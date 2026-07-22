Efecto Diego Santilli: envalentonada, Karina Milei quiere copar las listas distritales en municipios PRO

La casi segura candidatura a gobernador de Diego Santilli por La Libertad Avanza (LLA) avizora una fuerte disputa con el PRO por el armado de listas en Buenos Aires . Si se confirma su postulación, el armado de Karina Milei buscará ampliar su influencia en los municipios gobernados por sus posibles socios amarillos.

La eventual candidatura del jefe de Gabinete modifica el equilibrio de la alianza que el Gobierno de Javier Milei buscará con el PRO y la UCR . El karinismo da por hecho que, si el funcionario nacional encabeza la boleta para la Gobernación , el macrismo perderá margen para imponer condiciones en la conformación de las listas locales, a raíz del origen partidario del Colorado. Lógica de la compensación.

Ese escenario anticipa una disputa en los once municipios bonaerenses administrados por el PRO . Allí, aunque LLA resolviera no presentar postulantes propios para las intendencias y respaldara a los jefes comunales, intentará quedarse con una porción mayoritaria de las candidaturas a concejales y legisladores seccionales.

Este estado de alerta corre para Vicente López , Junín , Campana , Lobos , Mar del Plata , San Isidro , Pergamino , Nueve de Julio , Rojas , Zárate y Pinamar . En varios de esos distritos, dirigentes libertarios evalúan competir con candidatos a intendente propios o, como mínimo, disputar el control del armado local.

Uno de los casos más representativos es el de Vicente López . Allí, la intendenta Soledad Martínez , que resistió hasta último momento el acuerdo electoral con LLA el año pasado, consiguió quedarse con cerca del 70% de los lugares correspondientes al PRO en las listas. La dirigencia libertaria bonaerense, que apoyaría una postulación por su reelección en 2027, advierte que se invertirá esa relación de fuerzas en las nóminas. El oficialismo local tiene acuerdos con otros sectores que tratará de sostener.

Junín también asoma con un escenario similar. El senador provincial Pablo Petrecca, que gobernó el municipio durante diez años, mantiene el liderazgo del armado local. Sin embargo, si el PRO no logra consolidar una candidatura competitiva para la sucesión, LLA impulsará una propia -ya la tiene-. En ese distrito destacan una muy buena convivencia con el armado libertario, tanto en el plano local como en el provincial. Allí saben que habrá negociaciones pero confían en su poderío territorial.

Diego Santilli y el PRO bonaerense.

Mar del Plata y la primera fricción

Como contó Letra P, la discusión encuentra la primera disputa en Mar del Plata. Allí, LLA impulsa el nombre del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, una posibilidad que choca con el poder del municipio que controla el intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro, del PRO.

Habrá que ver qué pasa en Zárate, donde gobierna Marcelo Matzkin, el intendente que responde al presidente del partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo. El jefe comunal podría ir por la reelección, pero LLA ya avisó que va a impulsar al exfutbolista Oscar Ahumada, que se sumó este año a las filas de Karina Milei.

Advierten que el candidato de LLA no tendrá el camino allanado ni será de consenso. Primero habrá que formalizar una alianza que todavía no comenzó a conversarse y, después, competir en una interna. La puja por las candidaturas anticipa que la negociación entre libertarios y macristas se extendería a buena parte del mapa bonaerense, incluso en los distritos donde el PRO conserva el control territorial.