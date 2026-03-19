Atlético de Madrid elige a la tecnológica argentina Veritran para su transformación digital

El Atlético de Madrid eligió a la tecnológica argentina Veritran para desarrollar su nueva aplicación oficial, en una apuesta por profundizar su estrategia digital y mejorar el vínculo con sus hinchas. El acuerdo refuerza la presencia de empresas locales en las ligas europeas y en la intersección entre tecnología, fútbol y negocios .

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Como primer paso, la empresa tecnológica -especializada en soluciones para el sistema financiero- desarrollará una app que reemplazará a la actual, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil, personalizada y centralizada en un único canal.

La nueva plataforma incluirá funcionalidades como gestión de socios y abonos, acceso a la tienda oficial, información institucional, estadísticas del equipo madrileño, seguimiento en tiempo real de los partidos y notificaciones personalizadas.

Marcelo González , ceo y cofundador de Veritran, destacó que el acuerdo “refleja la solidez de la tecnología desarrollada y la capacidad de acompañar procesos de transformación digital en organizaciones globales”.

Según explicó, el objetivo es construir un ecosistema digital seguro e innovador que fortalezca el vínculo con quienes simpatizan con el club colchonero y eleve los estándares de experiencia en la industria deportiva.

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Claves para la alianza

Por su parte, el director de tecnología y desarrollo digital del Atlético de Madrid, René Abril Martín, señaló que la elección se apoyó en la capacidad de integración, la escalabilidad y la seguridad de la plataforma de la firma argentina.

Además, remarcó el valor de la omnicanalidad para un club que busca consolidar su crecimiento tecnológico y mejorar la interacción con su comunidad global de aficionados.