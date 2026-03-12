Empresas & Negocios

Flecha Bus impulsa la ruta San Juan - Neuquén con Starlink y una mejor experiencia a bordo

Refuerzo del corredor cuyano hacia el Alto Valle. Conectividad satelital y geolocalización en tiempo real. Promociones y cuotas para turismo y viajes laborales.

Por Letra P | Periodismo Político
Flecha Bus impulsa la ruta entre San Juan y Neuquén con Starlink

Flecha Bus refuerza su servicio entre San Juan y Neuquén con escala en Mendoza y suma conectividad satelital Starlink, la red impulsada por Elon Musk, para mejorar la experiencia de viaje. La compañía busca consolidar el corredor cuyano-patagónico en Argentina, clave para el turismo y la actividad petrolera del Alto Valle, con más conectividad y servicios a bordo.

La empresa de transporte anunció la continuidad del servicio que conecta Cuyo con el norte de la Patagonia y que incorpora internet satelital para garantizar conectividad durante todo el recorrido.

El trayecto incluye una parada estratégica en Mendoza y apunta a responder una demanda creciente de pasajeros que buscan unir la región con el Alto Valle sin trasbordos ni largas esperas.

flecha Bus ruta San Juan Neuquén

Flecha Bus, que opera en el país desde 1959, apuesta así a fortalecer la conectividad terrestre entre provincias con fuerte movimiento turístico y productivo.

Durante el primer semestre de 2026, el foco estará puesto en consolidar el tramo hasta Neuquén, considerado uno de los principales nodos logísticos del sur argentino.

Turismo, transporte y geolocalización en tiempo real

La compañía proyecta además extender el recorrido hasta Bariloche a partir de julio, con el objetivo de captar la demanda turística de las vacaciones de invierno desde Cuyo.

flecha bus refuerza ruta San Juan Neuquén
Flecha Bus apuesta a jerarquizar el transporte de pasajeros.

Las unidades que cubren este corredor incorporan tecnología Starlink, sistema de geolocalización en tiempo real y servicios a bordo orientados al confort del pasajero, como butacas ergonómicas con mayor reclinación y entretenimiento individual.

Para impulsar la demanda, la empresa también lanzó promociones de lanzamiento, descuentos para grupos y opciones de financiación en cuotas sin interés.

La estrategia apunta a captar tanto viajeros corporativos vinculados a la actividad energética del Alto Valle como turistas que se trasladan hacia la Patagonia.

