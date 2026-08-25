Nicolás Kreplak en el Senado bonaerense: la oposición lo cruzó por IOMA y el peronismo, por la crisis sanitaria

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , enfrentó este martes serios cuestionamientos de la oposición y parte del peronismo por la situación que atraviesa el IOMA y el sistema sanitario de la provincia. Fue durante la reunión informativa en el Senado a la que asistió el funcionario para explicar dos proyectos del Poder Ejecutivo.

Durante la exposición, representantes de los distintos bloques opositores criticaron el funcionamiento de la obra social bonaerense y la creación de otra estructura estatal, como propone una de las iniciativas que Axel Kicillof envió a principios de este año. Hay un sector que plantea que la sociedad anónima que busca crear la administración provincial para el sistema de salud evade controles del Estado .

Pero hubo más: los cuestionamientos también llegaron desde sectores del peronismo. El senador Mario Ishii fue crítico con las camas de los hospitales y afirmó que con esos proyectos se está centralizando aún más la gestión, en lugar de descentralizar para un mejor funcionamiento. A su vez, Malena Galmarini , que fue como invitada, advirtió que ambos proyectos pueden salir aprobados pero que antes habrá que discutir y hablar varios puntos.

El encuentro fue convocado por el presidente de la comisión de Salud, Pedro Borgini , para que Kreplak informara en detalle la creación de un laboratorio provincial de medicamentos y un sistema integrado de salud . Ambos proyectos podrían tener despacho la semana que viene, en una reunión de comisión para tratarlos formalmente.

No obstante, durante su exposición, el ministro recibió observaciones y cuestionamientos de buena parte de los presentes. El jefe del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, aceptó que existe una crisis sanirtaria a nivel nacional -algo que remarcó el funcionario-, pero le señaló que los problemas de IOMA no comenzaron en 2023 cuando asumió Javier Milei la Presidencia. También le reprochó que hace dos años, en el mismo ámbito, Kreplak se comprometió a llevar al presidente de la entidad, Homero Giles, para brindar un informe y eso aún no ocurrió.

Marcelo Leguizamón y Emilia Subiza, del bloque Hechos.

Otro sector de la oposición le cuestionó a Kreplak no querer escuchar lo que se le plantea sobre el funcionamiento de los policonsultorios, los atrasos en los pagos con las agremiaciones médicas, la falta de prestaciones, entre otros puntos. “Nos mandó a leer la página web”, se quejaron y agregaron que “después se enojan cuando presentamos informes o pedimos la interpelación”.

Los palos del peronismo

Pero también hubo cruces hacia dentro del bloque Fuerza Patria, compuesto por 24 miembros. El senador Ishii, exintendente de José C.Paz, le advirtió al ministro sobre la delicada situación de los hospitales y criticó el estado de las camas en diferentes nosocomios de la provincia. Además, sostuvo que los proyectos enviados por Kicillof concentrarán todavía más la administración, cuando lo que buscan muchos dirigentes territoriales es agilizar y descentralizar.

Ya que @nkreplak no sale de su escritorio, vine al Hospital Provincial San Felipe a mostrarle cómo está. Las imágenes hablan por sí solas: no hay gas, la caldera no funciona y, por lo tanto, tampoco hay calefacción, ministro.

Las paredes están despintadas, no funciona el… pic.twitter.com/dFOrylmT77 — Santi Passaglia (@passaglia_santi) August 25, 2026

En la primera sesión ordinaria que tuvo el Senado, Ishii cuestionó al gobernador por “no caminar el conurbano” y no querer tratar dos proyectos de su autoría: la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria. A su vez, la senadora Galmarini, del Frente Renovador, aceptó que las propuestas del Ejecutivo pueden ser tratadas, pero puso algún freno al aclarar que antes habrá que discutirlas en las comisiones y en el recinto.