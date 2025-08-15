Diego Valenzuela camina la Primera sección: desembarco en Ituzaingó con el candidato local

Como parte de su recorrida por los 24 municipios de la Primera sección electoral, el intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, visitó Ituzaingó acompañado por Hugo Equiza, aspirante a concejal. La agenda estuvo centrada en cuestionar las tasas municipales, visibilizar el abandono urbano y promover un cambio en la provincia.

El recorrido comenzó en una zona donde se instalaron barricadas de escombros como parte de una polémica medida de seguridad. Al llegar, Valenzuela calificó la escena como “el Muro de Berlín” y afirmó: “Esto no hace que los vecinos vivan más tranquilos, sino que genera marginalidad”.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.07.32 Por su parte, Equiza comentó: “Supuestamente esto es para que los delincuentes no puedan escapar tan rápido, pero en realidad es un basural a cielo abierto”. Y agregó: “Diego sabe bien que, a diferencia del sistema que ha implementado en su municipio, esto es el pasado”.

La visita continuó con una caminata por calles deterioradas. “No entiendo qué estuvieron haciendo todos estos años los municipios que no tienen agua, cloacas, calle ni iluminación”, apuntó el jefe comunal. Mientras que el aspirante a concejal recalcó: “No le pueden echar la culpa a Milei porque hace treinta años que gobiernan los mismos”.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 17.07.32 (1) Más tarde, Valenzuela advirtió que en Ituzaingó se cobra la Tasa Vial, un impuesto que busca eliminar en toda la provincia. “Mientras que en Tres de Febrero no tiene costo, acá es del 2% en promedio, una carga más impuesta por los gobiernos kirchneristas. Esto se suma al costo del combustible, que ya viene con impuestos”, explicó.

Antes de finalizar el recorrido, los candidatos visitaron un terreno donde debía construirse una universidad, inaugurada por el kirchnerismo. Hoy, señalaron, se encuentra abandonado. La jornada concluyó en Paladar Negro, donde Valenzuela compartió un café con candidatos y referentes locales. Allí también ofreció una conferencia de prensa con medios zonales, en la que volvió a insistir en la necesidad de “un cambio profundo en la Provincia”.

