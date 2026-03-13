JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium y a conectar ciudades clave del interior

JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium

La nueva empresa JOY Airlines busca ingresar al mercado de transporte aéreo de cabotaje en Argentina con un modelo de servicio premium orientado a turismo y negocios. Con una flota inicial de jets regionales y rutas federales, la compañía apunta a conectar Buenos Aires con polos productivos y destinos turísticos del interior.

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En un contexto en el que las compañías low cost compiten por captar parte del mercado doméstico que se reconfiguró tras el retroceso operativo de Aerolíneas Argentinas, JOY Airlines propone diferenciarse con un servicio orientado a mayor confort y atención personalizada.

Transporte premium de alto vuelo La estrategia de la empresa se apoya en una red de rutas federales pensadas para pasajeros corporativos y turistas que demandan mayor conectividad entre ciudades clave del país. La propuesta incluye flexibilidad comercial, servicio a bordo y una experiencia de vuelo enfocada en la comodidad.

Joy Airlines JOY Airlines, nace una nueva compañía de transporte aéreo en Argentina. En su etapa inicial, la compañía contará con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR, con capacidad para 50 pasajeros y una configuración de cabina de dos asientos por lado, sin asiento central. Según la empresa, este diseño permite mayor espacio personal, menos ruido en cabina y embarques más ágiles.

Vuelos de cabotaje premium La red inicial prevé conexiones desde la Ciudad de Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche.

La empresa también firmó un acuerdo con el gobierno de Jujuy, que se convertirá en el primer destino una vez que obtenga la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Tras completar ese proceso regulatorio, la compañía informará el cronograma de inicio de operaciones. JOY Airlines asegura que su proyecto combina eficiencia operativa, flexibilidad comercial y una visión federal para el mercado aerocomercial argentino.

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