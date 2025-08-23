El llanto de las pymes por las supertasas de Javier Milei: hasta 125% para descontar un cheque

“¿Creen que pueden tener una tasa normal cuando del otro lado están los que quieren romper el país? Menos llanto por la volatilidad de la tasa, que bastante llevamos sin sobresalto toda la economía a pesar de los kukas”, dijo el presidente Javier Milei en el Consejo de las Américas. Las supertasas son clavos en el cajón de las pymes .

La suba de tasas de interés que comenzó con el desarme de las Letras de Financiamiento (LEFI) del Banco Central , el 10 de julio, y que Milei y Toto Caputo atribuyen al “riesgo kuka”, afectan a la producción en eslabones de la actividad.

Un empresario pyme compartió con Letra P dos mensajes de bancos con los que opera a diario. Una entidad le ofreció hacer un plazo fijo a 30 días, hasta después de las elecciones bonaerenses, a una tasa del 60% anual o del 5% mensual, dos veces y media la inflación esperada. El otro era de un oficial de cuenta que se negaba a darle un crédito para comprar una máquina: “No puedo, no tengo tasa”.

Carolina Castro , presidenta de la autopartista Guidi , contó que su compañía dilata inversiones: "Estamos buscando crédito para invertir, pero con estas tasas es imposible", dijo.

Hay un tercer impacto, más urgente. El financiamiento de proveedores se achica. La caída de ventas y la estabilidad de precios (también a fuerza de recesión) había dado margen para estirar la cadena de pagos. Pero con el costo del dinero por las nubes, aceptar pagos a 60 o 90 días es perder mucha plata.

industria toto caputo despidos javier milei.jpg Las industrias pierden financiamiento para invertir, pagar proveedores y vender a plazos.

Sin este pedal, la pyme tiene que postergar otros compromisos, financiarse con adelantos de cuenta corriente a un costo que llega al 80% anual en los bancos o canjear cheques de pago diferido para hacerse del efectivo y soportar tasas que del 125% anual o casi 10,5% mensual para un documento a 30 días. Si se suman IVA e Ingresos Brutos, dejan en la financiera hasta 200.000 pesos por cada cheque de un millón.

Las supertasas también afectan al consumo. Elio Del Re, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas (Adimra), contó que comienzan a restringirse planes de cuotas para comprar bienes durables o semidurables, mientras que la competencia importada crece.

"En junio, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron 46,8% interanual", detalló y graficó: "Las compras al exterior crecen a una tasa promedio del 3,8% por mes, con un avance fuerte de China como origen principal".

Otra fuente del sector contó que la caída del empleo en las fábricas de electrodomésticos y de sus proveedores cae por goteo, pero de manera sostenida.

El costo de frenar al dólar

Milei, Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, avisaron que priorizarán controlar al dólar hasta después de las elecciones. El BCRA recibió a los bancos y ajustó, en el margen, la suba de encajes que llega al 50%. Uno de cada dos pesos en poder de las entidades deben quedar inmovilizados, lo que encarece el crédito y plancha más la actividad.

"Con el apretón monetario de la suba de los encajes, equivalente a 8% de los depósitos, la liquidez desapareció y las tasas entre los bancos que promediaban el 30% antes del desarme de las LEFI saltaron en la semana hasta cerca del 70% ", describió la consultora Eco Go.

eco go tasas La volatilidad extrema de las tasas de interés frenó el crédito a pymes.

El sector financiero coincide en que la eliminación de los instrumentos con la que el BCRA administraba la liquidez diaria de los bancos fue una especie de capricho de Milei y que Caputo y Bausili acomodaron su política económica a la decisión del Presidente.

Es una mirada de un sector que venía simpatizando con la gestión de los socios de Anker, pero que tiene ciertos puntos de anclaje. Por ejemplo, el artículo que Milei colgó en la web del BCRA, en el que intenta refutar el concepto de passtrough o traslado a precios de la suba del dólar, a contramano de los esfuerzos de las autoridades económicas de evitar que esto suceda.

De reversa, mami

Pero el impacto en la actividad ya se nota. El INDEC midió que la actividad económica comenzó a frenar desde abril, antes de la suba de tasas. El "pedo de buzo" duró un suspiro: en junio, la actividad económica era 0,6% inferior a la de diciembre, en términos desestacionalizados.

Hasta junio, el crédito traccionaba y suplía la caída de ingresos. Según el Banco Central, los préstamos a familias y empresas crecieron 4,2% mensual y 78,1% interanual, en términos reales, ese mes. La mora, en ascenso, encendía luces amarillas.

Las consultoras privadas estimaron que la tendencia se profundizó en julio. Según Equilibra, la actividad cayó 0,3% mensual el mes pasado. "La combinación de tasas elevadas, mayores encajes y menor disponibilidad de crédito puede convertir el amesetamiento de la actividad en recesión, lo cual no se podrá sostener mucho tiempo", advirtió la firma de Martín Rapetti y Diego Bossio.

equilibra econ julio Javier Milei subió las tasas y la actividad económica no para de caer.

Para esta firma, un resultado electoral positivo para La Libertad Avanza podría descomprimir las tasas. El camino alternativo: "Un ajuste cambiario para recomponer competitividad externa, acumular reservas y bajar el riesgo país, a costa de mayor presión inflacionaria y recesión en el corto plazo".

La UIA, preocupada

"Con estos niveles de tasas de interés y frente al incremento observado este año en la morosidad, las cadenas de pagos podrían verse aún más afectadas, complicando las perspectivas para las compañías con menos margen financiero, como las pymes; en especial, aquellas que operan en sectores desafiados por el nuevo marco de negocios", indicó la consultora MAP.

En una reunión de junta directiva, la Unión Industriar Argentina (UIA) expresó "inquietud por el nivel de actividad" y la necesidad de "generar líneas de crédito para sostener la producción y el empleo". El Centro de Estudios de la UIA reportó una caída de 1500 empleos por mes en el último trimestre, en promedio, y una pérdida acumulada de 37.000 puestos de trabajo formales en las industrias.

“Llevamos nueve trimestres consecutivos de caída del empleo industrial pyme. Con este, llegaremos a diez, que es el ciclo recesivo más largo desde 2019 y 2020”, le dijo a Letra P Federico Poli, director ejecutivo del Observatorio Pyme.

El costo fiscal de subir las tasas

Las altas tasas también tienen impacto en "la macro", fin único de la política económica. Para Equilibra, la suba de tasas que convalidó el Tesoro en sus licitaciones primarias desde junio suponen un sobrecosto de 2,6 billones de pesos o 0,27% del PBI. Como referencia, subir el bono a los jubilados a $110.000 hasta fin de año supondría un gasto de 0,32% del PBI, según la Fundación Mediterránea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pgerchunoff/status/1958622374250606765&partner=&hide_thread=false Con la política monetaria el gobierno está aumentando el déficit que quiere contener con vetos en el Congreso. Algo no funciona. — Pablo Gerchunoff (@pgerchunoff) August 21, 2025

Ese sobrecosto habrá que pagarlo tarde o temprano y Milei y Caputo ya avisaron que se pagará con más ajuste. En un contexto recesivo, la serpiente libertaria empieza a morderse la cola.