El impuesto al juego de Axel Kicillof abre otra grieta con el kirchnerismo

La falta de diálogo entre la Legislatura bonaerense y el ejecutivo de Axel Kicillof generó un nuevo cortocircuito al interior del peronismo de Buenos Aires. Luego de los anuncios comunicados por Carlos Bianco sobre la implementación de un nuevo impuesto al juego, desde el kirchnerismo salieron al cruce por los proyectos que se están trabajando en la Cámara de Diputados.

Este lunes, el gobierno bonaerense informó que comenzará a aplicar un impuesto del 2% sobre los premios obtenidos en juegos online y que los recursos que se recauden irán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

La iniciativa no solo generó cuestionamientos desde la oposición, que ya había apuntado a la gestión de Kicillof por su inacción frente al tema semana atrás, sino también del kirchnerismo que marcó que en la Legislatura se están trabajando proyectos más completos que el anunciado.

En conferencia de prensa Bianco anunció que el gobierno bonaerense comenzará a aplicar un impuesto de 2% sobre los premios obtenidos en juegos de resolución inmediata dentro de las siete plataformas de juego online habilitadas en la provincia de Buenos Aires: Bet63, Betano, Bettson, Betwarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake l.

La medida tiene como principal objetivo destinar los fondos a programas de salud, educación y desarrollo social, además de reforzar las acciones contra la ludopatía. Es decir, a través del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS).

El ministro de Gobierno detalló que el mecanismo que implementará el Ejecutivo está contemplado en la Ley de Ejercicio Fiscal aprobada en 2018, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y que no se había aplicado a la modalidad de apuestas y aplicaciones de juego online.

Críticas del kirchnerismo

Pocas horas después del anuncio llegaron las críticas desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner señalan que se venían trabajando diversos proyectos desde lo legislativo y que “llamativamente” el ejecutivo, que tenía la potestad desde que asumió de implementar políticas en este sentido, “nunca hizo nada y ahora sí”.

Una fuente legislativa detalló a Letra P que la ley que se está trabajando, a poco de ser presentada, “es mucho más molesta para el sector”, ya que regula mucho más la actividad. Según explicaron, entre otras cosas, se establecen multas por publicidad, mayores impuestos, mayor control en las ganancias por parte del Estado, pautas dentro de los lugares de juego (por ej cantidad de horas permitidas) y, principalmente, asignación específica de los recursos.

“Con la decisión del gobierno después de seis años de no definición la plata ahora ingresa en renta general, sin asignación específica, el proyecto del legislativo, en cambio, determina que esos recursos ingresarán y se utilizarán en salud mental, centros de jubilados, centros culturales y clubes de barrio, entre otros”, afirmó alguien que viene trabajando en la norma.

Criticas de la oposición

En cuanto se conoció el anuncio la oposición también salió al cruce. En la Cámara de Diputados, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, dijo que “el Estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo” y sostuvo que “la ludopatía en general y, sobre todo, en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores no es un problema tributario o fiscal”, sino que “es un grave problema social e intrafamiliar”.

- Suicidios

- Afectación a la salud mental

- Endeudamiento

- Problemas intrafamiliares

- Juego ilegal descontrolado

- Acceso libre de menores a los sitios de juego y billeteras virtuales

- Desborde publicitario promocionando las apuestas



¿Cuál es la respuesta del Señor… pic.twitter.com/r5fddrI7kI — Diego R Garciarena (@dgarciarena) September 8, 2026

“El estado provincial no puede recaudar impuestos del juego de los sectores híper vulnerables”, insistió el diputado del radicalismo que también pidió que la provincia “tome decisiones respecto del acceso a los sitios, del combate al juego ilegal, de la publicidad descontrolada y del endeudamiento en que están incurriendo miles y miles de personas en la Provincia por no poder frenar el impulso a las apuestas”. Los cuestionamientos ya los había hecho también en la legislatura.

Días atrás, previo al anuncio de Bianco la falta de avances en medidas para enfrentar la ludopatía fue fuertemente cuestionada por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), la UCR + Cambio Federal y Unión y Libertad durante la jornada “Límites a la clandestinidad: legislación, control y prevención de la ludopatía digital”, organizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Fundación Nexum.

Reclamaron respuestas al ejecutivo sobre el bloqueo de sitios de apuestas online en las escuelas, y el observatorio de ludopatía adolescente anunciado por el propio Kicillof, mientras que señalaron que habían presentado pedidos de informes para conocer el estado de esas iniciativas.

El juego en la Legislatura bonaerense

Efectivamente en el ámbito legislativo se comenzaron a acumular diferentes proyectos de oficialistas y opositores respecto de la problemática del juego lo que llevó a que en febrero se cree una comisión específica para tratar estos temas: la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía que preside la camporista Micaela Olivetto y que tiene de vicepresidente a Fernando Rovello y de secretario a Garciarena.

Hay al menos 15 proyectos que abarcan diferentes aristas, entre ellas restricciones a la publicidad dirigida a niños, límites al uso de billeteras virtuales en sitios de apuestas, programas de prevención y líneas telefónicas de asistencia, además de modificaciones relacionadas con los mecanismos de reconocimiento facial.

La primera reunión, y única, de esa comisión fue en julio pasado cuando se trataron dos proyectos de declaración ingresados por el bloque UCR, que declaraba de interés legislativo jornadas de prevención a la ludopatía y apuestas ilegales que se realizaron en La Plata y Trenque Lauquen. Fuentes de la legislatura aseguraron que habrá una próxima reunión antes de fin de mes.