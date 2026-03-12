DISCUSIÓN 2027

Axel Kicillof pone un pie en la Ciudad de Buenos Aires para lanzar el MDF porteño

Con un doble acto, presenta su espacio político en la cuna del PRO y sale a disputar el electorado universitario. Los nombres detrás del desembarco.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires, con los que busca consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires, con los que busca consolidar el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Tras ser electo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, el gobernador Axel Kicillof tiene en agenda dos actos en la Ciudad de Buenos Aires. El primero será la presentación del capítulo porteño del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y, una semana después, participará de una actividad en defensa de la universidad pública.

Notas Relacionadas
El peronismo de la Ciudad se encamina a renovar autoridades en abril y crecen las versiones de una interna para la sucesión de Mariano Recalde.
DISCUSIÓN 2027

Interna o lista de unidad: el peronismo porteño palpita su renovación de autoridades

Por 
Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

El jueves 19 de marzo, mientras Mauricio Macri encabece el congreso del PRO en Parque Norte, Kicillof reunirá a las corrientes del peronismo porteño que lo reconocen como una de las figuras centrales del futuro del espacio. El acto se realizará en el Teatro Picadero, en pleno centro porteño, donde confluirán los principales sectores que vienen impulsando la figura del gobernador y que hasta ahora no habían logrado unificarse bajo un mismo sello.

Cada uno de los espacios convocó previamente a plenarios propios que funcionaron como antesala del lanzamiento. El acuerdo político fue realizar el acto una vez que el gobernador fuera designado presidente del peronismo bonaerense. En lo que consideran un paso clave para consolidar la versión porteña del MDF, el encuentro reunirá al sector que anima el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa -integrante de la mesa chica kicillofista-, con los miembros de La Patria es el Otro, la agrupación fundada por Andrés Larroque y que en la Ciudad tiene a las legisladoras Berenice Iañez y Victoria Montenegro como principales referentes.

Además de esas corrientes, también participarán Barrios de Pie, Patria y Futuro, y distintos espacios gremiales. En la organización anticipan que Kicillof será el único orador del encuentro y que habrá una foto conjunta con los principales referentes del distrito.

El segundo acto está previsto para el 9 de abril en Ciudad Universitaria. Allí se presentará en sociedad el espacio Universidad y Ciencia del MDF, una iniciativa en defensa del sistema científico y tecnológico nacional.

La incógnita del juego en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien desde el MDF resaltan que ambos actos -y especialmente el primero- están vinculados con la consolidación del espacio que respalda la candidatura presidencial de Kicillof en 2027, el lanzamiento del capítulo porteño se produce en un momento sensible para el peronismo local, a pocas semanas de lo que iba a ser la elección para renovación de autoridades del Partido Justicialista de la Ciudad, que ahora se prorrogó.

Aunque desde el entorno del gobernador bonaerense aseguran que no existen definiciones en clave distrital, en el PJ porteño toman nota de la reunión que Kicillof mantuvo diez días atrás con Juan Manuel Olmos, uno de los principales dirigentes del espacio, quien agitó la posibilidad de competir por la conducción partidaria frente al actual presidente del PJ porteño, Mariano Recalde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2030368685550977099?s=20&partner=&hide_thread=false

En el sector de Recalde relativizan cualquier lectura en clave de alineamientos y recuerdan la relación política que el dirigente mantiene desde hace décadas con Kicillof -al igual que con el ministro Augusto Costa-. En ese entorno confían en que, al menos en el corto plazo, el kicillofismo no intervendrá de manera directa en la interna porteña. Con todo, la aparición del MDF introduce una variable nueva en un tablero que ya venía cargado de tensiones y deja abierto un escenario con más preguntas que definiciones.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof, Fernanda Raverta y Gustavo Pulti.
INTERNA HASTA QUE DUELA

La Cámpora vs. Kicillof: continuidad o cambio de era en el peronismo de Mar del Plata

Ambas tribus ponen todo en la cancha antes del domingo. Múltiples actividades y caras conocidas para fidelizar las bases. Grieta en la CGT.
El reparto de comisiones anticipa un nuevo mapa político en la Legislatura porteña: el peronismo crecería, LLA avanzaría y el PRO retendría Presupuesto.
ROSCA DE MARZO

Legislatura porteña: el peronismo busca poder, LLA negocia comisiones y el PRO retendría Presupuesto

Los bloques negocian el reparto de sillas clave dentro del parlamento de la Ciudad. Los acuerdos, el nuevo mapa de poder y el rol del larretismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Toto Caputo se apoya en los gobernadores para conseguir inversiones
ARGENTINA WEEK

Caputo se apoya en gobernadores para conseguir inversiones: "Aplaudieron este nuevo rumbo"

Por  Lorena Hak
Jubilados sin remedio: el PAMI no les paga a las farmacias
AJUSTE SIN REMEDIO

Caputo pisa fondos al PAMI y la atención a jubilados entra en emergencia

Por  Francisco Aristi
Javier Milei moldea su oposición (imagen generada con inteligencia artificial).
¿CHATARRÍN, GOMITA Y CUÁNTOS MÁS?

Alfarero de oposiciones

Por  Marcelo Falak
María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires.
DE REGRESO, MARIU

Vidal está de vuelta: del falso llano de LinkedIn a disputar la interna del PRO

Por  Francisco Basualdo