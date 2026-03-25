De Uruguay a la Argentina: Viatik, la aplicación que desafía al transporte tradicional

De Uruguay a la Argentina: Viatik, la app que desafía al transporte tradicional

La startup uruguaya Viatik acelera su desembarco en Argentina y busca disputar el negocio del transporte interurbano con un modelo de viajes compartidos. Con crecimiento mensual del 60%, inversión internacional y foco en corredores de alta demanda, la empresa apuesta a ganar escala en un mercado golpeado por tarifas en alza y menor poder adquisitivo.

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Nacida en Uruguay y fundada por Renzo Costanzo , la plataforma de carpooling —viajes compartidos en autos particulares— asegura haber alcanzado los 100 mil personas usuarias registradas en Argentina en apenas cinco meses de expansión intensa.

Según la compañía, las ventas crecen a un ritmo cercano al 60% mensual, impulsadas por el aumento de los costos del transporte tradicional y la búsqueda de alternativas más económicas.

El modelo apunta a ocupar asientos vacíos en vehículos que ya tienen previsto realizar un trayecto, lo que permite ofrecer precios hasta 50% más bajos que los servicios convencionales.

De Uruguay a la Argentina: Viatik, la app que desafía al transporte tradicional

La propuesta se apoya en una plataforma digital que conecta conductores y pasajeros, gestiona pagos y establece mecanismos de reputación para generar confianza.

Estrategia por rutas y foco en corredores clave

Viatik comenzó a operar en Argentina en enero de 2025 y desplegó una estrategia de crecimiento centrada en rutas interurbanas de alta demanda. La conexión CABA–Mar del Plata se consolidó como el principal motor de expansión, seguida por CABA–Rosario y otros corredores hacia la Costa Atlántica.

La lógica es concentrar oferta y demanda en trayectos donde los precios de ómnibus y avión resultan elevados y la ocupación de autos particulares suele ser baja. Según la empresa, en proporción, el crecimiento en Argentina ya supera al registrado en Uruguay, su mercado de origen.

El contexto juega a favor. Con tarifas de transporte en alza y un escenario de ingresos ajustados, los viajes compartidos ganan atractivo tanto para quienes buscan reducir gastos como para quienes desean monetizar un trayecto que de todos modos realizarían.

Respaldo financiero y aval internacional

A comienzos de 2025, Viatik levantó u$s 180.000 de inversores ángeles de Argentina, Uruguay, Estados Unidos e Israel. En paralelo, fue seleccionada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay para el programa Emprendedores Innovadores, que le otorgó otros u$s 70.000. Ese capital inicial, por un total de u$s 250.000, financió el desembarco y la expansión en territorio argentino.

viatik trasporte emprendedores uruguayos De Uruguay a la Argentina: Viatik, la app que desafía al transporte tradicional Captura de redes

El paso más relevante llegó con la inversión de Plug and Play, uno de los fondos y aceleradoras más activos de Silicon Valley, con antecedentes en compañías como PayPal, Dropbox y Rappi. Para la startup, el ingreso de ese socio representa una validación internacional del modelo de negocios y del equipo fundador.

Argentina se convirtió así en su mercado más dinámico y estratégico. La apuesta es consolidar la operación local antes de profundizar la expansión en otros países de América Latina.

Transporte, un mercado para innovar

El transporte interurbano en Argentina y Uruguay presenta desafíos estructurales: precios altos, oferta concentrada y escasa digitalización en algunos segmentos. A eso se suma una baja ocupación promedio de los vehículos particulares que circulan entre ciudades.

Proyecciones internacionales estiman que para 2050 el 68% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, lo que incrementará la presión sobre los sistemas de movilidad. En ese escenario, modelos colaborativos como el carpooling buscan posicionarse como complemento de la oferta tradicional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dcastro65/status/2018042496391995785?ref_src&partner=&hide_thread=false Los invito a conocer a Renzo Costanzo, uno de los fundadores de Viatik. ¿Y si estamos ante el nacimiento de un nuevo unicornio? Las horas que lleva emprender así, lo que les provocó la advertencia del MTOP. 14 minutos con un joven de veinte y poquitos que nos da una breve… pic.twitter.com/ihDMD68o2t — Daniel Castro (@dcastro65) February 1, 2026

“En los últimos meses la adopción en Argentina explotó. Las personas buscan ahorrar sin resignar movilidad”, afirmó Costanzo. Y agregó: “No es sólo carpooling; apuntamos a redefinir la movilidad interurbana y conectar ciudades de manera más flexible y eficiente”.

Lo que comenzó como un proyecto impulsado por jóvenes emprendedores en Uruguay intenta ahora escalar en el competitivo mercado argentino de transporte. Con respaldo de inversores internacionales y crecimiento acelerado, Viatik enfrenta el desafío de sostener la expansión y consolidar un modelo que, si logra masificarse, podría alterar parte del negocio tradicional en la región.