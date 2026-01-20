Rogelio Frigerio recibe a Santilli en Entre Ríos: reforma laboral, agenda local y comitiva con bonus track

Rogelio Frigerio y Diego Santilli volverán a conversar en Entre Ríos. El gobernador confirmará su alineamiento con las reformas impulsadas por Javier Milei.

Rogelio Frigerio recibirá por segunda vez en Entre Ríos al ministro del Interior, Diego Santilli , quien sumará a Gustavo Coria a la comitiva y arribará este jueves por la mañana a Paraná . Letra P pudo saber que los visitantes se reunirán también con integrantes de La Libertad Avanza en el Congreso.

El gobernador aliado confirmará su alineamiento con la reforma laboral que promueve la gestión de Javier Milei , aunque planteará su preocupación porque las cuentas públicas no se vean afectadas. “Frigerio acompaña la necesidad de hacer una reforma. Lo que tenemos que encontrar son las diagonales para hacerla sin que eso afecte las cuentas públicas”, explicaron.

La comitiva desembarcará en la mañana del jueves, alrededor de las 11. La agenda que coordinan desde la Casa Gris contempla actividades en dos planos para los funcionarios nacionales. Por un lado, el institucional, que incluye el encuentro con el gobernador y su equipo de trabajo en casa de Gobierno. Por el otro, el político, que contempla un encuentro entre Santilli y Coria con los legisladores locales que tributan al bloque de LLA .

En la Casa Gris anticipaban que esperaban como parte de la delegacion también al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque en la Casa Rosada no lo tenían en agenda. Si Adorni viajara a Paraná, seguramente se sumará a la reunión con las espadas libertarias entrerrianas.

En ese mitin estarán el senador Joaquín Benegas Lynch , su par Romina Almeida y los diputados Andrés Laumman y Francisco Morchio , quien dejó el bloque Encuentro Federal para engrosar las filas del oficialismo en el Congreso. Está planificado que luego de las actividades oficiales los funcionarios atiendan a los medios locales.

#EntreRíos Frigerio tomó impulso después de la victoria en las legislativas. Mejoras salariales y reformas estructurales, en agenda Cómo sigue la alianza con LLA https://t.co/14dTsqAHDX @LauraTerenzano pic.twitter.com/yrDDU4EfbI

Las demandas de Rogelio Frigerio

Para la reunión institucional, Frigerio prepara junto a su equipo un documento que repasará las demandas prioritarias hacia la Casa Rosada de cada área de gestión provincial. La expectativa es poder hacer un seguimiento de los temas que ya le fueron planteados al ministro en su primera visita, en noviembre pasado.

Según precisaron a este medio fuentes oficiales, Frigerio planteará las solicitudes “área por área” a Santilli y el seguimiento se hará a través del viceministro Coria.

La previa de Diego Santilli en la provincia

En su visita anterior, el ministro del Interior inauguró su gira federal en Entre Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2009686046460571839&partner=&hide_thread=false La aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es un paso importante para el comercio internacional de la Argentina y, sobre todo, para Entre Ríos. La baja de aranceles beneficiará a producciones clave de nuestra provincia como cítricos, miel, carnes, ovoproductos… https://t.co/Hd6H6Di6Re — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 9, 2026

En noviembre, los dirigentes sostuvieron que se inauguraba "una nueva etapa en la relación entre la provincia y la Nación". En ese entonces, Frigerio destacó la participación de Entre Ríos en las obras de dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande y algunas obras puntuales.

Tres meses después, analizarán el avance de aquellos pedidos y los funcionarios se llevarán una lista de prioridades que los ministros locales elaboraron para elevar a la gestión nacional.