Buenos Aires: la generación que quiere su turno en los municipios

Con 80 intendentes vedados de la posibilidad de presentarse para competir por otra reelección en sus distritos, un pelotón aún mayor de dirigentes de Buenos Aires está expectante ante la posibilidad que se les abre de candidatearse para suceder a sus jefes políticos. Sería la renovación política más grande desde el regreso de la democracia.

En el peronismo hay 51 intendentes que, de no modificarse la ley, no podrán volver a presentarse, por lo que ya hay decenas de figuras probándose el traje. Lo mismo ocurre, pero en menor volumen, en las filas opositoras. Más aún, aquellas que pretenden suceder a intendentes con gran aceptación en el territorio. Saben que si son los elegidos o elegidas tienen altísimas chances de triunfo.

No obstante, nada está asegurado. En las próximas semanas Axel Kicillof volverá a la carga con el proyecto de ley que elimina la prohibición de presentarse solo para dos mandatos consecutivos. Todavía no tiene los votos necesarios, ni el consenso interno en el peronismo para poder avanzar. Es una discusión que forma parte de una negociación político electoral más amplia.

En el grupo de dirigentes con base en municipios donde la figura del intendente o intendenta está consolidada y concita altos niveles de aceptación, la expectativa es mayor porque saben que -de ser los elegidos- sus chances son muy grandes.

En el conurbano esos distritos pueden agruparse entre aquellos donde el oficialismo sacó más del 50 por ciento de los votos en las elecciones de septiembre de 2025. En Avellaneda , ya está definido que la candidata será la intendenta Magdalena Sierra , que asumió el cargo ante la renuncia de Jorge Ferraresi .

En La Matanza, el nombre puesto es el de la vicegobernadora, Verónica Magario, que sucedería a Fernando Espinoza para volver por un nuevo mandato. En Almirante Brown, la sucesión aún no está definida pero los nombres más instalados son los del intendente interino, Juan Fabiani, el de la jefa de Gabinete, Paula Eichel -encabezó la lista en 2025-, y el del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

En Florencio Varela la lista de aspirante es larga: están con la expectativa latente el secretario General de Gestión Pública, Christian Rodríguez, la concejala Sandra Jiménez, la secretaria de Coordinación Técnico Jurídica, Andrea Padial, y Ricardo “Tata” De la Fuente, todas figuras alineadas al intendente Andrés Watson. Pero la tropa de Julio Pereyra también juega: por ese sector suenan los nombres del presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, el concejal Darío D´Aquino, las concejalas Beatriz Domingorena y Laura Ravagni, y la directora de Negociación Colectiva Municipal de la provincia de Buenos Aires, Macarena Kunkel.

En Quilmes, donde aún tampoco está definida la sucesión de Mayra Mendoza, de no haber reelección los nombres más instalados son los de la actual interina, Eva Mieri y el de la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Soler, que encabezó la lista de concejales las dos últimas elecciones legislativas.

En José C. Paz, la sucesión del histórico intendente Mario Ishii está entre la interina, Lorena Espina, y los funcionarios municipales Roberto Caggiano y Pablo Mansilla. En Malvinas Argentinas todo hace suponer que la elegida será Noelia Correa.

En Moreno, Mariel Fernández pone fichas en su hermano y presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández y en San Fernando la señalada es Eva Andreotti, hermana del jefe comunal massista. En Tigre, la figura es la secretaria de Educación y Promoción Social -y esposa del intendente-, Gisela Zamora.

Más nombres

En Morón, Lucas Ghi, impulsa a su hermano, José María Ghi; pero también va por volver a la intendencia Martín Sabbatella y el ministro de Transporte, Martín Marinucci. En Esteban Echeverría los nombres que suenan son los de Magdalena Goris y Valeria Bellizi.

En Merlo el nombre con más chances es el de Karina Menéndez -hermana del jefe comunal-, quien ya ocupó el cargo de intendenta interina. Y en Ensenada, Mario Secco quiere a su hijo, Nicolás Secco en el cargo.

Los aspirantes a intendentes de la oposición

No solo en el peronismo hay expectativa por lo que pueda pasar con la ley de reelecciones y las chances de renovación en la próxima elección. En el conurbano, dos distritos grandes gobernados por la oposición a Kicillof, no pueden renovar su mandato: Tres de Febrero y San Miguel.

En Tres de Febrero, la sucesión de Diego Valenzuela está entre su interino, Rodrigo Aybar, y su esposa y secretaria de Capital Humano, Daniela Reich. En San Miguel la lista es un poco más larga ante la imposibilidad de presentarse a la reelección de Jaime Méndez y la negativa de Joaquín de la Torre de volver a postularse.

En ese marco suenan los nombres de Pablo de la Torre, del secretario de Seguridad, Héctor Calvente, del secretario de Obras Públicas, Federico Randle y de la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano, María de los Milagros Richards.

En Mar del Plata, Guillermo Montenegro tampoco podría presentarse. Su espacio pone sobre la mesa el nombre del concejal del PRO Fernando Muro, pero La Libertad Avanza y la UCR también tienen figuras como el diputado Alejandro Carrancio y el senador Maximiliano Abad, quien mantiene una fuerte presencia territorial, aunque todavía no definió qué hará en el próximo turno electoral.