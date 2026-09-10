ADEPA reúne en Tucumán a referentes de todo el país en su 64ª Asamblea General.

La 64ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( ADEPA ) comenzó este miércoles en San Miguel de Tucumán y reúne a directivos y editores de medios de todo el país, entre ellos Joaquín Morales Solá y Ricardo Kirschbaum . Las actividades se desarrollan en el Hotel Sheraton , con La Gaceta como medio anfitrión.

JUNTA DE DIRECTORES ADEPA presentó su informe sobre libertad de prensa y pidió diálogo entre los distintos actores institucionales

La cita nacional de la industria periodística se extenderá hasta el viernes 11 de septiembre y tiene como eje central el análisis de la situación de las libertades de expresión y de prensa en la Argentina. Al término de las deliberaciones, ADEPA elaborará un informe sobre lo ocurrido en el sector durante el último semestre.

La agenda también pone el foco en la situación económica de la industria y en los desafíos que enfrentan los medios para sostener sus modelos de negocio. En particular, los participantes debatirán sobre el avance de la inteligencia artificial y las transformaciones que provoca en la producción, distribución y consumo de noticias.

Además de las deliberaciones institucionales, la Asamblea contempla la elección de autoridades y de integrantes de la Junta de Directores de ADEPA. El programa incluye capacitaciones, exposiciones y espacios de intercambio con especialistas de la Argentina y del exterior.

Entre los expositores figuran Morales Solá, columnista de La Nación; Kirschbaum, editor general de Clarín; Juan Manuel Lucero , líder de Alianzas de Noticias para el Cono Sur de Google ; y María José Iriarte , gerente de Desarrollo de Alianzas Estratégicas de Google .

También participan Sebastián Auyanet, consultor uruguayo de FATHM; Juan Pablo Hamada, prosecretario de redacción de La Gaceta de Tucumán; Rocío Barquín, coordinadora de estrategias de producto de ADNSUR; y Fernando Curas, director de El Norte de San Nicolás. La agenda aborda especialmente la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial en las redacciones.

Tucumán vuelve a ser sede de la Asamblea General de ADEPA

La nómina de especialistas se completa con Fernando Belzunce, director general de Vocento; Agustina Ordoñez, politóloga y consultora de ADEPA; José Jorge Gómez García, gerente global de Preventa de Protecmedia; y David Ríos, vicepresidente para las Américas en Dailymotion.

También están convocados Irina Sternik, capacitadora de Personal Redacciones 5G, y Tomás Vio, jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales en Grupo Clarín. Las actividades apuntan a discutir la sostenibilidad de los medios, el vínculo con las audiencias y las nuevas dinámicas de trabajo que genera la incorporación de inteligencia artificial.

La Asamblea General de ADEPA se realiza por cuarta vez en San Miguel de Tucumán, que durante estas jornadas vuelve a convertirse en punto de encuentro de referentes de medios impresos y digitales de distintas provincias. La reunión busca combinar el debate sobre la libertad de prensa con una discusión sobre el futuro económico, profesional y tecnológico de la actividad periodística argentina