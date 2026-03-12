Axel Kicillof pone un pie en la Ciudad de Buenos Aires para lanzar el MDF porteño

Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires, con los que busca consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Tras ser electo presidente del Partido Justicialista ( PJ ) bonaerense, el gobernador Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires . El primero será la presentación del capítulo porteño del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y, una semana después, participará de una actividad en defensa de la universidad pública.

El jueves 19 de marzo, mientras Mauricio Macri encabece el congreso del PRO en Parque Norte, Kicillof reunirá a las corrientes del peronismo porteño que lo reconocen como una de las figuras centrales del futuro del espacio. El acto se realizará en el Teatro Picadero, en pleno centro porteño, donde confluirán los principales sectores que vienen impulsando la figura del gobernador y que hasta ahora no habían logrado unificarse bajo un mismo sello.

Cada uno de los espacios convocó previamente a plenarios propios que funcionaron como antesala del lanzamiento. El acuerdo político fue realizar el acto una vez que el gobernador fuera designado presidente del peronismo bonaerense. En lo que consideran un paso clave para consolidar la versión porteña del MDF, el encuentro reunirá al sector que anima el ministro bonaerense de Producción , Augusto Costa -integrante de la mesa chica kicillofista-, con los miembros de La Patria es el Otro, la agrupación fundada por Andrés Larroque y que en la Ciudad tiene a las legisladoras Berenice Iañez y Victoria Montenegro como principales referentes.

Además de esas corrientes, también participarán Barrios de Pie, Patria y Futuro, y distintos espacios gremiales. En la organización anticipan que Kicillof será el único orador del encuentro y que habrá una foto conjunta con los principales referentes del distrito.

El segundo acto está previsto para el 9 de abril en Ciudad Universitaria. Allí se presentará en sociedad el espacio Universidad y Ciencia del MDF, una iniciativa en defensa del sistema científico y tecnológico nacional.

La incógnita del juego en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien desde el MDF resaltan que ambos actos -y especialmente el primero- están vinculados con la consolidación del espacio que respalda la candidatura presidencial de Kicillof en 2027, el lanzamiento del capítulo porteño se produce en un momento sensible para el peronismo local, a pocas semanas de lo que iba a ser la elección para renovación de autoridades del Partido Justicialista de la Ciudad, que ahora se prorrogó.

Aunque desde el entorno del gobernador bonaerense aseguran que no existen definiciones en clave distrital, en el PJ porteño toman nota de la reunión que Kicillof mantuvo diez días atrás con Juan Manuel Olmos, uno de los principales dirigentes del espacio, quien agitó la posibilidad de competir por la conducción partidaria frente al actual presidente del PJ porteño, Mariano Recalde.

En el sector de Recalde relativizan cualquier lectura en clave de alineamientos y recuerdan la relación política que el dirigente mantiene desde hace décadas con Kicillof -al igual que con el ministro Augusto Costa-. En ese entorno confían en que, al menos en el corto plazo, el kicillofismo no intervendrá de manera directa en la interna porteña. Con todo, la aparición del MDF introduce una variable nueva en un tablero que ya venía cargado de tensiones y deja abierto un escenario con más preguntas que definiciones.