el mercado en pesos para financiarse y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de dinero en circulación.

En la primera licitación del mes, la Secretaría de Finanzas adjudicó $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,51 billones, lo que implicó renovar el 123,39% de los vencimientos de deuda del día.

El Tesoro no sólo consiguió los pesos necesarios para pagar la deuda que vencía, sino que, además, tomó dinero extra. Ese excedente es lo que en el mercado se define como “absorción monetaria”, es decir, pesos que salen del sistema financiero y pasan al Estado.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,02 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,51 billones. Esto significa un rollover de 123,39% sobre los vencimientos del día de la fecha. LECAP/BONCAP a: 17/4/26… pic.twitter.com/iH9guN86EW

El director del Banco Central Federico Furiase señaló que el resultado fue “consistente con una absorción monetaria de $1.6 billones a tasas de mercado”, mientras el BCRA continúa comprando dólares y expandiendo pesos.

El dato no es menor, porque el Tesoro llegaba a la licitación con depósitos insuficientes para cubrir todos los vencimientos, lo que obligaba a conseguir un rollover (refinanciación) elevado.

En este caso, el Gobierno debía pagar $7,3 billones, pero consiguió $9,02 billones. La diferencia —unos $1,6 billones— son pesos que salen del mercado. Por eso se dice que el Tesoro “aspira pesos”: reduce la cantidad de dinero circulante para ayudar a contener la inflación, que tiene en vilo al equipo económico.

Tasas más bajas y financiamiento en el corto plazo

El grueso del financiamiento se concentró en instrumentos a tasa fija de corto plazo. La letra con vencimiento en abril de 2026 (S17A6) explicó el 56% del total adjudicado, con una tasa efectiva anual cercana al 40%.

El asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez destacó que “las tasas bajan vs la licitación anterior”, en línea con la estrategia oficial de reducir gradualmente el costo de financiamiento en pesos.

image

Según operadores del mercado, cerca del 72% del financiamiento provino de instrumentos a tasa fija, con una duración promedio cercana a cinco meses, lo que confirma que el Tesoro sigue evitando plazos largos.

Salvador Vitelli señaló que la curva a tasa fija “salió bastante a mercado, incluso hubo algo de castigo en el tramo medio”, dado que los inversores exigieron algo más de rendimiento para los vencimientos más lejanos.

CER firme y poco interés por cobertura cambiaria

La licitación mostró una fuerte demanda de bonos ajustados por inflación (CER), algo que el mercado ya anticipaba tras el dato de IPC nacional de 2,9%, superior a lo esperado.

El operador Nicolás Cappella había señalado previamente que el tramo CER seguiría siendo el de mayor demanda, en un contexto donde los inversores buscan cobertura ante la evolución de los precios.

En cambio, la demanda por instrumentos dólar linked fue reducida, lo que refleja que el mercado no priorizó cobertura cambiaria en esta colocación.

El contexto: Tesoro contractivo y BCRA expansivo

El resultado vuelve a mostrar una dinámica que se repite en los últimos meses: el Tesoro absorbe pesos mientras el Banco Central emite para comprar reservas.

Desde el mercado destacan que el sesgo sigue siendo contractivo del lado fiscal. El Tesoro toma más pesos de los que necesita para pagar vencimientos, mientras el BCRA inyecta liquidez al intervenir en el mercado cambiario.

El economista Francisco Fernández Amato calificó el resultado como “muy buen rollover”, aunque advirtió sobre el costo en los plazos más largos. “Ahora, un poco cara la tasa del 2027, ¿no?”, señaló.

image

En tanto, el economista Christian Buteler puso contexto al señalar que “la reforma laboral es, ante todo, una reforma financiera. El FAL crea un pool de ahorro doméstico para absorber deuda pública. Se prioriza el rollover del Tesoro a costa de la sostenibilidad del sistema previsional", posteó en medio de la votación de la reforma laboral en el Senado.

La licitación se inscribe en la estrategia que el equipo económico viene utilizando desde el inicio del "proceso de desinflación": sostener el financiamiento en pesos, evitar emisión directa y retirar liquidez del mercado.