BYD trae a la Argentina la primera pick-up híbrida enchufable

BYD presentó en la Argentina la Shark DMO, una pick-up híbrida enchufable que introdujo una nueva alternativa en el segmento, con foco en potencia, eficiencia energética y desempeño tanto en ruta como en condiciones off-road. Con este modelo, la compañía china refuerza las importaciones de vehículos eléctricos en el mercado local.
La unidad incorporó la plataforma Dual Mode Off-road (DMO), una arquitectura que combina capacidades todoterreno con prestaciones de confort propias de un SUV.
Además, integró un chasis específico para sistemas híbridos, tecnología Cell to Chassis (CTC) y suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes.
Tecnología híbrida y desempeño
En términos mecánicos, la pick-up cuenta con un sistema híbrido que combina un motor térmico 1.5 turbo con propulsión eléctrica, alcanzando 437 CV de potencia y 650 Nm de torque.
Esa configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y optimizar la tracción mediante un sistema eléctrico inteligente que distribuye el par en tiempo real.
El country manager de BYD en la Argentina, Christian Kimelman, destacó la relevancia del lanzamiento. “Las pick-ups son un segmento clave en el mercado argentino y este modelo representa un paso estratégico para la marca”, afirmó.
Las unidades incluyen cargador de pared de 7 kW, equipo portátil y sistema V2L, que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa.
Aprobada en México y Brasil
La tecnología DMO fue introducida previamente en mercados como México y Brasil, donde la propuesta tuvo buena recepción dentro del segmento.
El sistema integra dos motores eléctricos —uno por eje— junto con otro a combustión, lo que permite una tracción integral con respuesta inmediata.
También ofreció modos de conducción para distintos entornos, tanto urbanos como de manejo fuera de ruta, adaptando su rendimiento a diversas condiciones.
Autonomía, consumo y diseño
La BYD Shark DMO alcanza una autonomía total de hasta 840 kilómetros, con la posibilidad de recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico.
Este esquema permite reducir el consumo de combustible hasta un 40% frente a modelos tradicionales, incluso en escenarios de baja carga de batería.
En términos de diseño, el modelo presenta líneas robustas con iluminación LED y proporciones que reforzaron su presencia en el segmento.
El interior incluye un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, junto con una configuración que prioriza el confort y el espacio.
Seguridad y equipamiento
En materia de seguridad, el vehículo incorpora más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y una estructura reforzada que incrementa la rigidez de la carrocería.
También suma herramientas como cámara de 360° y funciones para mejorar el control en terrenos exigentes.
Con este lanzamiento, BYD avanzó en su estrategia de posicionamiento en la Argentina, con una propuesta que combina electrificación, desempeño y versatilidad dentro del segmento de pick-ups.