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Mario Ishii juega la interna: en José C. Paz le piden a Kicillof que "deje de pasear por las provincias"

Un hecho de inseguridad en ese municipio desató una nueva ola de críticas al gobernador. La visita a CFK y la guerra en el Senado bonaerense.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Mario Ishii recargado contra Axel Kicillof

Mario Ishii recargado contra Axel Kicillof

El asesinato de un joven de 23 años en manos de motochorros en José C. Paz disparó una nueva ola de críticas a Axel Kicillof que vuelve a enfrentar al gobernador de Buenos Aires con el intendente en uso de licencia de ese distrito y senador bonaerense, Mario Ishii.

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A través de un comunicado oficial del municipio se le “exigió” al gobernador reforzar la seguridad y afirmó que debe “asumir la total y completa responsabilidad”. A su vez, el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, reclamó que Kicillof deje “de pasear un poquito por las provincias” y “venga a cuidar a sus vecinos bonaerenses”.

Tras la pulseada por la vicepresidencia del Senado bonaerense, que ganó apoyado por el kirchnerismo, el histórico intendente apuntó una y otra vez contra la gestión bonaerense con temas sensibles como los alimentos y la seguridad. En ese contexto, hace una semana visitó a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111.

El reclamo a Axel Kicillof por seguridad

La muerte de Elías Vázquez el lunes por la noche, asesinado cuando volvía del gimnasio de un disparo por la espalda por parte de motochorros que querían robarle la moto, generó conmoción en José C. Paz y la reacción de las autoridades municipales que cargaron todas las tintas contra la administración de Kicillof.

Mario Ishii, senador bonaerense.

Mario Ishii, senador bonaerense.

A través de un comunicado firmado por el director general de Seguridad, Miguel Narváez, y la intendenta interina, Lorena Espina, las autoridades paceñas le exigieron al gobernador “reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”.

Mencionaron el “enorme esfuerzo con recursos propios” que hace el municipio y volvieron a cargar las tintas sobre la administración bonaerense: “La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, lanzaron.

Algo más que la inseguridad

Pero el tema no está acotado a la seguridad, aunque haya sido el disparador de esta nueva ola de críticas. Pablo Mansilla, mano derecha de Ishii y secretario de Gobierno, salió a apuntar fuertemente contra Kicillof en declaraciones a los medios: “Creo que nuestro gobernador tendría que dejar de pasear un poquito por las provincias y venir a cuidar a sus vecinos bonaerenses”, afirmó en referencia a la agenda que el mandatario despliega por el interior del país y que tuvo este miércoles una nueva parada en Misiones.

El funcionario dijo también que Kicillof “abandonó” el municipio y que habría que preguntarle al gobernador la razón. “Nos duele la desidia y el abandono del gobernador que sí afecta; no es para politizar ni nada, es la realidad, es la verdad”, afirmó.

Mario Ishii con CFK y en guerra con Kicillof

Hace una semana el senador estuvo reunido con CFK en el departamento de San José 1111 donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. “Con mucha alegría visité a mi amiga y compañera, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, injustamente privada de su libertad. Le llevé de regalo un cuadro que hicieron las compañeras de José C. Paz. Dios la cuide siempre. Todos sabemos que es inocente”, publicó en sus redes sociales.

Ishii llegó a la vicepresidencia del Senado bonaerense pese a la resistencia de Kicillof y gracias al apoyo del kirchnerismo. Tras conseguir el lugar inició el año legislativo en guerra contra el mandatario.

Presentó proyectos de emergencia sanitaria y alimentaria y, ante el rechazo del kicillofismo de tratarlos, lanzó fuertes críticas y lo invitó al gobernador a “caminar el conurbano” que, según denunció, está “incendiado”. También presentó un proyecto de ley para que Kicillof asuma de manera integral los gastos de mantenimiento, reparación, combustible, seguros y demás costos operativos de los patrulleros de la Policía bonaerense. Además, no aportó los votos en la comisión de Salud de la cámara alta para que avancen las dos iniciativas del oficialismo provincial, como el sistema integrado de salud y la empresa de medicamentos bonaerenses.

Tras la reunión en el Hotel Emperador del gobernador, Máximo Kirchner, Sergio Massa, mandatarios provinciales y legisladores, Ishii manifestó su fastidio aunque evitando las precisiones. Bajo el título “teléfono para los compañeros”, manifestó: “El peronismo no puede seguir esperando resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Con los mismos dirigentes, las mismas estrategias y la misma forma de conducir que nos llevaron a las últimas derrotas, el resultado será el mismo. Nadie puede pretender conducir eternamente un movimiento sin una autocrítica profunda. El liderazgo no se hereda ni se impone; se renueva con resultados, con participación y con el respaldo de la gente”.

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