De Bariloche a la región: la dueña de Persicco y Guapaletas compró Abuela Goye y quiere exportar

De Bariloche a la región: una cadena de heladerías compró Abuela Goye

La histórica empresa Abuela Goye , de Bariloche , fue vendida por cerca de un millón de dólares a un grupo empresarial del sector heladero, que proyecta expandir la marca en Argentina y en mercados de América Latina, con foco en Chile, Brasil y Colombia.

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La tradicional chocolatería rionegrina cambió de manos en una operación que marca un nuevo capítulo para la firma fundada en 1980. La compradora es propietaria de las cadenas Persicco , Guapaletas y Chocorísimo , que busca potenciar el crecimiento del negocio.

El empresario Esteban Wolf , uno de los nuevos dueños, destacó el valor simbólico de la marca: “Abuela Goye tiene tradición, cultura y una mística que había que explotar en el país y en el mundo”.

La compañía había alcanzado unos 30 locales antes del impacto de la pandemia, que frenó su expansión. El nuevo objetivo del grupo es recuperar ese volumen de puntos de venta y ampliarlo hacia otros mercados, en medio de la caída del consumo interno.

La estrategia empresarial apunta a posicionar a la chocolatería barilochense como una marca regional, sin perder su identidad. Ese diferencial busca consolidarse como un valor competitivo en mercados internacionales.

Además, la operación responde a una lógica de complementariedad: el negocio del chocolate permite equilibrar la estacionalidad propia del rubro heladero.

Para 2026, los nuevos propietarios proyectan la apertura de alrededor de 24 locales, con un esquema mixto entre sucursales propias y franquicias. La iniciativa busca acelerar la presencia en distintos países de la región.

abuela goye bariloche De Bariloche a LATAM: una cadena de heladerías compró la Abuela Goye

El plan incluye desembarcos en Chile, Brasil y Colombia, donde el consumo de productos premium ofrece oportunidades de crecimiento sostenido.

Producción y crecimiento del grupo

En la actualidad, el grupo concentra su producción en el Parque Industrial de Garín, donde elabora cerca de un millón de kilos de helado por año.

Con la incorporación de Abuela Goye, ese volumen podría incrementarse al menos un 30%, impulsado por nuevas líneas que integren recetas tradicionales de la chocolatería.

Según el grupo empresarial, la sinergia entre ambas unidades de negocio permite ampliar la oferta y diversificar el portafolio, con productos que combinan el expertise en helados y chocolates.

El proceso de expansión busca consolidar una estructura regional sólida, apoyada en marcas ya posicionadas y en el reconocimiento histórico de la firma patagónica en el mercado argentino.