La Liga de Intendentes sumó una foto con Sergio Massa en su apuesta por la unidad del peronismo

La Liga de Intendentes peronista de la provincia de Buenos Aires se reunió este martes por la noche con Sergio Massa en el Club de la Marina, en San Fernando , con el intendente Juan Andreotti como anfitrión. En el encuentro hablaron de la reelección de los intendentes, una de las mayores preocupaciones de los jefes comunales de cara a la elección el próximo año.

La reunión se produjo luego de los encuentros que los jefes comunales ya tuvieron con el gobernador, Axel Kicillof , el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner y el vicepresidente del PJ nacional, José Mayans , además de otros encuentros cruzados que vienen manteniendo con distintos referentes e intendentes de otros sectores del peronismo.

Entre los temas que se trataron en la reunión, los intendentes le plantearon a Massa que la imposibilidad de volver a presentarse de muchos de los jefes comunales peronistas (50) si no se modifica la ley que pone un tope de dos mandatos, debilita la fuerza electoral de cara a la elección.

El tigrense les reiteró que él no va cambiar de opinión respecto al tema, ya que fue uno de los impulsores de la norma durante el gobierno de María Eugenia Vidal , pero también les hizo un guiño: les dijo que tampoco será un obstáculo.

Según las fuentes consultadas por Letra P desde el Frente Renovador se planteó que si el peronismo en su conjunto se pone de acuerdo para avanzar en la modificación de la ley y se consiguen los apoyos que se requieren de otros bloques, el Frente Renovador no buscará bloquear las negociaciones.

El debate en la Legislatura bonaerenses

No obstante, pese al impulso que busca darle Kicillof al proyecto de la senadora Ayelén Durán, el tema en la Legislatura bonaerense está trabado. Los votos no están y el kirchnerismo pretende que esa norma se trate junto con otros temas de tinte electoral que deben definirse de cara a la elección, como el desdoblamiento o la elección concurrente, los plazos, las PASO y la Boleta Única, entre otros.

En el Senado el Frente Renovador tiene tres representantes, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof seis, el kirchnerismo 13 y Patria Grande, de Juan Grabois uno. En la Cámara de Diputados el massismo cuenta con diez bancas, el gobierno tiene una docena y el kirchnerismo 17.

Unidad y PASO

Según manifestaron cerca de los intendentes ambos sectores coincidieron en “el fortalecimiento de la unidad del peronismo como punto de partida para la construcción de una alternativa nacional”. “La unidad es un punto central de acuerdo entre La Liga y el Frente Renovador”, afirmaron.

Massa planteó que, más allá de cualquier candidatura, debe haber “unidad y competencia”, tanto para gobernador como para presidente y en esa línea les dijo que Andreotti, quien ofició de anfitrión, quiere competir.

Sobre su futuro, les dijo que, más allá de su candidatura, quería ser “el arquitecto de la unidad del peronismo y de la ampliación hacia otros sectores” para ganarle a Milei. Antes de la reunión, Massa había participado de un homenaje al exgobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota junto a una variedad de dirigentes de distintos sectores como el gobernador Martín Llaryora, Jorge Britos, Victoria Tolosa Paz, Gerardo Zamora, Carlos Bianco y Manuel Urtubey, entre otros. Allí, ante la consulta de la prensa presente, evitó contestar si será candidato a presidente.

Situación social y económica

Durante la reunión también se habló de la situación económica y social en la provincia de Buenos Aires y las consecuencias de las políticas de Javier Milei. Según marcaron, se habló del endeudamiento de las familias y de las situaciones que viven los intendentes día a día, de obras de infraestructura como el Camino Perón o la Ruta 6, de la capacitación laboral para la gente como nueva herramienta de vínculo con el electorado y de la situación fiscal, microeconómica y macroeconómica.

Massa les hizo un análisis de la situación macro y microeconómica y los intendentes puntualizaron sobre la preocupación por el endeudamiento de las familias y el impacto en la vida cotidiana de los distritos.

La Liga de Intendentes está compuesta por doce intendentes peronistas: Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).