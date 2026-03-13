Empresas & Negocios

JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium y a conectar ciudades clave del interior

Nueva aerolínea privada. Flota Bombardier para 50 pasajeros. Rutas entre Buenos Aires y los polos productivos. Apunta a ejecutivos y turismo de alto valor.

Por Letra P | Periodismo Político
JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium

JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium

La nueva empresa JOY Airlines busca ingresar al mercado de transporte aéreo de cabotaje en Argentina con un modelo de servicio premium orientado a turismo y negocios. Con una flota inicial de jets regionales y rutas federales, la compañía apunta a conectar Buenos Aires con polos productivos y destinos turísticos del interior.

Notas Relacionadas
Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado
Empresas & Negocios

Turismo en Argentina: JetSmart gana cada vez más mercado y desplaza a sus competidoras

Transporte premium de alto vuelo

La estrategia de la empresa se apoya en una red de rutas federales pensadas para pasajeros corporativos y turistas que demandan mayor conectividad entre ciudades clave del país. La propuesta incluye flexibilidad comercial, servicio a bordo y una experiencia de vuelo enfocada en la comodidad.

Joy Airlines
JOY Airlines, nace una nueva compañía de transporte aéreo en Argentina.

JOY Airlines, nace una nueva compañía de transporte aéreo en Argentina.

En su etapa inicial, la compañía contará con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR, con capacidad para 50 pasajeros y una configuración de cabina de dos asientos por lado, sin asiento central. Según la empresa, este diseño permite mayor espacio personal, menos ruido en cabina y embarques más ágiles.

Vuelos de cabotaje premium

La red inicial prevé conexiones desde la Ciudad de Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

La empresa también firmó un acuerdo con el gobierno de Jujuy, que se convertirá en el primer destino una vez que obtenga la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Tras completar ese proceso regulatorio, la compañía informará el cronograma de inicio de operaciones.

JOY Airlines asegura que su proyecto combina eficiencia operativa, flexibilidad comercial y una visión federal para el mercado aerocomercial argentino.

Temas
Notas Relacionadas
Toyota planea producir una pick-up más grande que la Hilux
Empresas & Negocios

Toyota define la producción en Argentina de una nueva pick up más grande que la Hilux

Proyecto para su planta de Zárate. Guiño a autopartistas locales. Tercer turno activo. Versión eléctrica desde 2027. Inversión y robotización en marcha.
Kavak consigue u$s 300 millones y redobla su apuesta en Argentina
Empresas & Negocios

Kavak consigue 300 millones de dólares y redobla su apuesta en Argentina y Latinoamérica

La fintech obtuvo el apoyo del fondo Andreessen Horowitz. Parte irá a financiamiento e inteligencia artificial. Busca formalizar el mercado regional de usados.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Manuel Adorni, en tiempos más felices.
DESLOMADO Y DESPRENDIDO

El patrimonio de Adorni: qué tiene el funcionario que viaja a Punta del Este en avión privado

Por  Sebastián Iñurrieta
Karina Milei y Manuel Adorni.
CASTA PROPIA

Karina Milei blinda a Adorni y se abre una caza de brujas en la Casa Rosada

Por  Pablo Lapuente
Axel Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones
DISCUSIÓN 2027

Kicillof lanza su usina de ideas para componer las nuevas canciones

Por  Macarena Ramírez
Toto Caputo, la inflación y la economía
PLAN "SIN PLATITA"

La inflación volvió a marcar 2,9% en febrero y Caputo no puede soltar pesos para revivir la actividad

Por  Lorena Hak