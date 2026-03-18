Uber se reunió con Toto Caputo y le anunció una inversión de 500 millones de dólares

Uber cumple diez años en Argentina y relanza su estrategia de crecimiento con foco en movilidad y delivery, en un contexto que considera favorable para los negocios . El anuncio de una inversión de u$s 500 millones se conoció tras una reunión entre el ceo global de la compañía, Dara Khosrowshahi , y el ministro de Economía, Toto Caputo .

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Luego del encuentro, Khosrowshahi definió al país como “uno de los mercados de mayor crecimiento” para la firma a nivel global y ratificó el interés en expandir su operación local.

“Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento”, sostuvo.

Uber desembarcó en 2016 con su primer viaje en la Ciudad de Buenos Aires y actualmente está presente en más de 50 ciudades de las provincias. Según datos de la empresa, más de 20 millones de personas utilizaron la plataforma en el país.

En paralelo al nuevo escenario regulatorio abierto por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei , la compañía busca reposicionarse frente a la competencia con el relanzamiento de Uber Eats y la integración de sus servicios en una sola aplicación.

Uber Argentina Toto Caputo Apuesta por integrar movilidad y delivery

“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa implica más oportunidades para los socios conductores y más opciones para los usuarios”, señaló Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Apuesta por integrar movilidad y delivery

La estrategia apunta a consolidar un ecosistema tecnológico que combine transporte y envíos, con una experiencia integrada. En ese esquema, Uber One -la suscripción que ofrece beneficios en movilidad- se extenderá también al negocio de delivery a medida que avance el despliegue de Uber Eats.

uber-eats-delivery-2 Uber redobla su apuesta en Argentina

“Que Argentina sea el primer país en relanzar Uber Eats refleja la apuesta de la compañía. Al conectar movilidad y delivery, potenciamos la red, mejoramos la eficiencia y ampliamos la oferta para los usuarios”, explicó Juan Martín Cappellini, responsable de Uber Eats en el país.

Con este movimiento, Uber busca fortalecer su posicionamiento en un mercado en el que ve condiciones para expandirse y captar mayor volumen de usuarios, apoyada en un contexto económico que, según la compañía, abre oportunidades para el desarrollo de plataformas digitales.