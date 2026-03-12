Federico Otermín recorrió Expoagro y pidió integrar campo e industria para impulsar el desarrollo

El intendente de Lomas de Zamora y vicepresidente segundo del Partido Justicialista bonaerense, Federico Otermín , recorrió la vigésima edición de Expoagro en San Nicolás junto a dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires . La comitiva visitó los stands del Banco Provincia y de la empresa de maquinaria agrícola Case IH.

La muestra agroindustrial a cielo abierto es considerada una de las más importantes de América Latina y reúne cada año a productores, empresas, entidades financieras y referentes políticos vinculados al sector productivo. En ese contexto, la delegación dialogó con empresarios y recorrió los distintos espacios de la exposición.

Entre los dirigentes que acompañaron a Otermín estuvieron el senador nacional Wado de Pedro , el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo , y el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara . También participaron los intendentes Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Marisa Fassi (Cañuelas), Julián Álvarez (Lanús), Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan Pablo García (Dolores).

Durante la recorrida, Otermín destacó la importancia del sector agroindustrial para la economía provincial. “Esta exposición es un acontecimiento que pone de manifiesto toda la potencia del campo bonaerense, que para nosotros es motivo de orgullo”, afirmó el jefe comunal.

El intendente explicó que la visita también buscó fortalecer el vínculo entre el conurbano y el interior productivo de la provincia. En ese sentido, señaló que desde Lomas de Zamora se acercaron “con humildad y curiosidad” para conocer de cerca el funcionamiento del sector y aportar al debate sobre el desarrollo.

Otermín sostuvo que el crecimiento económico requiere una mirada integral que articule producción, infraestructura y políticas públicas. Según expresó, el desarrollo del agro debe acompañarse con inversiones en caminos rurales, rutas, ferrocarriles y puertos que permitan potenciar la capacidad productiva del sector.

La relación entre el campo y la industria

El jefe comunal planteó que el escenario económico exige fortalecer la articulación entre distintos sectores productivos. “De cara a lo que viene es fundamental producir, generar riqueza para crecer y exportar”, aseguró.

En esa línea, cuestionó que el Gobierno nacional centre el debate exclusivamente en la macroeconomía mientras, según su visión, la economía real atraviesa dificultades. “Un campo sin caminos rurales, con rutas, ferrocarriles y puertos sin mantenimiento, nunca puede estar a la altura de su capacidad productiva”, sostuvo.

Por último, el dirigente planteó que el desarrollo del país debe construirse sobre la base de acuerdos estratégicos. “El futuro es con una integración virtuosa del campo y la industria, en un pacto a favor del desarrollo que contemple la cuestión impositiva, la innovación tecnológica y la sustentabilidad”, concluyó.