La campaña a dos aguas de Axel Kicillof en Mar del Plata

Fernanda Raverta, Axel Kicillof, Mariana Cuesta y Jorge Paredi.

El gobernador Axel Kicillof visitó este viernes General Pueyrredón y encabezó una campaña a dos aguas: por un lado participó de actividades con los candidatos de Fuerza Patria, en la Quinta sección de Buenos Aires, liderados por Fernanda Raverta, y luego se sacó fotos con la lista local que presentó el exintendente de esa ciudad, Gustavo Pulti.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

En Mar del Plata, distrito que concentra casi la mitad del electorado seccional, el peronismo no pudo llegar a una síntesis por las diferencias entre el sector de Raverta, referente de La Cámpora, y Pulti, encuadrado en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. La pelea por el primer lugar de la lista seccional terminó con el exintendente armando una lista corta y local con su sello Acción Marplatense.

Como contó Letra P, Pulti buscaba ir como número 1 en la boleta al Senado, apoyado en mediciones que lo daban en números similares a los de la extitular de ANSES y a pesar de haber asumido hace menos de dos años una banca como diputado provincial. Sin lugar en esa discusión, el exintendente optó por armar una lista pura sólo para disputar lugares en el Concejo Deliberante, con su rostro en la primera ubicación.

Axel Kicillof con Fernanda Raverta Antes de arribar a Mar del Plata, el último viernes, Kicillof estuvo en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita donde compartió una serie de actividades con los candidatos seccionales e intendentes de la Quinta sección electoral. En ese turno, el gobernador se fotografió con Raverta y sus aspirantes locales: la primera candidata al Concejo Deliberante, Mariana Cuesta, y quien lo sigue en la nómina, el senador provincial Pablo Obeid.

raverta Kicillof En ese encuentro también estuvo el exjefe comunal del distrito Jorge Paredi, que va como segundo candidato al Senado. Tras ello, Raverta publicó en sus redes sociales las fotos con el gobernador, y un mensaje hacia su rival local y seccional, el intendente Guillermo Montenegro, recientemente fichado en La Libertad Avanza: “Fuerza Patria, la lista que le va a poner un freno a Milei y a Montenegro”, escribió.

Axel Kicillof con gustavo Pulti Kicillof se trasladó por la ruta 11 a Mar del Plata y mantuvo una reunión con Pulti y los candidatos a concejales y consejeros escolares de Acción Marplatense. Con motivo del cierre del Congreso Nacional del Agua realizado en el Hotel Provincial, el gobernador se sacó la instantánea con la tropa de Pulti en los balcones del emblemático edificio. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Pulti (@gustavo.pulti) En ese sentido, Pulti posteó: “Con Axel ahora en Mar del Plata: la lista completa de Acción Marplatense en el Movimiento Derecho al Futuro. Mar del Plata quiere recuperarse del abandono. Lo que se ama no se abandona. Lo que se sueña se construye”. La lista del diputado provincial está integrada, entre otros, por Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA local y coordinador regional del Ministerio de Trabajo provincial, también enrolado en el MDF.

Compartir en:









Notas Relacionadas