BYD trae a la Argentina la primera pick-up híbrida enchufable

BYD presentó en la Argentina la Shark DMO , una pick-up híbrida enchufable que introdujo una nueva alternativa en el segmento, con foco en potencia, eficiencia energética y desempeño tanto en ruta como en condiciones off-road. Con este modelo, la compañía china refuerza las importaciones de vehículos eléctricos en el mercado local.

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El modelo sale al mercado con un precio de u$s 59.990 y forma parte de la estrategia de la automotriz asiática para ampliar su presencia en el país con vehículos de nuevas energías.

La unidad incorporó la plataforma Dual Mode Off-road (DMO), una arquitectura que combina capacidades todoterreno con prestaciones de confort propias de un SUV.

Además, integró un chasis específico para sistemas híbridos, tecnología Cell to Chassis (CTC) y suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes.

En términos mecánicos, la pick-up cuenta con un sistema híbrido que combina un motor térmico 1.5 turbo con propulsión eléctrica, alcanzando 437 CV de potencia y 650 Nm de torque.

Esa configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y optimizar la tracción mediante un sistema eléctrico inteligente que distribuye el par en tiempo real.

BYD SHARK DMO _ 3

El country manager de BYD en la Argentina, Christian Kimelman, destacó la relevancia del lanzamiento. “Las pick-ups son un segmento clave en el mercado argentino y este modelo representa un paso estratégico para la marca”, afirmó.

Las unidades incluyen cargador de pared de 7 kW, equipo portátil y sistema V2L, que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa.

Aprobada en México y Brasil

La tecnología DMO fue introducida previamente en mercados como México y Brasil, donde la propuesta tuvo buena recepción dentro del segmento.

El sistema integra dos motores eléctricos —uno por eje— junto con otro a combustión, lo que permite una tracción integral con respuesta inmediata.

También ofreció modos de conducción para distintos entornos, tanto urbanos como de manejo fuera de ruta, adaptando su rendimiento a diversas condiciones.

Autonomía, consumo y diseño

La BYD Shark DMO alcanza una autonomía total de hasta 840 kilómetros, con la posibilidad de recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Este esquema permite reducir el consumo de combustible hasta un 40% frente a modelos tradicionales, incluso en escenarios de baja carga de batería.

BYD SHARK DMO _ 13

En términos de diseño, el modelo presenta líneas robustas con iluminación LED y proporciones que reforzaron su presencia en el segmento.

El interior incluye un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, junto con una configuración que prioriza el confort y el espacio.

Seguridad y equipamiento

En materia de seguridad, el vehículo incorpora más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y una estructura reforzada que incrementa la rigidez de la carrocería.

También suma herramientas como cámara de 360° y funciones para mejorar el control en terrenos exigentes.

Con este lanzamiento, BYD avanzó en su estrategia de posicionamiento en la Argentina, con una propuesta que combina electrificación, desempeño y versatilidad dentro del segmento de pick-ups.