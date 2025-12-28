Créditos hipotecarios: el Banco Nación impulsó el veranito, pero las tasas de los privados frenan el boom

El repunte de los créditos hipotecarios en 2025 estuvo liderado por el Banco Nación , que concentró más de la mitad de las nuevas hipotecas. A contramano de los bancos privados, ofreció tasas bajas para impulsar el mercado. Sin embargo, la ventana oficial se achica y la falta de certezas sobre los intereses limitan la posibilidad de un boom sostenido en el mercado.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires , se escrituraron 35.000 viviendas con crédito hipotecario en los últimos dos años. El Banco Nación fue el gran protagonista, con 20.000 préstamos otorgados en todo el país. Se estima que ocho o nueve de cada diez transacciones son en la Ciudad y la provincia.

El crédito sigue representando una porción reducida del total de las operaciones inmobiliarias, pero fue el Banco Nación el que lidera ampliamente la oferta de los préstamos para comprar inmuebles en Argentina.

“El único que mantuvo las tasas fue el Banco Nación, está explotado. Está todo el mundo desesperado por sacar un crédito ahí”, dijo a Letra P el expresidente del Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires Armando Pepe .

"Las altas tasas, el agotamiento del stock de solicitudes, el corrimiento de muchos bancos y la descompresión post elecciones explican la situación de un mercado que entra en pausa, a la espera de que el mejor panorama macroeconómico se refleje en las tasas de interés y en la capacidad de fondeo", señaló un informe de la consultora Empiria .

Sucede que tras el buen dato de octubre, "con u$s 370 millones desembolsados (50% más que el promedio agosto-septiembre y casi el doble que en los primeros meses del año), el crédito hipotecario bajó a la mitad en noviembre (el peor mes del año), con solo u$s 183 millones", reportó el documento.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, señaló en el último informe publicado este lunes: “Nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70.000 operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde cuando comenzamos a medir la serie en 1998. Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para 2026”.

En una evaluación más crítica, agregó: “Vemos que las operaciones con crédito bajaron a la mitad de octubre, por más que haya sido un mes atípico debido a las elecciones, en el que hubo una congestión de escrituras allí. Pero que hayan desacelerado esas hipotecas explica claramente que el efecto multiplicador tiende a frenarse”.

Los créditos hipotecarios en Argentina buscan consolidarse en 2026.

Sobre el balance anual, sostuvo: “Si totalizamos cerca de 14.000 hipotecas en 2025, sería el segundo mejor año en este aspecto. Quiere decir que con un poco más de carpetas activas podría haber sido el mejor balance desde que tenemos la medición desde 2009”.

Las elecciones metieron su ruido

Pepe analizó los vaivenes del mercado ante Letra P: “Veníamos creciendo sin parar, pero a partir de septiembre se empezó a paralizar. Los bancos no recibían carpetas, las tasas se fueron al demonio”.

Tal como señaló Empiria, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 7018 escrituras en octubre, un "récord" que implicó un crecimiento de 17,2% interanual, 21% con hipotecas. En lo que va del año se realizaron 56.565 escrituras, un 37% más que en el acumulado de 2024 y 77% mayor que en el período enero-octubre de 2023. Con respecto a septiembre, cayó 1,9% ajustado por estacionalidad.

Según las estadísticas del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de compraventas otorgadas durante noviembre pasado fue de 12.483. Se evidencia un aumento del 2% en el número de actos, con respecto al mismo mes de 2024. En lo que respecta a la comparación con el mes anterior, se evidencia un descenso del 19% en relación con octubre, cuando se habían registrado 15.321.

En cuanto a la cantidad de hipotecas, en noviembre de 2025 se registraron 1477, lo que representa un descenso del 43% con respecto a octubre de 2025 en el que se habían registrado 2600. Respecto al mismo mes de 2024, se presenta un aumento en la cantidad de hipotecas del 4%.

Los datos del Banco Central

El economista de Empiria, Federico González Rouco, analizó los datos oficiales : “Según BCRA, sólo 0,45% de los adultos argentinos tiene un crédito hipotecario. Es decir, de cada 230 adultos, uno tiene”. Precisó además: “El máximo de la última década fue 2017, con 0,77%. El mínimo fue julio de 2024, con 0,4%. Creció 10% en 2025”.

Sin embargo, el director del Banco Central, Federico Furiase, se mostró entusiasmado en septiembre en el streaming Carajo: “En 18 meses pasamos de riesgo de hiperinflación a boom de créditos hipotecarios. Eso no es casualidad. Para que un banco te dé un crédito a 20 o 30 años, tiene que haber una condición de que la macroeconomía se estabilizó”.

Reporte Inmobiliario, Germán Gómez Picasso, afirmó que hay más puntos para analizar: “Las subas de tasas de los últimos meses no lograron que la demanda baje. Se siguen solicitando créditos, sobre todo en la banca oficial, que mantuvo tasas más bajas”.

Expectativa por las tasas en 2026

González Rouco dijo a este medio que el mercado está "en transición" y que el año próximo será "menos vertiginoso que 2025, con tasas que tienen que bajar para que sea posible volver a generar un buen circuito de demanda". Asimismo, advirtió que 2026 plantará "una necesidad cada vez mayor de conseguir fuentes de fondeo, demanda largo plazo y de tamaño relevante".

Pepe explicó que el sector inmobiliario responde a lo que sucede con la actividad económica en general: “Creo que va a ir creciendo nuevamente, pero necesitamos que la micro arranque. A (Javier) Milei lo ovacionan afuera, pero acá los negocios no funcionan. Mientras la actividad no arranque es complicado. Ya han ido bajando bastante las tasas, pero necesitamos confianza y credibilidad. No soy libertario, soy argentino y yo quiero que esto funcione".