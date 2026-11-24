La Iglesia le pidió a la Legislatura bonaerense que avance con los proyectos destinados a regular las apuestas online en Buenos Aires . El planteo surgió de una convocatoria del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara , quien reunió a las autoridades de la Cámara de Diputados y a representantes de distintos bloques políticos.

El encuentro se realizó este martes en la sede del Arzobispado platense, en medio del debate legislativo que tiene lugar en la cámara baja. La semana pasada, la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía había avanzado con un dictamen sobre la iniciativa que busca establecer mayores controles.

La convocatoria abre un espacio de diálogo institucional entre la Iglesia y los representantes políticos, en línea con un pedido similar hecho por la Conferencia Episcopal Argentina en relación con el proyecto que se debate en el Congreso nacional.

Durante la reunión, Carrara expresó su preocupación por el crecimiento de las apuestas digitales y las consecuencias que provocan en niños y adolescentes, además del impacto sobre las economías familiares. El arzobispo también compartió un diagnóstico territorial sobre las situaciones que la Iglesia detecta en los barrios.

La convocatoria suma a la institución religiosa como un nuevo actor en la discusión política provincial. Su intervención puso el foco en las consecuencias sociales del juego digital, especialmente entre los sectores más vulnerables, y en la necesidad de impulsar herramientas de prevención.

Al encuentro no concurrieron representantes de La Libertad Avanza, el PRO ni la izquierda. Participaron dirigentes del resto de los bloques políticos y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Carrara pidió a los legisladores que trabajen sobre los proyectos y que avancen con su tratamiento. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que pierda estado parlamentario la iniciativa que se encuentra en el Senado nacional.

La diputada peronista Lucía Iañez.

El debate por las apuestas online en la Legislatura bonaerense

Durante el encuentro, los legisladores explicaron el recorrido que habían tenido las propuestas en la Legislatura bonaerense, las modificaciones incorporadas durante su tratamiento y las perspectivas para avanzar con la discusión. La intención es llevar el tema al recinto en una de las próximas sesiones.

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles 25 de noviembre, aunque no están dadas las condiciones para avanzar con la iniciativa. Para lograr el tratamiento, la propuesta necesita un amplio consenso y así llegar al recinto sobre tablas.

El principal obstáculo es el recorrido parlamentario incompleto. El proyecto solo pasó por la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, mientras que todavía debe obtener el aval de Presupuesto y de Legislación General para entrar en la orden del día. La posibilidad de reunir los votos necesarios para esta sesión asoma compleja, por la señal que deja la ausencia de buena parte de la oposición en la convocatoria de Carrara.