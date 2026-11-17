El diputado provincial Juan Pablo de Jesús destacó el avance de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que busca combatir la ludopatía adolescente y regular las apuestas online. La iniciativa obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

La propuesta apunta a fortalecer la prevención del juego compulsivo, establecer mayores controles sobre las plataformas digitales y brindar herramientas de asistencia a las personas afectadas. También contempla restricciones a la publicidad y medidas para combatir las apuestas clandestinas en territorio bonaerense.

De Jesús, integrante de la comisión, advirtió sobre el impacto de esta problemática en los jóvenes y sus familias. “Las apuestas online se convirtieron en una preocupación cada vez más presente en muchas familias. Hoy un adolescente puede acceder desde su celular a plataformas que lo exponen a situaciones muy difíciles, con consecuencias que no son solamente económicas, sino también emocionales, familiares y sociales”, expresó.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la protección de menores de 18 años. El texto establece controles biométricos obligatorios para verificar la identidad de los usuarios y el bloqueo de cuentas cuando se detecte la participación de niñas, niños y adolescentes. Además, prevé restricciones de acceso a plataformas de apuestas desde redes de conectividad de establecimientos educativos y otros espacios públicos.

#Hoy | Se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada @MicaOlivetto , en la que se aprobaron todos los proyectos de ley tratados. pic.twitter.com/jfs5zIAsfF

El proyecto también propone límites al tiempo de juego, con el cierre automático de las sesiones después de 180 minutos de actividad continua y restricciones para volver a ingresar. A su vez, incorpora herramientas para fijar topes de depósitos y controlar el dinero y el tiempo destinados a las apuestas. En materia publicitaria, prohíbe los bonos de bienvenida y otros incentivos, además de limitar la promoción en la vía pública y determinados espacios deportivos.

Otra de las medidas apunta a fortalecer los mecanismos de autoexclusión. La propuesta contempla que familiares directos puedan solicitar ante la Justicia restricciones de acceso a las plataformas cuando existan situaciones de juego compulsivo o problemático. El objetivo es ampliar las herramientas de intervención y acompañamiento para quienes atraviesan esta problemática.

Hoy avanzamos en la lucha contra la ludopatía, el combate al juego ilegal y la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las apuestas online.



En la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense dimos dictamen… — Juan Pablo de Jesús (@JPdeJesusOK) November 17, 2026

Juan Pablo de Jesús pidió fortalecer la prevención de la ludopatía

El legislador bonaerense remarcó la necesidad de una mayor intervención estatal y destacó el papel de los municipios y las instituciones cercanas a las familias. “Detrás de esta problemática hay chicos, chicas y familias que muchas veces no saben cómo enfrentar lo que está pasando. Por eso necesitamos herramientas para prevenir, para controlar a quienes ofrecen estas apuestas y también para acompañar a quienes necesitan ayuda”, sostuvo.

En paralelo, el proyecto contempla la creación de 20 fiscalías especializadas, una por cada departamento judicial bonaerense, para investigar las apuestas ilegales y avanzar en el bloqueo de plataformas clandestinas. También propone un Fondo de Protección contra la Ludopatía, destinado a financiar programas de prevención, atención y asistencia a través de municipios, organismos provinciales e instituciones.

“La salud y el bienestar de nuestros jóvenes tienen que estar por encima de cualquier interés económico”, afirmó De Jesús, quien consideró que la iniciativa representa un paso importante para dotar a la provincia de nuevas herramientas de control y acompañamiento. Tras conseguir el respaldo unánime en comisión, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo antes de una eventual aprobación.