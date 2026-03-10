UCR bonaerense: rechazo exprés de la Justicia a la cautelar para frenar el adelantamiento de las elecciones

La resolución judicial desestimó el planteo y ratificó la validez de la decisión tomada por los plenaristas autoconvocados el último 6 de marzo que resultó aprobada por siete votos, una abstención y un voto en contra. Hubo tres ausencias, entre ellas la de Fernández, presidente del comité de contingencia.
Este martes el sector liderado por Fernández se presentó en el Juzgado Federal con competencia electoral para pedir la nulidad de la resolución mencionada, que derivó en el adelantamiento de la renovación de autoridades para el 7 de junio. La presentación argumentaba que ese llamado carecía de sustento reglamentario, así como también las resoluciones que el cuerpo tomara.
La UCR adelantó las internas
En el plano político, Fernández sostuvo que esa acción -el adelantamiento- altera el acuerdo institucional alcanzado para votar las nuevas autoridades el 6 de septiembre. Los sectores de Adelante y Evolución, en cambio, consideraron que el partido debía comenzar un nuevo liderazgo antes del mundial de fútbol y comenzar a trabajar en la nueva construcción del raticalismo lo antes posible, pensando ya en las elecciones ejecutivas de 2027.
Esos sectores pidieron formalmente la convocatoria al comité de contingencia que lidera Fernández, quien citó a los plenaristas para el 12 de marzo. Pero la mayoría de esos miembros consideró la fecha demasiado lejos en el tiempo y se autoconvocó para tratar el tema. El comité de contingencia obtuvo esos cinco votos positivos sobre los siete presentes y la convención liderada por Pablo Domenichini ratificó esa decisión por nueve votos contra uno.