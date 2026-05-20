Globant destinará u$s 125 millones a recomprar acciones hasta 2027

Globant aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por u$s 125 millones, en una iniciativa vinculada a su estrategia de crecimiento basada en inteligencia artificial , servicios y eficiencia operativa. La compañía argentina también autorizó nuevas asignaciones trimestrales para sostener el esquema de negocios hasta fines de 2027.

La tecnológica fundada por Martín Migoya , Guibert Englebienne , Martín Umaran y Néstor Nocetti autorizó una asignación de hasta u$s 50 millones por trimestre para recomprar acciones ordinarias.

La empresa, que comenzó sus operaciones con una inversión inicial de u$s 5000 y actualmente cotiza en la Bolsa de Nueva York, estableció que el programa permanecerá vigente hasta el cuarto trimestre de 2027.

Desde Globant, con más de 28.500 empleados distribuidos en 35 países, señalaron que el foco de crecimiento está puesto en la transformación de servicios impulsados por inteligencia artificial (IA) .

“Estamos al inicio de la transformación más trascendental que haya vivido la industria de servicios tecnológicos. Las voces más influyentes de la industria tecnológica están invirtiendo más allá de los modelos, enfocándose en el delivery y la implementación de soluciones, y la demanda de soluciones de IA costo-eficientes nunca ha sido tan urgente”, afirmó Migoya, ceo de la compañía.

Migoya Globant Migoya Globant IA y negocios: Martín Migoya de Globant lanza un nuevo programa de recompra de acciones.

El empresario agregó: “Nuestro modelo de AI Pods está diseñado precisamente para este momento. Este nuevo programa de recompra refleja nuestra confianza en esa dirección y nuestro compromiso con generar valor a largo plazo para los accionistas”.

Inteligencia artificial y expansión global

El cfo de Globant, Juan Urthiague, sostuvo que “el programa de recompra de acciones está respaldado por nuestra generación de cashflow y es un componente clave de nuestra estrategia disciplinada de asignación de capital”.

La empresa indicó que el momento y el precio de las recompras, así como la cantidad final de acciones adquiridas, dependerán de distintos factores vinculados al mercado y a las condiciones operativas.

Entre esas variables mencionó el comportamiento de la acción, condiciones del negocio, necesidades de liquidez corporativa, requisitos regulatorios y posibles oportunidades de inversión o adquisiciones.

La compañía aclaró además que no tendrá obligación de recomprar una cantidad determinada de acciones y podrá suspender o discontinuar el programa en cualquier momento, ya sea de forma temporal o definitiva.

Globant es una de las empresas tecnológicas de origen argentino con mayor presencia internacional y una de las firmas locales con cotización en Wall Street. En los últimos años, profundizó su estrategia vinculada al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para servicios corporativos y transformación digital.