La guerra del peronismo y diferencias en la oposición traban el reparto de fondos para intendentes bonaerenses

Diego Garciarena y Agustín Forchieri, de la UCR y el PRO, mantienen diferencias con el peronismo y la LLA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires no logró avanzar con la modificación de la ley que regula el reparto de fondos para municipios . La iniciativa quedó trabada por diferencias dentro del peronismo y por la falta de acuerdo con la UCR y el PRO sobre las atribuciones que debería tener una comisión bicameral.

La normativa vigente establece que el 70% de los recursos se distribuye a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) , mientras que el 30% restante queda sujeto a un mecanismo administrado mediante una comisión integrada por representantes de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

La discusión de este miércoles se concentró en el alcance de las facultades de ese organismo. Dentro del oficialismo no hubo consenso respecto de cuál debería ser su función en el nuevo esquema de distribución y la reunión en la que se iba a constituir la comisión de Presupuesto se levantó sorpresivamente, cuando varios de sus integrantes estaban en la mesa.

Algunos sectores del peronismo plantearon que la comisión debía limitarse a supervisar o validar la asignación de recursos. Otros impulsaron que contara con mayores atribuciones para intervenir en el destino de las partidas. La discusión seguirá este jueves a las 15.30.

La disputa por la comisión bicameral

Las diferencias internas en el peronismo impidieron que el proyecto avanzara en la comisión y dejaron en suspenso una reforma que varios intendentes consideran prioritaria para afrontar la compleja situación financiera de sus distritos. Es un pedido que los jefes comunales le hicieron a la Legislatura hace un mes.

Por su parte, los bloques de la UCR y el PRO defendieron una postura distinta. Ambas fuerzas propusieron que la comisión bicameral tuviera la potestad de habilitar la libre disponibilidad de los fondos para los municipios. El kirchnerismo y el Frente Renovador, que tienen diferencias con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), tampoco están convencidos de esa propuesta porque entienden que eso sería tensionar aún más la relación con el sector de Axel Kicillof.

Mayra El peronismo no salda sus diferencias por el reparto de fondos a municipios.

Según ese criterio, las comunas podrían utilizar los recursos sin que estuvieran atados a destinos específicos, lo que otorgaría mayor margen de maniobra para atender gastos corrientes y obligaciones financieras. La ley vigente ata el 30% de la deuda que tome el gobierno provincial al reparto entre los municipios para programas de Infraestructura, Transporte y Cultura. El otro 70% lo distribuye la administración de Kicillof vía CUD.

Según pudo saber Letra P, la cámara baja va a pelearle al Ejecutivo el rol que debe tener esa comisión bicameral. La Libertad Avanza firmará un dictámen de minoría porque pretende que todo el fondo se reparta a través del CUD y evitar la burocracia de la bicameral que apruebe los desembolsos.

El reclamo de los intendentes

La discusión cobró relevancia en medio de las dificultades presupuestarias que enfrentan numerosos gobiernos locales. Los jefes comunales buscan herramientas que les permitan administrar recursos con mayor flexibilidad ante el aumento de los costos de funcionamiento. La falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos postergó el tratamiento de la iniciativa y dejó abierta una negociación que continuará en las próximas semanas.

diputados pba sesion -024 Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, los municipios bonaerenses permanecen a la espera de una definición legislativa que podría modificar de manera significativa el esquema de distribución y utilización de los recursos provinciales. Está prevista una sesión ordinaria para el próximo martes 9, donde varios sectores pretenden avanzar con esta iniciativa.

Diputados ya designó para la bicameral a Alejandro Rabinovich (PRO), Rubén Eslaiman (UP), Diego Garciarena (UCR), Juan Pablo De Jesús (UP), Mariano Cascallares (UP), Mayra Mendoza (UP) y Carlos Puglielli (UP). El Senado, que aún no sesionó en todo el año -excepto por la sesión homenaje del 24 de marzo-, todavía no tiene sus apellidos.