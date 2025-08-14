Legislatura bonaerense: Esper pegó un portazo en La Libertad Avanza y arma monobloque en Diputados

Juan José Esper y Agustín Romo

Juan José Esper pegó el portazo en el bloque de La Libertad Avanza en Diputados de Buenos Aires y armó un monobloque: Derecha popular, la marca que utiliza su jefe político, Joaquín De la Torre, quien también abandonó su bloque en el Senado. Tras la salida llovieron cuestionamientos contra el legislador y la conducción de Agustín Romo, presidente de la bancada.

En abril de este año, De la Torre abandonó el bloque libertario y volvió a su monobloque, aunque Esper permaneció en su lugar en Diputados. La bancada liderada por Romo consiguió así la segunda minoría junto al PRO, con 13 bancas, y se posicionó para ser la principal oposición a Axel Kicillof en la provincia. No obstante, las diferencias internas entres sus representantes quedaron cada vez más expuestas.

Conviven en esa tropa dirigentes con referencia en el presidente del partido en la provincia y hombre de confianza de Karina Milei, Sebastián Pareja; el asesor presidencial Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la diputada Carolina Piparo y algunos sueltos.

Sotelo Romo Esper Juan Esper Zamar junto a Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Ruido en La Libertad Avanza Desde el bloque libertario en Diputados cruzaron a Esper y lo acusaron de empezar a trabajar en el armado de la alianza Somos en la Primera sección electoral, aunque finalmente su espacio no participará en ese frente y lo hará con una boleta corta en San Miguel. Cerca del legislador aclararon que se fue en buenos términos y que la relación con Romo y el resto del bloque era excelente.

En aquel momento, De la Torre se fue por no sentirse representado por la manera en que se manejaba el armado bonaerense de LLA, a cargo de Pareja. El sanmiguelense decidió que Esper Zamar permaneciera en el bloque de la cámara baja. Un par de meses después y con el escenario electoral ya configurado, el legislador abandona la bancada libertaria en línea con el espacio político de De la Torre y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez.

Esper Esper Zamar pidió el cambio de bloque. Se va de La Libertad Avanza. La salida de Esper deja renga a la bancada libertaria, que en los próximos días podría sufrir otra baja: Guillermo Castello es otro de los disconformes con la conducción del espacio y su futuro podría volver a estar en un monobloque. Romo es el único representante de Las Fuerzas del Cielo, mientras el resto se reparte entre parejitas y bulllrichistas. Los primeros buscarán, tarde o temprano, conducir el bloque, mientras que los otros miran esa interna desde la platea.

