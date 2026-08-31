Los proyectos de Axel Kicillof, entre el letargo del Senado y los obstáculos del peronismo y la oposición

Axel Kicillof, entre el letargo del Senado y los obstáculos del peronismo y la oposición.

Axel Kicillof enfrenta un escenario complejo en el Senado bonaerense . El gobernador necesita que avancen algunos de los proyectos que considera prioritarios, pero se encuentra con una cámara que sesionó apenas dos veces en lo que va del año y con las principales iniciativas atrapadas en negociaciones entre los distintos sectores del peronismo y la oposición.

El principal punto de tensión son las reelecciones indefinidas. El proyecto de la senadora Ayelén Duran , que busca eliminar el límite a los mandatos consecutivos, permanece prácticamente paralizado después de haber naufragado en el Senado en 2025. Este año, además, quedó envuelto en una disputa por su tratamiento en las comisiones.

El Movimiento Derecho al Futuro mantiene el proyecto en la comisión de Legislación General, que preside el kicillofista Germán Lago , pero el massismo pretende que sea tratado en la de Reforma Política , conducida por Malena Galmarini . Detrás de esa discusión reglamentaria aparece, en realidad, una disputa política por el momento y las condiciones en las que debería discutirse una iniciativa que divide al peronismo.

Kicillof no tiene el problema solamente en la oposición. El Frente Renovador rechaza modificar el límite a las reelecciones -la ley vigente fue impulsada originalmente por ese espacio-, mientras que La Cámpora y otros sectores del kirchnerismo buscan discutir el tema dentro de un paquete más amplio que incluya otros asuntos de peso, como las PASO, el desdoblamiento electoral y los lugares vacantes en la Suprema Corte bonaerense .

En la oposición tampoco hay una posición uniforme, aunque las reelecciones indefinidas encuentran un rechazo particularmente fuerte en La Libertad Avanza , que las ubica dentro de su discurso anti casta. El PRO y sectores de la UCR tampoco muestran disposición a acompañar una modificación de la legislación vigente, pero todo dependerá de las cartas de negociación que se pongan en juego.

Malena Galmarini

Las iniciativas de Axel Kicillof, en stand by

En paralelo, Kicillof volvió a enviar este año dos proyectos que son de su particular interés: la creación de un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema provincial de salud integrado. A ellos se suma una iniciativa para regular las plataformas digitales en la provincia, que apunta a establecer reglas para las aplicaciones de delivery y para sus trabajadores.

Pero ninguno de esos proyectos está cerca, por ahora, de llegar al recinto. El movimiento de la cámara alta se concentra principalmente en las comisiones, que continúan avanzando con proyectos de menor relevancia política mientras los que requieren acuerdos entre los distintos espacios permanecen frenados.

La misma situación atraviesan las emergencias sanitaria y alimentaria impulsadas por el senador Mario Ishii, quien tuvo un fuerte cruce con el oficialismo durante la primera sesión del año. El exintendente de José C. Paz también volvió a plantear sus reparos en la comisión de Salud, convocada por Pedro Borgini para analizar los proyectos vinculados al sistema sanitario.

Escándalo en el Senado bonaerense



A los gritos, Berni le recriminó a Magario el parate de seis meses y el "desorden" en la cámara. Ishii cruzó a Kicillof por la crisis social en el conurbano



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@JuanRubinacci pic.twitter.com/3dUOCi8ibd — LETRA P (@Letra_P) June 24, 2026

Allí, Ishii puso el foco especialmente en la situación de los hospitales del conurbano y en las dificultades que atraviesa el sistema de salud. Galmarini, por su parte, dejó en claro que las iniciativas deberán ser discutidas y negociadas y que ninguna avanzará simplemente por haber sido enviada por el gobernador.

El letargo del Senado bonaerense

Ese es, precisamente, uno de los principales problemas que enfrenta Kicillof en la cámara alta. El gobernador tiene proyectos que necesita aprobar, pero no cuenta con una mayoría automática que le permita imponerlos. Y mientras el Senado mantenga un ritmo de sesiones tan bajo, cada iniciativa que pretenda llegar al recinto requerirá un trabajo previo de negociación con los distintos sectores del peronismo y con la oposición.

El Ministro de Salud bonaerense vino al Senado y lejos de hablar sobre la situación de IOMA, terminó responsabilizando a PAMI. Otra vez, la misma receta: cuando tienen que hacerse cargo, buscan a quién echarle la culpa.



Son años de abandono y de un Estado cada vez más grande,… pic.twitter.com/2FtVKJEgpY — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) August 26, 2026

Así, la discusión en el Senado bonaerense no pasa solamente por qué proyectos consigue aprobar Kicillof, sino por la posibilidad de lograr la construcción de los acuerdos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento una cámara que, hasta ahora, se mueve mucho más en las comisiones que en el recinto.