Diego Vartabedian, el legislador porteño de La Libertad Avanza que oficia de bombero en las provincias

Diego Vartabedian jamás había ocupado un cargo electivo hasta diciembre del año pasado, cuando asumió su banca en la Legislatura porteña por La Libertad Avanza (LLA) . El 30% que cosechó en las urnas la lista que encabezaba el entonces vocero Manuel Adorni le valió para ganarse un lugar en el parlamento capitalino, pese a que, al día de hoy, una de sus principales tareas continúa ocurriendo fuera del bastión macrista.

Sucede que, en la diaria del partido violeta, Vartabedian oficia más como el bombero que asiste al Comité Ejecutivo Nacional de LLA ante acefalías y fallas administrativas en las provincias antes que como un vocero local de la agenda del presidente Javier Milei .

Quienes lo tratan con frecuencia reconocen que, en la ciudad de Buenos Aires , mantiene un perfil bajo y se alinea al verticalismo que suele mostrar la estructura libertaria. Fuera de los límites porteños, sin embargo, tiene un rol mucho más activo y funciona como un engranaje crucial del armado nacional de LLA.

El 24 de agosto, la conducción nacional libertaria dispuso la intervención del partido violeta en Formosa para reorganizar y fortalecer el sello rumbo a los comicios de 2027. El proceso de "normalización", que se extenderá por los próximos 18 meses, exigía de un hombre con perfil técnico, pero, ante todo, de confianza tanto de Karina Milei como de su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem . El legislador porteño cumplía con ambas condiciones.

Ya había sido designado interventor del sello libertario en la provincia de San Luis en agosto de 2025, una tarea que continuará durante los próximos 12 meses. En el partido advierten que su "buen desempeño" al frente de la normalización de la filial puntana -sumado a su formación profesional en Derecho- impulsó su encumbramiento en el terruño de Gildo Insfrán . "Es abogado y tiene la capacidad de manejar una intervención", señalaron a Letra P fuentes del partido a nivel nacional.

Las intervenciones dispuestas -argumentan en la cúpula partidaria- atienden a motivos legales e institucionales antes que políticos. "Había incumplimientos en la presentación de la documentación en ambas provincias, por lo que había que avanzar con la normalización de cara a las elecciones", explicaron. En ese contexto, el expertise de Vartabedian tuvo un rol central en su designación, aunque no fue el único factor de peso.

Vartabedian mantiene una estrecha relación con "Lule" Menem desde hace 30 años

Su estrecha amistad con el subsecretario de Gestión Institucional de la Nación también influyó de manera decisiva. Sucede que, según consignaron en LLA, Vartabedian colabora con "Lule" Menem desde la década de 1990, cuando el clan riojano desembarcó en la política nacional. En esos 30 años compartidos, supo ganarse la confianza del ahora funcionario y convertirse en su mano derecha. A través de él, también logró acercarse a Karina Milei.

De armador político a la Casa Rosada

Vartabedian compartió horas de trabajo con la secretaria general de la Presidencia y los primos Menem para apuntalar la presencia territorial de LLA tras la llegada de Milei a la jefatura de Estado. "Estuvo en la mesa del armado nacional del partido junto con Lule, Karina Milei y Santiago Viola", indicó una fuente del oficialismo. Viola, apoderado de LLA desde los albores de la gestión libertaria y hoy viceministro de Justicia, fue otra de las figuras que se había barajado para llevar adelante las intervenciones.

En particular, Vartabedian trabajó junto a Karina Milei en la inscripción del sello violeta ante la Justicia tras los comicios de 2023. Es que, cuando Milei llegó a la presidencia, LLA no tenía aún personería jurídica como partido de orden nacional. El reconocimiento llegó recién en noviembre de 2024.

Vartabedian en el bloque de La Libertad Avanza en la ciudad, integrado por karinistas y bullrichistas.

Para entonces, Vartabedian ya contaba con un cargo en la administración nacional bajo la órbita de la hermana del primer mandatario. En marzo de ese año, había sido nombrado como Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos, un puesto ad honorem en el que se desempeñó hasta mediados de julio de 2025. Su desembarco en la ciudad ya estaba garantizado por el triunfo de la nómina electoral que lideró Adorni.

El menemista del bloque

La llegada de Vartabedian a la Legislatura porteña le permitió a "Lule" Menem sumar un alfil propio en la tropa libertaria que conduce Pilar Ramírez y donde conviven también allegados a Patricia Bullrich que acompañaron a la exministra en su salto del PRO a las filas mileístas. Dentro del bloque -advierten sus pares- mantiene un perfil bajo y sigue a rajatabla los lineamientos que bajan desde la conducción nacional.

A diferencia de otros integrantes de la bancada violeta, tampoco oficia como vocero de la agenda presidencial de desregulación con la que LLA presiona al jefe de Gobierno, Jorge Macri. Al frente de esa misión está la propia Ramírez, que gana protagonismo rumbo a 2027.