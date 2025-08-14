CIERRE DE LISTAS

Karina Milei y Sebastián Pareja buscan volumen para la nómina de octubre y apuntan a Diego Santilli

La Libertad Avanza definió a Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. El tercer lugar sería para el Colorado. Una mileísta, segunda.

Por Letra P | Periodismo Político
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, Sebastián Pareja, confirmó que el diputado José Luis Espert encabezará la lista de postulantes a la Cámara de Diputados del Congreso por la provincia de Buenos Aires y dejó abierta la puerta a la incorporación de referentes del PRO como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, en el marco del acuerdo impulsado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Karina Milei le da tres lugares al PRO en la lista bonaerense: los nombres que ofrece Ritondo

Por  Juan Rubinacci

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso", señaló Pareja este jueves en diálogo con Radio Mitre, despejando dudas sobre la continuidad del economista en la boleta de LLA. El dirigente también se refirió a la posibilidad de que él mismo compita en octubre, aunque aclaró que esa decisión depende “de la voluntad de Karina y del equipo en general”.

La lista, entre libertarios y PRO

Además de confirmar a Espert, Pareja indicó que la segunda candidata será una mujer del espacio libertario. “Es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo”, anticipó. En tanto, afirmó que “el tres seguramente sea Santilli. El cuatro es otra mujer”, aunque evitó brindar nombres.

En ese marco, todo indica que el diputado Alejandro Finocchiaro también integrará la nómina. Así, se refuerza la idea de una lista híbrida, en la que el PRO aporte volumen político y electoral a un armado que busca competir con fuerza en el principal distrito del país.

El rol de Karina Milei

La arquitecta del esquema es Karina Milei, quien mantiene un diálogo fluido con Cristian Ritondo para garantizar lugares competitivos al PRO. Como publicó Letra P, el acuerdo incluiría tres lugares asegurados para el partido amarillo en la lista bonaerense, una alianza clave para consolidar al oficialismo en la Cámara baja.

El objetivo, según palabras del propio Pareja, es armar una boleta que combine presencia mediática, experiencia parlamentaria y respaldo territorial: “Los demás lugares tienen que ver más con estrategia que otra cosa”, afirmó.

José Luis Espert y Javier Milei. 
CABECERA DE PLAYA

Septiembre es octubre: Milei lanza la campaña bonaerense en La Plata con guiño nacional

Cerrará el acto de este jueves en el club Atenas. Estarán Espert y diputados del PRO que integrarían la lista para el Congreso. ¿Sábado de revelación?
  Sebastián Pareja, posible candidato de La Libertad Avanza. 
BUENOS AIRES | CIERRE DE LISTAS

Pareja se suma a la danza de nombres de La Libertad Avanza

El armador libertario suena para integrar la lista junto a José Luis Espert y Diego Santilli. Mesa de campaña bonaerense y ruido con el menemismo.

Maximiliano Pullaro baliza la pista del aeropuerto de Rosario para las empresas de Santa Fe
CONSTRUCTORAS EN GUERRA

Aeropuerto de Rosario: cómo es la nueva licitación rápida y furiosa de Pullaro

Por  Antonio Rossi
Cierre de listas en Buenos Aires: los vetos del kirchnerismo
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Los vetos del kirchnerismo para la lista bonaerense

Por  Macarena Ramírez
Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) suena para candidata por el peronismo de Neuquén.
ELECCIONES | CIERRE DE LISTAS

Neuquén: la rectora de la Universidad del Comahue, primera candidata de Fuerza Patria

Por  Ariel Boffelli
Fuerza Patria: la campaña soy yo (y yo, y yo)
ELECCIONES| 7 DE SEPTIEMBRE

Fuerza Patria: la campaña soy yo (y yo y yo)

Por  Macarena Ramírez