El acuerdo PRO-LLA se llevó puesto a Ahumada en Zárate: el paso a paso de la renuncia

Oscar Ahumada iba ba ser candidato en Zárate pero comunicó su salida de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza sufrió una nueva baja en la provincia de Buenos Aires: Oscar Ahumada, el ex futbolista de River que iba a ser candidato a intendente en Zárate, comunicó su salida del espacio que controla Karina Milei, debido a una fuerte tensión con el intendente del PRO, Marcelo Matzkin.

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El cortocircuito se produce mientras las cúpulas partidarias acercan posiciones para reeditar la alianza electoral en 2027, con un principio de acuerdo de que la Casa Rosada no agitará en los municipios gobernados por un jefe comunal amarillo. Según pudo saber Letra P, el exfutbolista obstruía la gestión del intendente con el bloque de concejales que no acompañó las iniciativas del oficialismo.

Oscar Ahumada se fue de La Libertad Avanza. La salida de Oscar Ahumada de La Libertad Avanza Ahumada confirmó su salida del partido que en Buenos Aires preside Sebastián Pareja, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia. El exjugador de River compartió una carta pública en la que afirmó que seguirá en la política: “Hoy elijo continuar este camino con independencia y responsabilidad”, sostuvo.

La baja de Ahumada se da en un contexto de no agresión entre los posibles socios electorales. Esta salida se suma a la renuncia al partido de la concejala de La Matanza Leila Gianni, molesta con la conducción del parejismo en ese distrito.

Como contó Letra P en julio, Ahumada era uno de los nombres reconocidos que Karina Milei buscaba para disputar intendencias en 2027. Su incorporación le permitía a LLA sumar una figura con reconocimiento público y ajena a la política tradicional. Pero desde el comienzo existía una dificultad evidente: Zárate es un municipio gobernado por el PRO y Matzkin es uno de los intendentes bonaerenses más cercanos a Cristian Ritondo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oscar Ahumada (@oscarahumada__) Qué dice La Libertad Avanza Los chispazos entre LLA y el PRO en Zárate llegarían tarde o temprano si el libertario no declinaba su candidatura. Después de la primera reunión de las cúpulas de ambas fuerzas, Ritondo advirtió que el mileísmo no iba a competir con nombres propios en municipios gobernados por el PRO. Tras la votación en el Concejo Deliberante de un proyecto del Ejecutivo, Matzkin manifestó su malestar con el bloque libertario por no acompañar la iniciativa. Zárate es uno de los 12 municipios gobernados por el PRO. Fuentes de LLA le dijeron a este medio que la decisión de Ahumada se produce de manera unilateral. "Nosotros le pedimos que genere puentes de consensos con el sector del PRO que gobierna la ciudad, pero él tiene planes individuales con enconos personales". En ese sentido, la dirigencia violeta advirtió que tiene que "velar por objetivos más generales que tenemos como espacio político".