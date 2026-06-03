Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

La guerra del peronismo y diferencias en la oposición traban el reparto de fondos para intendentes bonaerenses

La comisión de Presupuesto encargada de tratar la distribución de recursos no arranca. Desacuerdo sobre las atribuciones de la bicameral que administrará el 30% del dinero.


Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Diego Garciarena y Agustín Forchieri, de la UCR y el PRO, mantienen diferencias con el peronismo y la LLA

Diego Garciarena y Agustín Forchieri, de la UCR y el PRO, mantienen diferencias con el peronismo y la LLA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires no logró avanzar con la modificación de la ley que regula el reparto de fondos para municipios. La iniciativa quedó trabada por diferencias dentro del peronismo y por la falta de acuerdo con la UCR y el PRO sobre las atribuciones que debería tener una comisión bicameral.

Notas Relacionadas
Intendentes y legisladores con el presidente de la cámara baja., Alejandro Dichiara
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Intendentes le exigieron a la Legislatura bonaerense liberar fondos municipales sin condicionamientos

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La normativa vigente establece que el 70% de los recursos se distribuye a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante queda sujeto a un mecanismo administrado mediante una comisión integrada por representantes de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

Desacuerdo sobre las atribuciones de la bicameral

La discusión de este miércoles se concentró en el alcance de las facultades de ese organismo. Dentro del oficialismo no hubo consenso respecto de cuál debería ser su función en el nuevo esquema de distribución y la reunión en la que se iba a constituir la comisión de Presupuesto se levantó sorpresivamente, cuando varios de sus integrantes estaban en la mesa.

garciarena 1
Diego Garciarena, de la UCR, propuso la libre disponibilidad de los fondos para municipios.

Diego Garciarena, de la UCR, propuso la libre disponibilidad de los fondos para municipios.

Algunos sectores del peronismo plantearon que la comisión debía limitarse a supervisar o validar la asignación de recursos. Otros impulsaron que contara con mayores atribuciones para intervenir en el destino de las partidas. La discusión seguirá este jueves a las 15.30.

La disputa por la comisión bicameral

Las diferencias internas en el peronismo impidieron que el proyecto avanzara en la comisión y dejaron en suspenso una reforma que varios intendentes consideran prioritaria para afrontar la compleja situación financiera de sus distritos. Es un pedido que los jefes comunales le hicieron a la Legislatura hace un mes.

Por su parte, los bloques de la UCR y el PRO defendieron una postura distinta. Ambas fuerzas propusieron que la comisión bicameral tuviera la potestad de habilitar la libre disponibilidad de los fondos para los municipios. El kirchnerismo y el Frente Renovador, que tienen diferencias con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), tampoco están convencidos de esa propuesta porque entienden que eso sería tensionar aún más la relación con el sector de Axel Kicillof.

Mayra
El peronismo no salda sus diferencias por el reparto de fondos a municipios.

El peronismo no salda sus diferencias por el reparto de fondos a municipios.

Según ese criterio, las comunas podrían utilizar los recursos sin que estuvieran atados a destinos específicos, lo que otorgaría mayor margen de maniobra para atender gastos corrientes y obligaciones financieras. La ley vigente ata el 30% de la deuda que tome el gobierno provincial al reparto entre los municipios para programas de Infraestructura, Transporte y Cultura. El otro 70% lo distribuye la administración de Kicillof vía CUD.

Según pudo saber Letra P, la cámara baja va a pelearle al Ejecutivo el rol que debe tener esa comisión bicameral. La Libertad Avanza firmará un dictámen de minoría porque pretende que todo el fondo se reparta a través del CUD y evitar la burocracia de la bicameral que apruebe los desembolsos.

El reclamo de los intendentes

La discusión cobró relevancia en medio de las dificultades presupuestarias que enfrentan numerosos gobiernos locales. Los jefes comunales buscan herramientas que les permitan administrar recursos con mayor flexibilidad ante el aumento de los costos de funcionamiento. La falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos postergó el tratamiento de la iniciativa y dejó abierta una negociación que continuará en las próximas semanas.

diputados pba sesion -024
Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados.

Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, los municipios bonaerenses permanecen a la espera de una definición legislativa que podría modificar de manera significativa el esquema de distribución y utilización de los recursos provinciales. Está prevista una sesión ordinaria para el próximo martes 9, donde varios sectores pretenden avanzar con esta iniciativa.

Diputados ya designó para la bicameral a Alejandro Rabinovich (PRO), Rubén Eslaiman (UP), Diego Garciarena (UCR), Juan Pablo De Jesús (UP), Mariano Cascallares (UP), Mayra Mendoza (UP) y Carlos Puglielli (UP). El Senado, que aún no sesionó en todo el año -excepto por la sesión homenaje del 24 de marzo-, todavía no tiene sus apellidos.

Temas
Notas Relacionadas
Intendentes de las principales ciudades de Argentina volvieron a encontrarse en Rosario con críticas a Javier Milei.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Intendentes de todo el país profundizan sus reclamos a Milei y empujan una agenda legislativa común

Un congreso federal los reúne en Rosario con críticas por fondos y servicios transferidos a municipios. Impuesto a los combustibles y ATN, temas centrales.
Axel Kicillof
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Kicillof denunció una "catástrofe sanitaria" y los intendentes le piden focalizar recursos

Convocó a la marcha federal de Salud y Nicolás Kreplak expuso los números de la crisis. Medicamentos, alimentos y seguridad, lo que piden los jefes comunales.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Ricardo Moreno dejará su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba como consecencia del caso Agostina
Mancha venenosa

Ricardo Moreno, del menemismo al PJ de Córdoba: la larga marcha del armador que destapó el caso Agostina

Por  Luis Zegarra
Omar Perotti analiza volver a competir en el ámbito local
DISCUSIÓN 2027

Perotti les hace un guiño a los intendentes peronistas y evalúa volver a competir por una banca provincial

Por  Álvaro Maté
Diego Garciarena y Agustín Forchieri, de la UCR y el PRO, mantienen diferencias con el peronismo y la LLA
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

La interna peronista y diferencias en la oposición traban el reparto de fondos para intendentes bonaerenses

Por  Juan Rubinacci
El kirchnerismo de La Pampa hizo un encuentro masivo el fin de semana para defender a Cristina y marcar la cancha en el PJ local.
TODO ROTO

La Pampa: las tribus de Kicillof y CFK también se muestran los dientes en Santa Rosa

Por  Juan Pablo Gavazza