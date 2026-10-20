Legislatura bonaerense: Diputados aprobó la libre disponibilidad de fondos y festejan los intendentes

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó una modificación que amplió la disponibilidad de los fondos municipales de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal. La medida permitirá que los distritos que todavía no recibieron esos recursos puedan destinarlos a los gastos que consideren prioritarios, en un contexto de reclamos de los intendentes por la situación financiera de sus administraciones.

La iniciativa responde a un pedido de los jefes comunales, que reclamaban modificaciones al esquema original de distribución. El planteo surgió casi un año atrás, durante el debate de la Ley de Financiamiento 2026 en la Legislatura bonaerense .

Según pudo saber Letra P , más de 40 distritos todavía no han recibido los fondos correspondientes. Para esos municipios, la modificación habilita la libre disponibilidad del 100% de las partidas de la primera cuota.

El cambio busca atender la situación de las intendencias que no solicitaron la asignación de los recursos a alguna de las tres áreas previstas inicialmente: Infraestructura, Transporte y Cultura. La nueva disposición les permitiría utilizar el dinero sin esa afectación específica.

El proyecto lleva la firma del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena y había quedado pendiente de tratamiento durante varias sesiones de la Cámara baja provincial.

Bloque La Libertad Avanza.

Cómo se distribuyen los recursos del endeudamiento provincial

La normativa establece que el 8% de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento provincial se destinará al fondo municipal. La Legislatura había autorizado una toma de deuda de hasta 3.685 millones de dólares.

En el esquema original, el 70% de los recursos se asignaba a los municipios con libre disponibilidad, mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). El 30% restante tiene una afectación específica para Infraestructura, Transporte y Cultura, de acuerdo con el esquema previsto para atender los requerimientos de los intendentes.

La modificación aprobada permite que los distritos que todavía no hayan recibido la primera cuota accederán al 100% de esos recursos sin la distribución obligatoria entre las tres áreas. Para los municipios que ya habían solicitado y asignado los fondos bajo el mecanismo original, la situación es diferente.

Juan Malpeli, Fuerza Patria.

Las cuotas pendientes y el futuro del reparto

Después de la primera cuota, todavía restan cuatro desembolsos por parte del gobierno provincial. Sin embargo, aún no está definido cómo se resolverá la distribución de esos recursos ni si se introducirán nuevos cambios en el mecanismo vigente.

Otra posibilidad contemplada es que una comisión bicameral participe en la definición de una parte del reparto. Ese organismo todavía no fue conformado, por lo que su eventual intervención permanece pendiente.

La modificación representa un avance para los intendentes que reclamaban mayor margen de decisión sobre los recursos municipales. No obstante, el esquema para las próximas cuotas sigue abierto y la distribución del financiamiento provincial continúa como un tema central para las administraciones locales.