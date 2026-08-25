Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
RECLAMO UNIFICADO

Nicolás Kreplak en el Senado bonaerense: la oposición lo cruzó por IOMA y el peronismo, por la crisis sanitaria

El ministro de Salud de Kicillof expuso sobre dos proyectos del Ejecutivo, pero debió enfrentar críticas sobre la obra social y el estado de los hospitales.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Nicolás Kreplak en el encuentro de la comisión de Salud en el Senado bonaerense.

Nicolás Kreplak en el encuentro de la comisión de Salud en el Senado bonaerense.

Notas Relacionadas
Nicolás Kreplak.
RECLAMO SANITARIO

Legislatura bonaerense: Kreplak va al Senado y la oposición se prepara para acorralarlo por IOMA

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

Durante la exposición, representantes de los distintos bloques opositores criticaron el funcionamiento de la obra social bonaerense y la creación de otra estructura estatal, como propone una de las iniciativas que Axel Kicillof envió a principios de este año. Hay un sector que plantea que la sociedad anónima que busca crear la administración provincial para el sistema de salud evade controles del Estado.

Miembros de la oposición le entregaron una carpeta con los proyectos presentados que aluden a IOMA y le cuestionaron el silencio del gobierno provincial. El ministro dijo que todos los datos pueden ser buscados y certificados en la página oficial.

El senador Carlos Curestis (LLA) le entregó a Kreplak una carpeta con los proyectos sobre el IOMA.

El senador Carlos Curestis (LLA) le entregó a Kreplak una carpeta con los proyectos sobre el IOMA.

Pero hubo más: los cuestionamientos también llegaron desde sectores del peronismo. El senador Mario Ishii fue crítico con las camas de los hospitales y afirmó que con esos proyectos se está centralizando aún más la gestión, en lugar de descentralizar para un mejor funcionamiento. A su vez, Malena Galmarini, que fue como invitada, advirtió que ambos proyectos pueden salir aprobados pero que antes habrá que discutir y hablar varios puntos.

Kreplak chocó con la oposición en el Senado

El encuentro fue convocado por el presidente de la comisión de Salud, Pedro Borgini, para que Kreplak informara en detalle la creación de un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema integrado de salud. Ambos proyectos podrían tener despacho la semana que viene, en una reunión de comisión para tratarlos formalmente.

No obstante, durante su exposición, el ministro recibió observaciones y cuestionamientos de buena parte de los presentes. El jefe del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, aceptó que existe una crisis sanirtaria a nivel nacional -algo que remarcó el funcionario-, pero le señaló que los problemas de IOMA no comenzaron en 2023 cuando asumió Javier Milei la Presidencia. También le reprochó que hace dos años, en el mismo ámbito, Kreplak se comprometió a llevar al presidente de la entidad, Homero Giles, para brindar un informe y eso aún no ocurrió.

Marcelo Leguizamón y Emilia Subiza, del bloque Hechos.

Marcelo Leguizamón y Emilia Subiza, del bloque Hechos.

Otro sector de la oposición le cuestionó a Kreplak no querer escuchar lo que se le plantea sobre el funcionamiento de los policonsultorios, los atrasos en los pagos con las agremiaciones médicas, la falta de prestaciones, entre otros puntos. “Nos mandó a leer la página web”, se quejaron y agregaron que “después se enojan cuando presentamos informes o pedimos la interpelación”.

Los palos del peronismo

Pero también hubo cruces hacia dentro del bloque Fuerza Patria, compuesto por 24 miembros. El senador Ishii, exintendente de José C.Paz, le advirtió al ministro sobre la delicada situación de los hospitales y criticó el estado de las camas en diferentes nosocomios de la provincia. Además, sostuvo que los proyectos enviados por Kicillof concentrarán todavía más la administración, cuando lo que buscan muchos dirigentes territoriales es agilizar y descentralizar.

En la primera sesión ordinaria que tuvo el Senado, Ishii cuestionó al gobernador por “no caminar el conurbano” y no querer tratar dos proyectos de su autoría: la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria. A su vez, la senadora Galmarini, del Frente Renovador, aceptó que las propuestas del Ejecutivo pueden ser tratadas, pero puso algún freno al aclarar que antes habrá que discutirlas en las comisiones y en el recinto.

Temas
Notas Relacionadas
Cristian Auguadra,  jefe de la SIDE. 
TODO POR EL PAPA

La SIDE justificó el aumento de los gastos reservados por la visita de León XIV

Fue la explicación del titular, Cristian Auguadra, durante su exposición en el Congreso. Serían 12 mil millones de pesos. Negó ataques terroristas.
Armando Traferri, el cacique del PJ en el senado de Santa Fe.
TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado estira la definición hasta el filo de la votación

La bancada peronista se reunirá recién el jueves, antes de la sesión: qué rechaza. Unidos tiene mayoría, pero quiere sancionar el proyecto por unanimidad.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Axel Kicillof y Sergio Massa 
SUCESIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Reelección de intendentes: Kicillof y Massa siguen en desacuerdo y no hay luz al final del túnel

Por  Juan Rubinacci
Mario Lugones, ministro de Salud, intenta recomponer el diálogo del Gobierno con las provincias.
EMBESTIDA OFICIALISTA

Reforma de salud mental: presión del Gobierno a las provincias y reclamo de los ministros por una mesa federal

Por  María Martha San Martín
Alfredo Olmedo y Emilio Orozco, la conducción libertaria en Salta, con Karina Milei y Martín Menem, presidenta y vice de La Libertad Avanza a nivel nacional. 
DETRÁS DEL VIDEO VIRAL

Olmedo y Orozco se quedan con el sello de LLA en Salta para enfrentar a Sáenz y desafían a Karina Milei

Por  Maira López
Javier Milei encabeza una reunión de gabinete (Foto archivo)
OPERATIVO REELECCIÓN

Con las botas puestas: Milei le avisó al gabinete que "no entregará sus ideas"

Por  Gabriela Pepe