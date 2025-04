Qué dice el proyecto de suspensión de las PASO que Axel Kicillof envió a la Legislatura

En el massismo advirtieron que la sesión que iba a realizarse en Diputados mañana se cayó porque el gobernador envió un proyecto a tratar en el Senado, que se sentarán a tratar. La oposición se quejó y dijo que reglamentariamente la sesión, en todo caso, debe caerse el día en que estaba previsto hacerla y no suspenderse antes: "No puede revocar la convocatoria". Por el momento, el kicillofismo también aguarda cómo avanzan las conversaciones antes de precipitarse a dar un pronóstico sobre el curso de la propuesta del gobernador, y mucho más aún sobre la convivencia con los otros sectores de UP.