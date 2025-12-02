NO HAY PLATA

La ARCA agujereada: la caída del IVA y otros impuestos clave muestran que la economía no repunta

La recaudación se desploma en términos reales y revela el enfriamiento de la actividad. Bajas en Ganancias, cargas sociales y el tributo al cheque.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Juan Pazo, titular de la ARCA, Toto Caputo y Santiago Bausili

Juan Pazo, titular de la ARCA, Toto Caputo y Santiago Bausili 

La recaudación tributaria sufrió en noviembre su cuarto mes consecutivo de caída en términos reales, descontada la inflación. Según los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos totalizaron $15,6 billones La baja del IVA, Débitos y Créditos (el impuesto al Cheque) y Ganancias confirma el freno en el consumo y la actividad.

Según publicó la ARCA, los ingresos mostraron una contracción real interanual de 8,7%, asumiendo una inflación mensual estimada en torno al 2,3%–2,5%. Con este resultado, la recaudación acumula cuatro meses consecutivos de caída real.

El desplome de noviembre

El desplome de noviembre resultó más profundo que en los meses previos. Según la consultora LCG, los diez meses previos arrojaban un leve crecimiento, del 0,6% promedio, en términos reales.

En el acumulado de los primeros 11 meses de 2025, los recursos tributarios ascendieron a $167 billones y exhiben una baja real de 1,6% interanual, reflejando que el deterioro se fue consolidando hacia el tramo final del año.

"Es lógico que si vos tenés caída en la actividad, eso tenga un impacto en la recaudación, que no deja de ser un porcentaje de lo que mueve la economía. Si la economía está moviendo menos, claramente lo lógico sería que la recaudación también baje. Lo que a veces nos cerraba era lo contrario. Se veía que la recaudación bajaba y de repente te decía que el nivel de actividad crecía. Eso la verdad es que a veces no cuadraba demasiado", dijo el economista Christian Buteler ante una consulta de Letra P.

image

"Pero esto sí, la verdad que es algo esperado y algo que complica. Este ya es el cuarto mes consecutivo. Acá ya tenés en este último dato algunos indicadores que empiezan a preocupar", agregó el analista.

El IVA que refleja el freno del consumo

Entre los datos que más preocupan aparece el desempeño del IVA, la principal fuente de ingresos nacionales, que representa 23% del total. En noviembre, la recaudación por IVA DGI cayó 5,2% interanual en términos reales, luego de 12 meses consecutivos de crecimiento. Este retroceso, según LCG, restó 1,6 puntos porcentuales a la variación general de la recaudación.

La consultora destacó que "este impuesto actúa históricamente como un buen proxy de la dinámica de la actividad económica", ya que la recaudación de noviembre refleja lo facturado en octubre.

El dato, entonces, sugiere una desaceleración de la actividad en ese mes, a contramano de cierta mejora que mostraron algunos indicadores recientes como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

image

En la misma línea, Max Capital subrayó que el IVA se contrajo 2,7% interanual real en noviembre, "reforzando la señal de enfriamiento del nivel de actividad y del consumo interno".

Cheque y Ganancias también en baja

Junto al IVA, otros impuestos directamente vinculados a la actividad mostraron caídas significativas. LCG destacó que el impuesto a los Débitos y Créditos bancarios retrocedió 5% interanual real en noviembre, mientras que Max Capital calculó una baja de 5,4% real. Ganancias también se contrajo, en torno al 2,9% real interanual.

La recaudación vinculada a la Seguridad Social también mostró señales de debilidad. LCG indicó que lo recaudado por este concepto cayó 1% interanual real en noviembre, luego de 16 meses de crecimiento. La consultora explicó que perdió fuerza respecto al dinamismo de principios de año debido a que "los salarios formales dejaron de mostrar una recuperación significativa", lo que impacta de manera directa en los aportes y contribuciones.

Este dato se suma al deterioro general de los impuestos ligados a la actividad doméstica, en un contexto en el que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios formales se muestra más lenta y desigual.

La explicación oficial

Parte de la caída también se explica por una base de comparación particularmente elevada en noviembre de 2024. En aquel mes influyeron factores extraordinarios, como el vencimiento de regímenes de blanqueo y moratorias, además de ingresos vinculados al régimen especial de Bienes Personales, el final del impuesto PAIS y la primera etapa del blanqueo de capitales, lo que había inflado los números del año pasado.

actividad económica 2025
La caída en la recaudación mostró el enfriamiento de la economía real

La caída en la recaudación mostró el enfriamiento de la economía real

Ante una consulta de este medio, el tributarista Gustavo Pérez advirtió que la caída simultánea del IVA, Débitos y Créditos y Ganancias no puede explicarse sólo por un efecto base: “Eso indica directamente una caída del nivel de actividad”.

Max Capital coincidió en que la elevada base de comparación explica buena parte de la contracción interanual, aunque también remarcaron que los impuestos vinculados a la economía real muestran señales claras de desaceleración, pese al aumento de 21,4% real interanual que registraron los aranceles de importación.

Temas
