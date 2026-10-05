Se tensa la relación de Kicillof con los gremios: amenaza de descuentos por los paros en plena paritaria

El gobierno de Axel Kicillof sufre cada vez más presión de los gremios

La relación de Axel Kicillof con los gremios de estatales y docentes de Buenos Aires volvió a tensarse este lunes, en la antesala de una semana con medidas de fuerza y movilizaciones en La Plata. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, advirtió sobre posibles descuentos por los paros de agrupaciones disidentes y agitó las aguas en plena pulseada paritiaria.

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Notas Relacionadas LA PROTESTA ATE le hace otro paro a Kicillof en plena paritaria y denuncia "precarización" en Buenos Aires Por José Maldonado

Los gremios docentes bonaerenses convocaron un nuevo paro para este jueves 1 de octubre, el segundo contra Kicillof



La medida llega sin una oferta salarial: el Gobierno bonaerense se comprometió a reabrir la paritaria en septiembre, pero no hubo propuesta



@Joseima pic.twitter.com/aBwasBDFwo — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2026 El malestar viene en aumento y amenaza con complicarle el frente interno a Kicillof en la provincia. En medio de la negociación salarial, los principales gremios docentes le hicieron la semana pasada el segundo paro al gobierno bonaerense. Y los estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a otra medida para este miércoles, que incluirá una movilización por el presupuesto 2027 a la Legislatura.

La paritaria se reabrió a fines de septiembre, pero sigue sin propuesta, y los salarios de los estatales quedaron por detrás de la inflación.

Gremios validados y disidentes En la habitual conferencia de los lunes, Bianco habló del frente de conflicto y llamó la atención cuando advirtió sobre las medidas de fuerza de sectores disidentes. El ministro distinguió entre los paros que lleva adelante "el conjunto de los gremios validados legalmente" y los que convocan "pequeñas agrupaciones" sin "la validación legal que corresponde". En el segundo grupo ubicó a Suteba Multicolor, sector disidente y trostkista de Suteba, y a la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Confirmó que a esas agrupaciones se les pueden aplicar descuentos, una definición que queda en manos de la Dirección General de Cultura y Educación.

El paro del pasado jueves fue del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Suteba, Udocba y AMET. Duró 24 horas y tuvo como consigna "Basta de violencia contra los y las docentes", aunque en los hechos buscó meter presión al Ejecutivo en la pulseada salarial. Es el segundo contra Kicillof: el primero, el 30 de junio, alcanzó 95% de adhesión según los propios gremios. El gobierno reabrió la paritaria en septiembre y convocó a los gremios, pero se limitó a presentar un análisis de la situación, sin oferta salarial. La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, pidió que "no se dilaten más los tiempos de una propuesta".

ATE, rumbo a la Legislatura Los estatales encuentran el mismo escenario. La reunión del jueves 24 de septiembre en el Ministerio de Trabajo con ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Fegeppba terminó sin oferta. Los gremios buscan un aumento para octubre y noviembre, con cláusula de revisión en diciembre y retroactivo. ATE convocó a un paro de 24 horas con movilización a la Legislatura para este miércoles 7 de octubre, por pases a planta permanente de los contratados y recursos en el Presupuesto 2027. 7 DE OCTUBRE | PARO Y MOVILIZACIÓN



ATE Buenos Aires para y moviliza a la Legislatura Provincial



En la provincia de Buenos Aires TODOS A PLANTA PERMANENTE pic.twitter.com/BY1jVow2qn — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) September 29, 2026 En lo que va de 2026, los estatales bonaerenses recibieron 9% para febrero-abril y 7% para julio-agosto. Encadenados suman 16,6%, frente a una inflación de 21,4% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): casi cinco puntos de brecha y una pérdida real cercana a 4%. Los gremios calculan que en los dos últimos años el salario cayó más de 26%. Un informe del senador provincial Marcelo Daletto agrega que el gasto en sueldos del Estado bajó 0,8% real interanual en el primer semestre y que solo crecieron por encima de la inflación los intereses de la deuda. Alianza política con lo gremios ATE integra el universo de las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) con las que Kicillof ratificó su alianza para enfrentar a Javier Milei. Su secretario general en la provincia, Claudio Arévalo, estuvo en el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que el gobernador construye su candidatura presidencial.