DISCUSIÓN 2027

La UCR insiste con la Boleta Única en Buenos Aires, pero plantea una reforma electoral más amplia

La propuesta incluye definir la continuidad de las PASO, mantener la representatividad, un calendario permanente y ley de financiamiento público privado.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Maximiliano Abad, Diego Garciarena y Nerina Neumann.

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Juan Rubinacci

En el encuentro con el diputado Diego Garciarena y la senadora Nerina Neumann, plantearon la necesidad de dar una discusión de fondo en un año que no es electoral. Es una línea que comparte con otros bloques, que también ingresaron proyectos para modificar herramientas electorales, como las primarias y el sistema de boletas. Para el radicalismo “el sistema electoral bonaerense quedó viejo frente a las demandas de la sociedad”.

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En 2024, la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica, presentaron un proyecto para implementar ese sistema, aunque no prosperó en las comisiones y ni siquiera llegó al recinto. Ante la incursión en esa modalidad en las elecciones nacionales de octubre pasado, casi la totalidad de la oposición se lanzó a pedir que se replique en la provincia, por lo que el radicalismo desempolvó ese texto para volver a conversar con las diferentes fuerzas políticas.

La UCR, a la carga por la BUP

La BUP es la transformación más concreta y de mayor consenso en el resto de los bloques opositores de los cinco puntos que planteó el radicalismo. Con ese antecedente de hace dos años, el radicalismo propone el reemplazo de la actual boleta sábana horizontal por otra que incluye varias columnas de izquierda a derecha con los espacios políticos que participarán de la elección. Y, de arriba hacia abajo, los cargos que se elegirán, partiendo los provinciales y terminando con los municipales. Tras la modificación nacional, esos lugares se votan en otra boleta.

Cada columna (fuerza política) tendrá un cuadrado en blanco al lado del nombre y logo para votar la lista completa. De preferir segmentar el voto (lo que hoy en la provincia es cortar boleta), cada cargo a elegir tendrá un cuadrado en blanco que deberá completarse con una cruz. Sólo se puede elegir un partido político por cargo a elegir, de lo contrario el voto será nulo. El radicalismo considera que la BUP “es una herramienta clave, no una bandera partidaria, es un instrumento que ya funciona en muchas provincias y países, y que le simplifica la vida al votante, garantiza que toda la oferta electoral esté presente y reduce costos”.

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Diego Garciarena preside el bloque UCR + Cambio federal.

Diego Garciarena preside el bloque UCR + Cambio federal.

Los otros cambios

La BUP no es el único cambio que pretende realizar la UCR. También pide volver a discutir la situación de las EPAOS (las PASO bonaerenses), por lo que aún no tiene un proyecto presentado. Buscarán instalar el tema, teniendo en cuenta que tras la suspensión de 2025, en la actualidad las primarias están vigentes. Cualquier cambio en ese sentido requiere de la modificación de esa ley. Sí dejaron en claro que sostendrán la idea de mantener el sistema representativo en Buenos Aires, y rechazar las circunscripciones uninominales que alguna vez presentó La Libertad Avanza, lo que implica dividir el territorio de cada distrito en la misma cantidad de bancas a elegir. No va.

Los legisladores radicales que responden a Abad también explicaron que quieren definir un calendario electoral permanente, y no uno que se cambie según la conveniencia política coyuntural. En ese sentido, la senadora Neumann presentó un proyecto en la cámara alta. Creen que existe una demanda social por instituciones más transparentes y por una política que esté a la altura de los desafíos actuales. Además, afirmaron que se está trabajando en un texto para incorporar una ley de financiamiento público privado en Buenos Aires.

Según indicaron desde los bloques legislativos, en 2026 buscarán avanzar hacia una reforma que esté basada en esos ejes e iniciarán conversaciones con otras fuerzas políticas, con todos los bloques legislativos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Hablan de una “reforma sólida, bien pensada y con legitimidad política”.

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