LIBERTARIOS & FEDERALES      

Rogelio Frigerio recibe a Santilli en Entre Ríos: reforma laboral, agenda local y comitiva con bonus track

El gobernador ratificará su respaldo a la nueva normativa y pule sus demandas “área por área”. Quién viaja con el ministro. Reunión con el bloque de LLA.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Rogelio Frigerio y Diego Santilli volverán a conversar en Entre Ríos. El gobernador confirmará su alineamiento con las reformas impulsadas por Javier Milei.

Rogelio Frigerio y Diego Santilli volverán a conversar en Entre Ríos. El gobernador confirmará su alineamiento con las reformas impulsadas por Javier Milei.

Notas Relacionadas
Rogelio Frigerio junto a representantes de la UIER y el Consejo Empresario. El Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la reforma laboral.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: el Círculo Rojo de Entre Ríos se entusiasma con la baja de Ganancias y espera más motosierra

Por  Laura Terenzano

La comitiva que llega a Entre Ríos

La comitiva desembarcará en la mañana del jueves, alrededor de las 11. La agenda que coordinan desde la Casa Gris contempla actividades en dos planos para los funcionarios nacionales. Por un lado, el institucional, que incluye el encuentro con el gobernador y su equipo de trabajo en casa de Gobierno. Por el otro, el político, que contempla un encuentro entre Santilli y Coria con los legisladores locales que tributan al bloque de LLA.

En la Casa Gris anticipaban que esperaban como parte de la delegacion también al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque en la Casa Rosada no lo tenían en agenda. Si Adorni viajara a Paraná, seguramente se sumará a la reunión con las espadas libertarias entrerrianas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1984645311026151837&partner=&hide_thread=false

En ese mitin estarán el senador Joaquín Benegas Lynch, su par Romina Almeida y los diputados Andrés Laumman y Francisco Morchio, quien dejó el bloque Encuentro Federal para engrosar las filas del oficialismo en el Congreso. Está planificado que luego de las actividades oficiales los funcionarios atiendan a los medios locales.

Las demandas de Rogelio Frigerio

Para la reunión institucional, Frigerio prepara junto a su equipo un documento que repasará las demandas prioritarias hacia la Casa Rosada de cada área de gestión provincial. La expectativa es poder hacer un seguimiento de los temas que ya le fueron planteados al ministro en su primera visita, en noviembre pasado.

Según precisaron a este medio fuentes oficiales, Frigerio planteará las solicitudes “área por área” a Santilli y el seguimiento se hará a través del viceministro Coria.

La previa de Diego Santilli en la provincia

En su visita anterior, el ministro del Interior inauguró su gira federal en Entre Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2009686046460571839&partner=&hide_thread=false

En noviembre, los dirigentes sostuvieron que se inauguraba "una nueva etapa en la relación entre la provincia y la Nación". En ese entonces, Frigerio destacó la participación de Entre Ríos en las obras de dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande y algunas obras puntuales.

Tres meses después, analizarán el avance de aquellos pedidos y los funcionarios se llevarán una lista de prioridades que los ministros locales elaboraron para elevar a la gestión nacional.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Sola, triunviro de la CGT
ENTREVISTA

Sola: "Si la reforma laboral llega sin cambios al Congreso, habrá protestas hasta el paro general"

El cosecretario general de la CGT confirmó reuniones con gobernadores para frenar el proyecto y advirtió que la reforma "es inconstitucional".
Diego Santilli y Gustavo Sáenz. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

¡Adentro! Santilli visitó a Sáenz y se llevó de Salta tres votos para la reforma laboral

El ministro sumó el respaldo del gobernador. Continuará la gira por Neuquén y Entre Ríos. Sigue en carpeta el encuentro con Ziliotto, que critica el proyecto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei buscará convencer en Davos para que Argentina vuelva a los mercados de deuda. 
DAVOS 2026

Deuda, tasas altas e inestabilidad global ponen en jaque el regreso de Argentina a los mercados

Por  Lorena Hak
Rogelio Frigerio y Diego Santilli volverán a conversar en Entre Ríos. El gobernador confirmará su alineamiento con las reformas impulsadas por Javier Milei.
LIBERTARIOS & FEDERALES      

Frigerio recibe a Santilli en Entre Ríos: reforma laboral, agenda local y comitiva con bonus track

Por  Laura Terenzano
Diego Santilli y Gustavo Sáenz. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

¡Adentro! Santilli visitó a Sáenz y se llevó de Salta tres votos para la reforma laboral

Por  Pablo Lapuente
Jorge Sola, triunviro de la CGT
ENTREVISTA

Sola: "Si la reforma laboral llega sin cambios al Congreso, habrá protestas hasta el paro general"

Por  José Maldonado