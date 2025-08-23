Azúcar amargo en el Norte Grande: industriales cañeros le reclaman medidas a Javier Milei para salvar el año

El bajo precio interno del azúcar pone a los productores e industriales de las provincias sucroalcoholeras del Norte Grande , como Tucumán , Salta y Jujuy , en la vereda del reclamo ante el gobierno del presidente Javier Milei . Es que a las dificultades propias del mercado se suman problemas adicionales, como la falta de financiamiento o su elevado costo.

La zafra azucarera alcanzó en el NOA un 55% de avance, con un incremento en la producción de azúcar cruda, blanca y refinada. Sin embargo, con un precio del producto por el piso , se pone en riesgo la subsistencia de pequeños y medianos cañeros.

Muchos de ellos debieron salir a “quemar” la producción en la última semana para evitar quedarse con mercadería que, en los próximos meses, puede llegar a valer mucho menos. Por eso, renovaron sus reclamos ante el gobierno nacional para que se estimulen las exportaciones y se puedan sacar los excedentes. En particular, hay un pedido que se reitera: que se incentive el consumo de bioetanol .

Paradoja del destino, estos planteos coinciden con una fecha emblemática para la principal industria del norte, que brinda trabajo a 54.000 personas. Este viernes 22 se cumplieron 59 años del cierre masivo de ingenios azucareros en 1966, dispuesto por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía . Aquel episodio derivó en un cambio radical de la fisonomía del sector, en particular, de Tucumán. Hubo una afectación directa a unas 200.000 familias y un éxodo importante de comprovincianos hacia el conurbano bonaerense.

Según la Unión Industrial de Tucumán , las consecuencias aún se sienten en la estructura productiva y social de la provincia y de toda la región del Norte Grande . De ahí que hayan renovado sus reclamos ante la Nación. “La industria azucarera atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El bajo valor del precio del azúcar, las limitaciones para el desarrollo de biocombustibles y la persistente falta de seguridad jurídica, especialmente en materia de precios, constituyen obstáculos que frenan su crecimiento y ponen en riesgo miles de fuentes de trabajo”, alertó la entidad que preside Jorge Rocchia Ferro .

"Día del Desagravio al Pueblo Tucumano", un homenaje a la resistencia frente al despojo del 22 de agosto de 1966 concretado por la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Tucumán y más allá

La realidad local de la industria exhibe preocupación por el bajo precio del azúcar, producto de la sobreoferta, y en especial porque julio y agosto son los meses de mayor molienda en los ingenios, que ahora en lugar de moler durante cuatro meses, en ocasiones llegan a hacerlo en seis meses por la cantidad de caña que les llega.

Por lo tanto, lo más probable es que se siga acumulando la producción y que la cosecha se extienda a noviembre. Este desenlace podría tirar hacia abajo aún más el precio del azúcar en la época de interzafra. Los datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) precisan que la zafra 2025 comenzó con 298.930 hectáreas netas cosechables en Tucumán (un incremento del 1,5% en comparación con la campaña anterior). Sumando las áreas cultivadas de Santiago del Estero y de Catamarca, la superficie total asciende a 301.770 hectáreas, con un crecimiento conjunto del 1,8%.

azucar Las provincias sucroalcoholeras como Tucumán, Salta y Jujuy estiman que exportarán más de 600.000 toneladas de azúcar en 2025.

Hay otro factor que irrumpió con fuerza en esta zafra. Los mayores controles al contrabando en la frontera norte llevaron a que el azúcar que se vendía de manera informal hacia Bolivia y Paraguay, hoy vuelva a engrosar el mercado regional.

En las últimas semanas, la bolsa de azúcar osciló un valor cercano a los $23.000 con el IVA incluido y de $21.000, informalmente. Sólo en los costos de la cosecha y en flete, los gastos rondan entre los $13.000 y los $15.000, según la distancia del campo al ingenio. Es decir, para muchos productores ese número garantiza un trabajo a quebranto.

El triángulo del azúcar de los gobernadores

Estos datos urgen a los actores involucrados a hallar una solución que evite el colapso de la campaña azucarera. La vía más rápida es la por la que vienen insistiendo los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir(Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta), que es un aumento del corte obligatorio de bioetanol en naftas.

El objetivo es llevarlo del 12% actual al 15% o incluso al 27%, como en Brasil. Este incremento, además de mejorar la competitividad de los 19 ingenios que operan en la región (14 en Tucumán, tres en Jujuy y dos en Salta), reduciría la dependencia de los combustibles fósiles. El razonamiento es que de esa manera habría menos caña disponible para elaborar azúcar y, en consecuencia, su demanda y su precio aumentarían.

sadir jaldo sáenz

Los tres mandatarios vienen de intensificar su postura de enfrentamiento con el gobierno de Milei, lo que se tradujo en las últimas votaciones en el Congreso.

El precio internacional

A la vez, hay otra salida afuera de las fronteras. La perspectiva exportadora de este año sí es alentadora, ya que se parte de un piso de 600.000 toneladas, mencionó Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA). Destacó que en junio y julio ya se despacharon 130.000 toneladas. Un dato no menor: en el mercado internacional, la tonelada cuesta unos U$S 370; mientras que en Argentina está alrededor de U$S 330.

ingenios2 De los 27 ingenios que había en Tucumán 11 fueron cerrados, lo que dejó sin trabajo a 50.000 personas.

El presidente del CAA dijo que el sector necesita de una nueva norma que lo potencie, respetando de manera permanente el 6% de corte para caña de azúcar y el 6% para maíz en el 12% obligatorio actual. Además, demandó que se eleven los cortes obligatorios, “se habilite el mercado libre para las mezclas superiores a los cortes establecidos" y que "se autoricen los motores Flex y los kits de conversión”.

“La industria azucarera no solicita subsidios. Queremos producir y competir en igualdad de condiciones, pero sí reclamamos mercados en los que no haya deslealtades comerciales, donde no estén presentes productos que tienen subsidios o ventajas artificiales que no tiene la industria local”, pidió Feijóo.

Los precios de Brasil y la crisis de la familia Blaquier

Brasil, principal productor mundial, siempre fue una referencia para el mercado argentino. Lo insólito es que en este 2025 el valor del azúcar local está por debajo del brasileño, cuando siempre la relación fue al revés debido a que el volumen de la producción es superior. La diferencia es de entre un 10% y 15% con respecto al precio de referencia de Brasil. Feijóo recordó que tras la campaña del año pasado, el precio se mantuvo retraído hasta abril y mayo último, cuando el valor de la bolsa comenzó a recuperar precio.

El panorama no es alentador. El ingenio Ledesma, principal productor de azúcar en Argentina, atraviesa una profunda crisis. La empresa, patrimonio de la familia Blaquier, enfrenta desde hace dos años una crisis con pérdidas de $25.178 millones en 2025, que llevó a sus directivos a implementar un severo plan de reducción de costos, con despidos y una compleja reestructuración de sus obligaciones financieras.

Según la Unión Industrial de Tucumán, se deben diseñar y consensuar acciones concretas que impulsen el desarrollo de la industria en el Norte Grande. “La región requiere medidas que promuevan la inversión, fortalezcan la competitividad y garanticen un marco de previsibilidad para el sector productivo”, reclamó la entidad, ante la urgencia de evitar una crisis terminal en la principal actividad regional.