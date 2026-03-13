Legislatura bonaerense: crece el malestar en LLA con Agustín Romo, jefe del bloque en Diputados

Su avanzada en la Legislatura bonaerense es parte de la guerra silenciada que libra con Santiago Caputo , en la que días atrás se anotó un triunfo importante al poner el 1-2 en Justicia y quedarse con todo el control del ministerio. La hermana presidencial designó a Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y desplazó al vice Sebastián Amerio , amigo del asesor. En su lugar nombró a Santiago Viola .

La suerte de Romo está echada. Fuentes legislativas confirmaron a Letra P que en los últimos días se aceleraron las conversaciones que se habían originado a mediados del año pasado, cuando quedó definida la cantidad de representantes que tendría LLA en la cámara, la mayoría de los cuales pertenece al armado de Pareja . Romo, el delegado de Santiago Caputo que ya ejercía la presidencia de la bancada aunque era el único línea Las Fuerzas del Cielo , desde el 10 de diciembre sumó a su compañero de militancia Nahuel Sotelo .

Para atemperar el impacto, en la Casa Rosada están buscando una salida elegante para Romo; podría ser “hacia arriba”, es decir, con un puesto en el Gobierno nacional. Un modo de disimular la realidad: en el bloque que lidera el hombre de San Miguel hay fuertes tensiones y un desorden general entre las tribus que la componen. Hay quienes se atreven a aventurar que aquello que empezó a sonar en septiembre podría cristalizarse antes de que termine marzo. El parejismo se mueve con prudencia y no aventura una fecha para la movida. Busca hacer control de daños hasta el final.

En principio no habría cambios a las apuradas ni de un momento para el otro. De hecho, el próximo miércoles 18 de marzo habrá sesión en la cámara baja y el bloque permanecerá igual, con el hombre de Las Fuerzas del Cielo en su rol de jefe de bancada. No obstante, según pudo saber Letra P , en la Legislatura hay movimientos que hacen suponer que más temprano que tarde Romo dejará su lugar, que será ocupado por alguien del parejismo .

El entorno del presidente del partido en suelo bonaerense afirma que están tratando de contener a todos los sectores y aunar fuerzas. Algo de eso acordó Pareja con Romo cuando se confirmó que, a partir del 10 de diciembre, el joven diputado seguiría al frente del bloque y que el platense Juan Osaba ocuparía la vicepresidencia de la cámara.

Versiones subterráneas piden atención a lo que pase en la sesión de la semana que viene: “Todo sucede en las sesiones”. Una de ellas, habla de coreografías que se montan en el recinto para poder explicar luego las decisiones que se toman afuera. “¿Y si no baja la totalidad del bloque a sus bancas?”, se pregunta alguien conocedor de la interna. Así, se buscaría dejar en evidencia la falta de conducción de Romo, a quien le endilgan no responder mensajes ni convocar al grupo de representantes, marcar estrategias y contener a los sectores.

Puertas adentro del bloque, nutrido por 20 miembros de los diferentes espacios que componen a LLA, admiten un clima enrarecido, de desgaste. A pesar de que buena parte de esa bancada está recién asumida, hay cierta desarticulación en su funcionamiento. Del total, 12 responden a Pareja, dos a Caputo, cuatro a Patricia Bullrich, una a Carolina Piparo y el restante juega suelto. La tarea de administrar las tensiones internas no es sencilla y seguramente quien conduzca no debería ser una figura demasiado radicalizada en ningún espacio.

pareja Romo Sebastián Pareja y Agustín Romo en la Cámara de Diputados.

¿Quién reemplaza a Agustín Romo?

Hay miembros del bloque, no afines al santiagocaputismo, que lamentan la situación. Reconocen que Romo es un libertario línea fundadora, leal a Javier Milei y que siempre defendió los intereses del partido. Pero señalan que siempre jugó muy solo y que no supo construir más allá del alambrado de su corriente interna. Por eso pareciera difícil que quien lo reemplace se le parezca en los modos, aunque tenga otra terminal política. Debe ser una figura componedora, articuladora y contenedora.

El parejismo admite que tiene un gran conjunto de voluntades, pero ningún apellido se impone. Osaba sonó el año pasado cuando ya se especulaba con este movimiento. Si bien el reglamento interno no lo prohíbe, hay quienes ponen reparos en que, además de ser autoridad del cuerpo, también sea quien se quede con la jefatura de bloque. No obstante, el platense y uno de los principales referentes del parejismo en la provincia es el que más fuerte suena para ocupar la conducción de la bancada.

Osaba Juan Osaba forma parte de la estructura política de Karina Milei y Sebastián Pareja.

Otros señalan a Ramón Vera, un hombre que también juega fuerte. Por eso, se estaría buscando otro perfil. Podría así emerger una figura como la de Maximiliano Bondarenko, puesto por Pareja en la mesa política de la campaña 2025. Por otro lado, sería extraño que el karinismo cediera la jefatura del bloque al bullrichismo, donde mencionan a Florencia Retamoso.