Cooperativas eléctricas de Buenos Aires advierten por deudas con Cammesa y riesgo para inversiones

Las cooperativas eléctricas de Buenos Aires advirtieron que la crisis financiera que atraviesa el sector compromete el pago de deudas reprogramadas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. ( Cammesa ) y, al mismo tiempo, pone en riesgo inversiones necesarias para sostener el servicio de energía , sobre todo en localidades rurales e interior profundo de la provincia.

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Tras remarcar la necesidad de “recomponer el atraso tarifario que arrastran las entidades desde el congelamiento dispuesto a fines de 2019”, el presidente de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires ( FICE ), Roberto Otero , reclamó además por “la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas de la ley 23.427”.

Las dificultades económicas y operativas del sector fueron planteadas por directivos de la FICE ante el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo ( IPAC ), Gildo Onorato .

“Desde el congelamiento tarifario de 2019, los ingresos no fueron suficientes para cubrir costos de operación que no dejaron de aumentar. Las cooperativas se vieron forzadas a decidir si incumplían obligaciones laborales y tributarias o dejaban de pagar facturas a Cammesa o a la distribuidora que provee energía a las entidades que no son agentes directos del mercado eléctrico mayorista”, señaló Otero.

Agregó que “prácticamente la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía, lo que terminó afectando seriamente sus pasivos”. Según explicó, ese problema fue parcialmente reconocido por autoridades nacionales y provinciales mediante mecanismos de regularización y reajustes tarifarios transitorios que permitieron recomponer, de manera parcial, los ingresos.

Deudas, tarifas e inversiones frenadas

“Si bien los reajustes parciales que se vienen registrando han mejorado las perspectivas de nuestras empresas, todavía quedan dos problemas sin una solución definitiva: el flujo de repago del stock de la deuda regularizada —cuyo reconocimiento por tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa— y las inversiones en redes que quedaron en suspenso, afectando la calidad del servicio”, resaltó el titular de la FICE.

En la reunión con el funcionario bonaerense, las cooperativas manifestaron su preocupación por las deudas reprogramadas con Cammesa, cuyas cuotas comienzan a vencer en junio y que, en algunos casos, podrían no cancelarse si no se registra una mejora tarifaria.

Cammesa Cooperativas eléctricas de Buenos Aires alertan por deudas con Cammesa y riesgo para inversiones Secretaría de Energía

Otero sostuvo que “hoy el sector espera que la revisión tarifaria integral se concluya a partir de 2027, con la redistribución del Fondo Compensador Tarifario y el reconocimiento del pasivo regulatorio generado por las actualizaciones del VAD que no se aplicaron en los últimos años”.

La Provincia cuestiona cambios en el fondo compensador

Por su parte, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, cuestionó la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar sobre el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas y advirtió que la provincia iniciará acciones legales si la medida prospera.

Explicó que el esquema actual funciona mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien cooperativas más pequeñas, que reciben asistencia para sostener el servicio eléctrico en localidades del interior.

Ghioni consideró que la medida impulsada por la gestión libertaria responde a una lógica “ideológica”, basada en que “cada uno haga lo que pueda y se salve”, sin contemplar las desigualdades entre distritos y prestadores del servicio.

Mecanismos de financiamiento de cooperativas

El subsecretario recordó además que la administración nacional ya había intentado intervenir en mecanismos de financiamiento de cooperativas a partir de denuncias promovidas por usuarios por conceptos incluidos en las boletas de luz. Según indicó, algunas entidades evaluaron dejar de cobrar determinados ítems, aunque finalmente intervino el Gobierno bonaerense para frenar esos cambios.

El reclamo de las cooperativas eléctricas bonaerense no tuvo, de momento, respuesta del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis.