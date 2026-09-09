El homenaje del peronismo a De la Sota tonificó el mensaje de unidad en el PJ de Entre Ríos.

El peronismo de Entre Ríos participó en el homenaje a José Manuel de la Sota que tuvo lugar este martes en Buenos Aires . En el Hotel Savoy estuvieron el diputado Guillermo Michel , el senador Adán Bahl y el diputado provincial Juan José Bahillo . El trío acumuló argumentos políticos para trasladar el impulso de unidad dentro del PJ entrerriano.

Varios asistentes consideraron al encuentro como un primer gesto de acercamiento. Algunos reflejaron el buen clima de camaradería que se respiró durante la velada y contaron que, una vez concluidas las palabras, “nadie salió corriendo”. “Si hay tensión, dicen la última frase y todos vuelan”, reconoció ante Letra P uno de los dirigentes que participó como invitado.

Los dirigentes locales valoraron ese clima como una primera señal hacia un ordenamiento de la oposición, que empieza a mostrar movimientos incipientes en la provincia. “Fue una primera foto que genera sensibilidad en el sector político. El mensaje es de buena predisposición para dialogar”, resumió una fuente presente en el hotel porteño.

Como contó este medio, la reunión se organizó para homenajear al tres veces gobernador de Córdoba y dejó una foto poco habitual para el convulsionado panperonismo. El evento congregó al líder del Frente Renovador , Sergio Massa , al mandatario de la provincia mediterránea Martín Llaryora , a su antecesor Juan Schiaretti y al kicillofista Carlos Bianco , entre otras figuras.

La cita fue en el barrio porteño de Congreso y reunió también al senador santiagueño Gerardo Zamora , a su par cordobesa Alejandra Vigo , al Auditor General de la Nación y hombre fuerte del PJ porteño, Juan Manuel Olmos ; al empresario Jorge Brito y al exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda , entre otros nombres ligados al peronismo.

Michel y la dirigencia de Entre Ríos

Frente al escenario, en segunda fila detrás de Massa y la dirigencia del cordobesismo, se sentó Michel. El diputado custodia los intereses del exministro de Economía y es una de las figuras que promueve un acuerdo amplio en Entre Ríos. Para el esquema local, la foto que mostró al excandidato presidencial con filtro de unidad sirve como empujón para avanzar en el armado hacia 2027, en el que el extitular de Aduanas no se perfila como candidato, pero sí como articulador entre diferentes anotados.

La diputada Victoria Tolosa Paz, una de las asistentes. De fondo, Michel, Bahl y Bahillo, los entrerrianos presentes en el Hotel Savoy.

“No fue un hecho fundacional de nada. Se dio así, pero esa foto como efecto secundario muestra que el peronismo tiene las condiciones para darse un fuerte espacio de unidad y que hay que trabajar para eso”, reflexionó Bahillo, quien llegó al evento junto a Massa después de una reunión privada entre ambos en las oficinas del tigrense en Avenida del Libertador.

El derrotero del peronismo

Desde que perdió la provincia en 2023, el peronismo entrerriano enfrentó la disgregación de su tropa y sufrió la ausencia de un liderazgo aglutinador. Síntoma de ello fue la diáspora que sucedió en el Senado provincial: el PJ ganó las elecciones como mayoría en ese recinto, con nueve integrantes, y tres años después se quedó con apenas seis, tras la salida de tres senadoras que abandonaron el bloque.

La falta de contención le costó cara a la oposición, que no pudo frenar reformas que impulsó Rogelio Frigerio, como la creación de una nueva obra social para los estatales o la reforma previsional, a la que el PJ se opuso férreamente.

Un homenaje al tres veces gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota plasmó este martes una foto poco habitual para el convulsionado panperonismo



Ecos del triunfo peronista en Marcos Juárez y mensaje de unidad rumbo a 2027



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Con ese telón de fondo, la imagen del martes a la noche que reunió a todos los sectores despertó expectativas. La conversación entrerriana incluyó la lección que dejó la elección en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, donde se impuso el cordobesista Germán Font.

Sin sobredimensionar el resultado, el mensaje que quedó en el bagaje de la dirigencia presente fue la unidad como base innegociable de toda construcción. “Si enfrente hay división, mejor”, concluyó una voz que mira con entusiasmo hacia el futuro.