Empresas & Negocios

BYD trae a la Argentina la primera pick-up híbrida enchufable

La automotriz china busca ganar terreno en el mercado local. Modelo con doble motorización y foco en uso intensivo. Apunta a competir en el segmento mediano.

Por Letra P | Periodismo Político
La china BYD lanza en Argentina la Shark DMO

La china BYD lanza en Argentina la Shark DMO

BYD presentó en la Argentina la Shark DMO, una pick-up híbrida enchufable que introdujo una nueva alternativa en el segmento, con foco en potencia, eficiencia energética y desempeño tanto en ruta como en condiciones off-road. Con este modelo, la compañía china refuerza las importaciones de vehículos eléctricos en el mercado local.

Notas Relacionadas
Uber redobla su apuesta en Argentina
Empresas & Negocios

Uber redobla su apuesta en Argentina: reunión con Caputo e inversión de u$s 500 millones

La unidad incorporó la plataforma Dual Mode Off-road (DMO), una arquitectura que combina capacidades todoterreno con prestaciones de confort propias de un SUV.

Además, integró un chasis específico para sistemas híbridos, tecnología Cell to Chassis (CTC) y suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes.

Tecnología híbrida y desempeño

En términos mecánicos, la pick-up cuenta con un sistema híbrido que combina un motor térmico 1.5 turbo con propulsión eléctrica, alcanzando 437 CV de potencia y 650 Nm de torque.

Esa configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y optimizar la tracción mediante un sistema eléctrico inteligente que distribuye el par en tiempo real.

BYD SHARK DMO _ 3

El country manager de BYD en la Argentina, Christian Kimelman, destacó la relevancia del lanzamiento. “Las pick-ups son un segmento clave en el mercado argentino y este modelo representa un paso estratégico para la marca”, afirmó.

Las unidades incluyen cargador de pared de 7 kW, equipo portátil y sistema V2L, que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa.

Aprobada en México y Brasil

La tecnología DMO fue introducida previamente en mercados como México y Brasil, donde la propuesta tuvo buena recepción dentro del segmento.

El sistema integra dos motores eléctricos —uno por eje— junto con otro a combustión, lo que permite una tracción integral con respuesta inmediata.

También ofreció modos de conducción para distintos entornos, tanto urbanos como de manejo fuera de ruta, adaptando su rendimiento a diversas condiciones.

Autonomía, consumo y diseño

La BYD Shark DMO alcanza una autonomía total de hasta 840 kilómetros, con la posibilidad de recorrer hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Este esquema permite reducir el consumo de combustible hasta un 40% frente a modelos tradicionales, incluso en escenarios de baja carga de batería.

BYD SHARK DMO _ 13

En términos de diseño, el modelo presenta líneas robustas con iluminación LED y proporciones que reforzaron su presencia en el segmento.

El interior incluye un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 12,8 pulgadas, junto con una configuración que prioriza el confort y el espacio.

Seguridad y equipamiento

En materia de seguridad, el vehículo incorpora más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y una estructura reforzada que incrementa la rigidez de la carrocería.

También suma herramientas como cámara de 360° y funciones para mejorar el control en terrenos exigentes.

Con este lanzamiento, BYD avanzó en su estrategia de posicionamiento en la Argentina, con una propuesta que combina electrificación, desempeño y versatilidad dentro del segmento de pick-ups.

Temas
Notas Relacionadas
Mr. Tasty crece en Argentina con nuevas aperturas y consolida su modelo de franquicias
Empresas & Negocios

Mr. Tasty crece en Argentina con nuevas aperturas y consolida su modelo de franquicias

La cadena, con presencia en Estados Unidos y Paraguay, suma locales en el país. Apunta al interior con un plan de expansión y mayor capilaridad territorial.
JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium
Empresas & Negocios

JOY Airlines apuesta al transporte de cabotaje premium y a conectar ciudades clave del interior

Nueva aerolínea privada. Flota Bombardier para 50 pasajeros. Rutas entre Buenos Aires y los polos productivos. Apunta a ejecutivos y turismo de alto valor.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Burford Capital, un buitre contra YPF.
LOS PERFILES DEL PODER

La batalla por YPF: ¿Burford Capital perdió pero ganó?

Por  Esteban Rafele
Luciano Laspina, flamante director ejecutivo de CIPPEC.
AFTER OFFICE

Cena de CIPPEC: dudas sobre la economía, el foco en Adorni y el debut de Laspina

Por  Gabriela Pepe
Axel Kicillof, el ministro Pablo López y el Asesor General Santiago Pérez Teruel salen de la Corte Suprema después de la audiencia por los fondos previsionales  
PULSEADA MILLONARIA

La Corte emplazó a la Nación a presentar una propuesta por la deuda previsional con Kicillof

Por  José Maldonado
Verónica Magario.
LA INTERNA ETERNA

Legislatura bonaerense: Kicillof enfrenta a Massa y La Cámpora por el control de comisiones clave

Por  Juan Rubinacci