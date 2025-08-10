ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La campaña a dos aguas de Axel Kicillof en Mar del Plata

Estuvo con Fernanda Raverta y los candidatos de Fuerza Patria en Mar Chiquita. Después se sacó una foto con la lista vecinal de Gustavo Pulti y el MDF.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Fernanda Raverta, Axel Kicillof, Mariana Cuesta y Jorge Paredi.

Axel Kicillof con Fernanda Raverta

Antes de arribar a Mar del Plata, el último viernes, Kicillof estuvo en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita donde compartió una serie de actividades con los candidatos seccionales e intendentes de la Quinta sección electoral. En ese turno, el gobernador se fotografió con Raverta y sus aspirantes locales: la primera candidata al Concejo Deliberante, Mariana Cuesta, y quien lo sigue en la nómina, el senador provincial Pablo Obeid.

Axel Kicillof con gustavo Pulti

Kicillof se trasladó por la ruta 11 a Mar del Plata y mantuvo una reunión con Pulti y los candidatos a concejales y consejeros escolares de Acción Marplatense. Con motivo del cierre del Congreso Nacional del Agua realizado en el Hotel Provincial, el gobernador se sacó la instantánea con la tropa de Pulti en los balcones del emblemático edificio.

En ese sentido, Pulti posteó: “Con Axel ahora en Mar del Plata: la lista completa de Acción Marplatense en el Movimiento Derecho al Futuro. Mar del Plata quiere recuperarse del abandono. Lo que se ama no se abandona. Lo que se sueña se construye”. La lista del diputado provincial está integrada, entre otros, por Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA local y coordinador regional del Ministerio de Trabajo provincial, también enrolado en el MDF.

