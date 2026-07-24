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REVÉS PARA EL EJECUTIVO

La Justicia le ordenó al municipio de Azul entregar información sobre la tasa vial rural

La Cámara confirmó un fallo que garantiza el acceso a la documentación. El municipio tiene 45 días para facilitar los balances a 19 productores agropecuarios.


La justicia sentenció al municipio de Azul, que gobierna Nelson Sombra.&nbsp;

La justicia sentenció al municipio de Azul, que gobierna Nelson Sombra. 

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia que obliga a la municipalidad de Azul a brindar información pública sobre la administración de la tasa vial rural. El fallo de la justicia rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo comunal y ratificó el derecho de acceso a la información.

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Como consecuencia de la resolución, el municipio tendrá un plazo de 45 días hábiles para entregar a los 19 productores agropecuarios que promovieron el amparo judicial los balances, presupuestos, matrices de costos y otra documentación vinculada con la recaudación y ejecución de los fondos provenientes del tributo.

La causa, caratulada "Aguiló María Luz y otros c. Municipalidad de Azul s. Amparo", había obtenido una primera sentencia favorable el 31 de marzo de este año en el Tribunal de Trabajo de Azul. El municipio apeló esa decisión con el argumento de que el pedido afectaba la división de poderes y que los demandantes carecían de interés legítimo para requerir los datos.

Caminos rurales

Caminos rurales

El alcance del fallo

Los jueces Diego Fernando Ucín y Roberto Daniel Mora rechazaron esos planteos y sostuvieron que el acceso a la información pública constituye un derecho de jerarquía constitucional que no requiere una justificación especial por parte de quien la solicitó.

En los fundamentos de la sentencia, los magistrados señalaron que la información pública pertenece a toda la comunidad. Además, remarcaron que la falta de respuesta del municipio dentro de los plazos previstos por la normativa configura una "negativa tácita e injustificada", lo que habilitó la vía del amparo judicial.

El conflicto se originó por el deterioro de la red vial rural del partido de Azul, una situación denunciada desde hace varios años por los productores. Según sostienen, pese al cobro del gravamen, numerosos caminos permanecen en malas condiciones, lo que dificulta tanto la salida de la producción como el acceso a establecimientos educativos y centros de salud.

Nelson Sombra, intendente de Azul.

Nelson Sombra, intendente de Azul.

El reclamo de los productores

Los productores que promovieron el reclamo celebraron el falló de la Cámara de Apelaciones. Afirmaron que la falta de mantenimiento de la red vial perjudica no solo a la actividad agropecuaria, sino también a la vida cotidiana de las familias rurales. Según indicaron, hubo escuelas a las que los docentes no pudieron acceder cuando las lluvias volvieron intransitables los caminos.

Los productores consideraron que el pronunciamiento de la Cámara sentó un antecedente relevante para otros municipios bonaerenses donde también existen cuestionamientos sobre el uso de las tasas destinadas al mantenimiento de la infraestructura vial rural.

Con la sentencia firme, la municipalidad de Azul deberá entregar la documentación requerida dentro del plazo fijado por la Justicia. La decisión permitirá que los contribuyentes conozcan el destino de los recursos recaudados y podría convertirse en un precedente para futuros reclamos vinculados con la transparencia en la administración de fondos públicos.

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