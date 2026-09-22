La Libertad Avanza: historia de un portazo que cayó como una bomba en la Cámara de Diputados bonaerense

La salida de Gastón Abonjo , el diputado provincial de La Libertad Avanza que abandonó el bloque, cayó como una bomba en el espacio que en Buenos Aires conduce Sebastián Pareja. El trasfondo de la ruptura tiene origen en Mar del Plata , pero se remonta a una historia de militancia junto al histórico dirigente de San Miguel, Joaquín De la Torre .

Desde hace varios años Abonjo venía formando parte de la coordinación de la Quinta sección electoral junto a su excompañero Alejandro Carrancio . Se trata de una amistad que surgió en La Feliz y que pasó por varias estructuras políticas en el último tiempo, aunque tiene un origen en el partido Crear en Mar del Plata, fundado por Carrancio, el exsenador provincial Lucas Fiorini y Martín Abonjo , hermano de Gastón.

El pase al bloque Derecha Popular, luego de cuatro años en LLA, fue un misil para el sector conducido por Carrancio, uno de los principales armadores de Pareja en la provincia. La llegada al bloque Derecha Popular junto a Juan Esper es un regreso a un espacio que Abonjo habitó en sus inicios de la política, que se sumó a la amistad que lo une con el dirigente de San Miguel.

La cúpula libertaria se enteró de la noticia en la tarde noche del lunes. Según explican en esa tribu, Abonjo pidió en mayo dejar la coordinación del partido en la Quinta, hecho que se consumó a fines de junio. Explicó que encararía un emprendimiento personal que lo alejaría de la política una vez que terminara su mandato en 2027. Señaló en esa conversación que no buscaría un segundo mandato.

Niegan, en ese espacio, que el diputado tuviera menos recursos que el resto de los integrantes del bloque y que hubiera sido corrido de la conducción seccional. “Fue un pedido de él”, explican. A partir de ese momento, no hubo conversaciones en las que Abonjo manifestara disconformidad. Por eso sorprendió en el parejismo enterarse de la decisión cuando empezó a circular el tuit que lo mostraba firmando el pase al bloque de Esper. Al mismo tiempo, el legislador abandonó todos los grupos de LLA.

Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio.

Un sector del bloque lo notó un poco menos activo en las últimas semanas, aunque lo vinculaba a la explicación de Abonjo de abocarse a su actividad privada. No obstante, nunca dejó de asistir a las reuniones de bloque ni a las sesiones. También le reconocen un buen trabajo en los cierres de listas del año pasado en la Quinta. Sospechan que el alejamiento tiene que ver con una cuestión económica porque políticamente, sostienen, iba a estar mejor en LLA.

La vuelta al delatorrismo

El grupo Crear nació en la facultad de Derecho de Mar del Plata. Fiorini era el líder, Carrancio se abocaba a la rosca y Martín Abonjo funcionaba como una especie de estratega y encargado de la comunicación. Funcionaban como trío. Se trata de un sector con origen en el menemismo, de paso por el massismo en 2015 y por Juntos por el Cambio un tiempo después, hasta su ruptura: Fiorini se fue al peronismo y Carrancio fichó en LLA. Una curiosidad: de la agrupación Crear de la universidad también formaba parte Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei.

El vínculo con De la Torre llegó a través de la Iglesia -Fiorini es miembro del Opus Dei, un sector cercano al sanmiguelino-, y de la construcción política en la universidad. Un dato intrigante: el exjefe del bloque libertario Agustín Romo también proviene del círculo del menemismo y la militancia en Derecho, aunque desde San Miguel. Los marplatenses profundizaron su relación con el cacique del conurbano en 2017, cuando el exintendente de ese distrito asumió como ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia.

Joaquín De la Torre junto al grupo Crear.

Luego de varios años en LLA, Abonjo salió del espacio y cortó la relación que lo unía con Carrancio. Llegó a Derecha Popular, el bloque de Esper que controla De la Torre. Como contó Letra P, Abonjo construyó una muy buena relación con Esper en el tiempo que compartieron bancada. El diputado pensó la alternativa de armar un monobloque, aunque terminó inclinándose por sumarse al delatorrismo. Es un espacio que también se abrió de LLA por diferencias con el parejismo, pero no por cuestionar el rumbo del Gobierno nacional.