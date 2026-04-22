Santa Fe y Córdoba, en el podio

En tu cara, Vaca Muerta: la región Pampeana explicó el 66,9% de las exportaciones del primer trimestre

Pese al boom del shale, la zona núcleo sigue liderando. El peso de los productos primarios y las manufacturas. Asimetrías en los desempeños regionales.

Por Letra P | Periodismo Político
En tu cara Vaca Muerta: detrás de Buenos Aires, Santa Fe yCórdoba lideran las exportaciones por provincia. En la foto, los gobernadores Llaryoray Pullaro.

En tu cara Vaca Muerta: detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran las exportaciones por provincia. En la foto, los gobernadores Llaryora y Pullaro.

El boom de Vaca Muerta es una realidad, pero aún no logra dar vuelta la ecuación de las exportaciones argentinas, que en los tres primeros meses del año totalizaron U$S 21.853 millones y concentraron en la región Pampeana el 66,9% del total exportado, por un monto de U$S 14.611 millones.

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Según los datos oficiales relevados por la consultora Politikon Chaco, el liderazgo histórico y por ahora vigente de la región Pampeana en el rubro exportador de la Argentina estuvo secundado en el primer trimestre del año por la Patagonia con el 16,6% (U$S 3.632 millones), el NOA con el 6,3% (U$S 1.384 millones), Cuyo con el 5,7% (U$S 1.244 millones), Otros1 con 3,3% (U$S 711 millones) y el NEA con el 1,2% (U$S 272 millones).

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El total exportado exhibió un alza del 16,9% respecto a igual período de 2025. Sin embargo, el desempeño regional fue heterogéneo. La región NOA mostró en este período el mayor crecimiento interanual (+61,4%), mientras que la Patagonia presentó el segundo mayor incremento (23,8%) y Cuyo completó el podio (+17,0%). También con alzas, pero por debajo del total general nacional, quedaron el NEA (+12,9%) y la Pampeana (+10,0%).

Exportaciones por provincias en Argentina

La provincia de Buenos Aires fue el distrito con el mayor monto de exportaciones en el primer trimestre del año: sus ventas al exterior fueron por U$S 7.039 millones (32,2% del total), fuertemente apoyado en exportaciones de productos primarios (explican el 32% del total bonaerense).

En segundo lugar se ubicó la provincia de Santa Fe, con exportaciones por U$S 4.031 millones (18,4% del total) con fuerte predominio de las manufacturas agropecuarias (78% de las exportaciones santafesinas). Córdoba completó el podio con un total de U$S 2.635 millones (12,1% del total), apoyada principalmente por manufacturas agropecuarias (46% del total cordobés).

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Neuquén se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional con exportaciones por U$S 1.468 millones (6,7% del total país) con un protagonismo casi total de las exportaciones energéticas (explicaron el 97% del total neuquino).

Santa Cruz, por su parte, exportó por U$S 1.152 millones (5,3% del total) apoyada en manufacturas industriales (74% del total de esa provincia).

Estas cinco fueron las únicas provincias con exportaciones totales por encima de los mil millones de dólares y, en conjunto, concentraron el 75% del total de las exportaciones argentinas en el primer trimestre de 2026.

El ranking

Más atrás, con exportaciones de entre 300 y 800 millones de dólares se ubicaron Chubut, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Mendoza; y con ventas al exterior de entre 100 y 299 millones de dólares quedaron La Pampa, Catamarca, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, Misiones, Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires.

En el fondo del ranking, con exportaciones inferiores a los U$S 100 millones, quedaron Corrientes, Chaco, La Rioja y Formosa.

La lupa en el crecimiento

En términos de desempeños, Catamarca presentó la mayor expansión en el período con alza del 99,2% interanual, impulsado por una fuerte mejora en los productos industriales (+103,85, siendo el rubro, además, que explica el 95% de las exportaciones catamarqueñas).

Santa Cruz se posicionó en segundo lugar con crecimiento del 90,5% también traccionado por las manufacturas industriales (+107,1%), pero también por productos primarios (+197,9%), aunque estos últimos con menor participación relativa.

Jujuy completó el podio con un alza del 87,2% explicado también por productos industriales (+78,4%), pero también mostró fuerte subas en los productos primarios (+104,3%).

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