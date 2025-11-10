Bariloche: cómo es la desregulación del transporte que habilita el funcionamiento de Uber

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, en la presentación del referéndum.

Una resolución firmada por el intendente Walter Cortés eliminó la revisión técnica semestral, habilitó aplicaciones como Uber y replicó en Bariloche la desregulación nacional impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger . La norma sorprendió al Concejo Municipal y reavivó la polémica política.

La medida se presentó como una “armonización” con los lineamientos del Ejecutivo nacional . Cita expresamente el Decreto 883/2024 y el DNU 70/2023 , dos instrumentos claves de la denominada Ley Bases , y asegura promover el "libre acceso al mercado" .

En los hechos, Cortés eliminó la obligatoriedad de la revisión técnica semestral para taxis y remises , incorporó a los conductores de plataformas al sistema local, y estableció que deberán inscribirse en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) .

La resolución N° 2005-I-2005 permite el funcionamiento formal de plataformas tecnológicas, desplazando el proyecto de ordenanza que trabajaba el Concejo Municipal para regular el sector. Así, el jefe comunal se anticipó y desactivó la posibilidad de establecer un marco normativo específico.

El sistema actual queda reducido a controles aleatorios por parte de los inspectores municipales. Estos podrán exigir en la vía pública la documentación del vehículo, el seguro y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

RESOLUCION NRO 00002610-I-2025 Walter Cortés desreguló el transporte en Bariloche y habilitó el funcionamiento de Uber

La norma establece que los choferes de aplicaciones deberán inscribirse como contribuyentes en la TISH, igual que cualquier comercio tradicional. Las plataformas digitales, en cambio, no serán alcanzadas por tributos locales.

Críticas de la oposición y tensiones con el Concejo

El cambio desató fuertes cuestionamientos desde los bloques opositores. Legisladores locales afirmaron que la resolución “dinamita el trabajo del Concejo” y reinstala tensiones en medio de un debate que llevaba semanas de negociación.

La medida anuló de hecho el esquema que había promovido el exintendente Gustavo Gennuso, quien prohibió a Uber durante su gestión. Esa restricción había sido revertida por Cortés días antes, reabriendo la discusión sobre cómo encuadrar a las plataformas en el marco normativo local.

Concejo Municipal de Bariloche.png Concejo Municipal de Bariloche

Según la resolución, los regímenes de control periódico “generan sobrecarga administrativa sin mejoras proporcionales en los índices de seguridad”. Por eso, la eliminación de la revisión técnica semestral busca igualar las condiciones de competencia entre todas las modalidades de transporte.

Qué deben cumplir los choferes de aplicaciones

La resolución exige que los conductores de plataformas estén registrados individualmente en el sistema tributario local. Para operar deberán presentar el seguro del vehículo, la cédula verde y la RTO al día. En caso contrario, podrán ser multados por la Dirección de Tránsito y Transporte.

Este nuevo esquema no establece diferencias normativas entre taxis, remises y choferes de apps. Todos deberán cumplir las mismas exigencias técnicas, pero sin una periodicidad obligatoria ni inspecciones estructuradas.

Las cámaras del sector recibirán la comunicación formal de los cambios. También se notificará a las empresas tecnológicas que operen dentro del ejido municipal barilochense.